Eran las dos actrices jóvenes del momento, pero nunca se habían tratado. Se conocieron en los 90, cuando fueron convocadas para participar en el programa que conducía por entonces Silvina Chediek. Aquella tarde, Natalia Oreiro consiguió el teléfono de Nancy Dupláa y coordinó para pasarla a buscar con su auto.

Tenían amigas en común que les hablaban muy bien a una sobre la otra y que les aseguraban que tenían muchas cosas en común y que podrían llevarse muy bien. El programa de Chediek tenía como tópico la conversación, justamente, entre dos famosos que no se conocían, y ya ante cámaras las dos demostraron que tenían mucha química.

Natalia formaba junto a Pablo Echarri la pareja más mediática y exitosa. Y, por eso, el galán formó parte de aquella conversación. "Es muy lindo", elogió Dupláa y Oreiro sonrió, agradecida.

Varios años después, en 2000, Dupláa y Echarri coincidieron por primera vez en la televisión. Ya habían trabajado juntos en la película El desvío, pero ahora serían los protagonistas de la nueva apuesta de Azul Televisión, la telenovela Los buscas de siempre. Durante el transcurso de ese año, las vidas de las dos actrices dieron vuelcos insospechados: Oreiro se separó de Echarri y Dupláa quedó embarazada de su entonces pareja, Matías Martin.

Las crónicas de aquel momento hacían especial hincapié en la química entre los protagonistas de la telenovela, y los más osados se atrevieron a hablar sobre un furtivo e incipiente romance. Dupláa, sin embargo, se sentó en el living de Susana Giménez para desmentir aquellos dichos que, con el tiempo, se volvieron realidad.

Mientras Oreiro encontraba en Ricardo Mollo al compañero de su vida y al futuro padre de su hijo, Atahualpa, la relación de Dupláa y Echarri también se consolidó. Ambas parejas se mantuvieron siempre alejadas de los escándalos y las especulaciones mediáticas. Sin embargo, en muchas de las entrevistas de las tantas que cada una de ellas concedió a lo largo del tiempo, el nombre de la otra solía asomarse en forma de pregunta.

Ellas mantenían un misterioso silencio, pero hubo un hecho que muchos tomaron como una prueba de la mala relación que mantenían. En la entrega de los Martín Fierro de 2007, mientras Oreiro agradecía su premio, comenzaron a escucharse silbidos. A la mañana siguiente de la ceremonia, los programas de chimentos señalaron a Dupláa y a Florencia Peña como las responsables.

Todas las involucradas negaron lo ocurrido, pero la relación entre Nancy y Natalia seguía siendo una incógnita para el público. El año pasado, en medio de una entrevista realizada por Carla Conte, Dupláa habló, sin tapujos, sobre Natalia. Contó que no le molestaría que Pablo trabajara con ella, pero que no tenía ganas de soportar toda la movida mediática que esa unión profesional despertaría. "Sé que es una buena chica. Pablo jamás me habló mal de ella y mi suegra la quiere mucho", contó.

El tardío desembarco de Oreiro a las redes marcó un nuevo escenario. El mes pasado, Morena, la hija de Dupláa y Echarri, cumplió 17 años. Su orgullosa mamá posteó una foto de la celebración en su cuenta de Instagram que fue muy comentada. Uno de esos comentarios, un corazón rojo, tuvo como emisaria nada menos que a Oreiro. Nancy, a su vez, decidió responderle con otro corazón.

Este martes, otra vez las redes fueron el escenario de un hecho hasta hace algunos meses impensado. Y esta vez fue Dupláa la encargada de dar el primer paso. En sus historias compartió una antigua foto de las dos juntas y abrazadas. "Pendejinas", escribió junto a la imagen, y arrobó a su colega. Fin del mito.