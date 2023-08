escuchar

Cuando a principios del 2023 Diego Leuco contó que dejaba Telenoche para sumarse a las filas del streaming, su decisión causó sorpresa tanto en el público como entre sus colegas. Luego de una carrera en el mundo del periodismo político y la oportunidad de conducir el noticiero central de eltrece, Leuco confió que, además, estaba cansado de las exigencias de la televisión diaria. Hoy, a nueve meses de aquel volantazo en su vida laboral, al conductor le ofrecieron un proyecto que hizo que, por lo menos por un tiempo, vuelva a la televisión abierta.

La noticia de su regreso a la pantalla la dio este mediodía Karina Iavícoli, una de las panelistas de Intrusos en el Espectáculo. “Algo que habíamos charlado al aire y fuera del aire finalmente se confirmó: nuestro querido amigo Diego Leuco va a ser el conductor, junto a Jesica Cirio por supuesto, de La peña de morfi. Arranca este domingo”, confirmó. Luego, explicó que el canal hace tiempo que quería contar con la figura del periodista en su pantalla. “ Telefe ya hace rato que lo quería tener entre sus filas y por una cosa u otra no coincidían los proyectos. Finalmente llegaron a un acuerdo ”, agregó.

Leuco se suma al equipo integrado por Jesica Cirio y Santi Giorgini, entre otros Captura de TV/ Telefe

Iavícoli recordó que hace un tiempo Leuco fue como invitado al programa que creó Gerando Rozín, que condujo luego de su muerte Jey Mammón y que ahora está a cargo de Georgina Barbarossa, quien se operará de una rodilla el próximo viernes y deberá permanecer en rehabilitación por lo menos por un mes. “Le fue muy bien”, comentó sobre esa participación, y aclaró después que por su llegada no va a cambiar el formato del envío.

Por su parte, Sebastián “Pampito” Perelló Aciar confirmó la noticia, contó que Florencia de la V ya se lo había preguntado y explicó que el conductor se reunió con el canal durante la jornada de ayer. “Ellos lo tenían como primera opción”, intervino entonces De la V, y reveló que las otras opciones eran Abel Pintos y La Sole. “Hace rato que venían hablando, lo que pasa es que Diego estaba en otra cosa”, comentó Iavícoli. “Ayer a la tarde terminó de definir”, completó Pampito.

Soledad Pastorutti sonó como una de las opciones para conducir La Peña del Morfi tras la desvinculación de Jey Mammon

El futuro de Jey Mammón

Luego de contar la novedad sobre el futuro de La peña de Morfi, De la V volvió a un interrogante que, por lo menos para el público, nunca fue resuelto. “¿Y Jey Mammón? Porque Jey sigue con contrato con Telefe y con La peña. ¿Por qué no vuelve?”. Quien ensayó una respuesta fue Pampito. “Me parece tiene que ver con una cuestión contractual, pero no hay interés de la pantalla de que vuelva a ese lugar”, analizó.

Jey Mammón condujo La peña hasta que trascendió la denuncia de Lucas Benvenuto

“El contrato con Jey es con Telefe y es hasta diciembre. Telefe le puede decir a Jey ‘volvé' y él tiene que volver. Él no tiene opción”, contó por su parte Guido Záffora. “El tema es que Jey tenía dos programas, porque tenía El show Mammón, que lo cancelaron absolutamente, y después La Peña. De ese show tenía hasta la escenografía. Todo. Ese programa estaba a punto de salir los sábados”, cerró el panelista.

Un regreso temporal

Desde Telefe también hicieron oficial el regreso del conductor a la pantalla. “Desde este domingo, se suma a La Peña de Morfi Diego Leuco como conductor invitado para acompañar a Jésica Cirio, Santi Giorgini y todo el equipo. Con la alegría y el profesionalismo que lo caracterizan, Diego reemplazará a Georgina Barbarossa durante el tiempo que ella esté ausente”, informaron desde el canal. Además, adelantaron los invitados de la fecha: este domingo estarán Los Palmera, Callejero Fino, Jorge Rojas, Los de Imaguaré y Miguel “Conejito” Alejandro.

Según confiaron a LA NACIÓN, el también conductor de Luzu TV y Radio Mitre estará al frente de La peña los domingos 3,10 y 17 de septiembre. Su labor podría extenderse si la recuperación de Barbarossa requiere de más tiempo. El magazine de las mañanas del canal de las pelotas, A la Barbarossa, por su parte, quedará a cargo de Robertito Funes Ugarte, quien ya ocupó la silla de Georgina en otras oportunidades y conoce muy bien el formato del magazine.

Diego Leuco confió su felicidad por haber desembarcado en el streaming Archivo

La vuelta de Leuco se da luego de que el conductor le confiara a Mariana Fabianni, cuando pasó como entrevistado por su ciclo DDM, que no tenía intenciones de regresar a la televisión diaria. “Pensé que iba a extrañar un poco más, pero no. Y a la tele todos los días, ni loco. Venir, la rutina, el estudio, el bendito monitor con el rating…”, le contó entre risas a Fabbiani.

Consultado sobre la diferencia entre Telenoche y Luzu, donde hoy conduce un programa, y cómo fue tomar la decisión de dar un paso al costado, Leuco contó que no le fue difícil renunciar al noticiero. “Para mí fue muy natural. Sabía que iba a pasar, lo sabían todos los que me conocían y lo había dicho en el canal”, repasó. Luego explicó que durante un tiempo esos dos trabajos fueron compatibles y que, cuando ya no lo fue, las autoridades de eltrece lo entendieron.

LA NACION

Temas Diego Leuco