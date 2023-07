Diego Leuco aseguró que “ni loco” volvería a hacer televisión todos los días y se refirió al vínculo de su novia, Sofi Martínez, con Lionel Messi

escuchar

Relajado y descontracturado, Diego Leuco habló de todo este viernes, invitado a El Diario de Mariana. El periodista repasó su salida de Telenoche, contó que le enseñó a su papá, Alfredo Leuco, a escucharlo a través de las plataformas digitales y se refirió a los supuestos celos de Antonela Roccuzzo por las notas de su novia, Sofi Martínez, a Lionel Messi.

Del noticiero al streaming

Invitado al living de DDM, lo primero que hizo el conductor fue recordar con Mariana Fabbiani el tiempo que trabajaron juntos y los consejos que la conductora le dio en su momento. “Estoy contento. Estoy haciendo cosas que a vos no te sorprenderá ver porque lo hablamos un millón de veces, que a mí me gustaba el entretenimiento”, comentó de entrada en relación a su renuncia a Telenoche y su desembarco en Luzu TV. “Hay que tomar la decisión de dejar de hacer lo que uno viene haciendo con éxito”, observó entonces la conductora.

Luego de recordar que empezó en la televisión con Fabbiani, Leuco destacó lo difícil que es hacer un programa diario y repasó algunos momentos divertidos de aquel entonces, como el día que bailó con Andrea Rincón. “El otro día lo vi y alguien me dijo ´¿Esto cuándo fue?’. Es como lo que hago ahora, pero hace mucho”, repasó, y explicó que en DDM podía divertirse y también informar. “Este tipo de programas me encanta”, reconoció, pero de inmediato aseguró que no volvería a la TV todos los días. “ Pensé que iba a extrañar un poco más, pero no. Y a la tele todos los días, ni loco. Venir, la rutina, el estudio, el bendito monitor con el rating… ”, sentenció.

Diego Leuco en Luzu TV archivo

Consultado sobre la diferencia entre Telenoche y Luzu y cómo fue tomar la decisión de dar un paso al costado, Leuco contó que no le fue difícil renunciar al noticiero. “ Para mí fue muy natural. Sabía que iba a pasar, lo sabían todos los que me conocían y lo había dicho en el canal ”, repasó, y explicó que durante un tiempo esos dos trabajos fueron compatibles y que, cuando ya no lo fue, las autoridades de eltrece lo entendieron.

Diego y Alfredo Leuco, padre e hijo archivo

“¿Tu viejo qué dijo?”, le preguntaron desde el panel. “Mi viejo me banca porque sabe que si yo estoy contento…”, arrancó, pero enseguida agregó: “Pero es verdad, yo noté, que hubo un tiempo de calibrar. Porque antes era tan parecido el laburo que por ahí hablábamos por teléfono y era hablar de los mismos temas. Y de golpe me dijo: ´¿Y ahora de qué hablamos?”, recordó con humor. “Sigo compartiendo, desde otro lugar”, aclaró después, y reveló que tuvo que explicarle qué es un streamer. “Le expliqué cómo mirar YouTube, y ahora mira muchas cosas por ahí” , cerró.

“Como afirmó el Rifle Varela hace algunas horas, ¿te parece que Telenoche perdió el rumbo?”, le preguntó Franco Torchia, otro de los panelistas de DDM. “La verdad, vi las declaraciones por un colega de Intrusos que me las mostró cuando me vino a preguntar sobre el tema, o sea que no escuché cómo lo dijo y desconozco el tono. Pero no me parece. Al revés, me parece que como todo programa de la televisión abierta en la Argentina, está buscando el rumbo todos los días. ¿O no se trata de eso hacer televisión abierta? ”, explicó. Luego, cuando le pasaron la nota de Varela, aseguró que es “más tranqui” de lo que trascendió y le restó importancia. “A mí me enorgullece haber estado en Telenoche”, explicó.

Sofi Martínez, sus obsesiones y Messi

“Estamos muy bien”, confirmó sobre su relación con la periodista Sofi Martínez. Luego de contar que conviven en lo que fue su departamento de soltero, aseguró que no es celoso de los deportistas que ella suele entrevistar. “ No soy celoso por suerte, y digo por suerte porque Sofi tiene un laburo en el que está todo el tiempo con deportistas, con futbolistas que suelen ser bastante picantes también. A mí me encanta que ella esté ahí, la veo muy feliz ”, explicó.

En ese momento, pusieron al aire un video de la periodista en donde detalló algunas de las obsesiones de su novio. “Le puede pasar con profesiones. Carpintería, por ejemplo. Y se dedica mañana, tarde y noche. Después se le pasa. El remo, que ha quedado maravillado, pero después se le pasó. Con el estoicismo… Nos hemos dormido viendo videos de estoicismo. ¡Filosofía! Casi un libro escrito, pero bueno. Después también pasó”, enumeró con gracia. “Son modas muy fuertes, que duran poco, pero son muy fuertes”, concluyó.

Por último, y consultado sobre el supuesto enojo de Antonela Roccuzzo con Sofi por una nota que le hizo a Messi durante el Mundial y el posterior video viral del vestuario de Boca durante el partido de despedida de Juan Román Riquelme, Leuco reveló lo que sucedió de ese lado de la polémica. “Es casi ridículo el planteo”, explicó cuando Mariana le habló de la versión que rezaba que Messi se había ido del vestuario por los celos de Antonela.

Diego Leuco y Sofi Martínez instagram.com/dieleuco

“ Sofi pegó un vínculo con Messi muy lindo. Y yo tenía un vínculo muy bueno con Celia, la mamá de él. Y lo que pasó ese día en La Bombonera fue un malentendido con el Coco Basile , que después los dos hablaron, en ese mismo momento. Pasa mucho eso, y acá lo sabemos bien. Ella en el momento lo solucionó. Fue un malentendido. Al Coco no le avisaron que iba a entrar una periodista. Después se armó toda una bola. Como justo después Leo se para y se corre a otro lado, empezaron ´Messi la esquivó' . Lo que nadie cuenta es que, 20 minutos después, Leo le dio una nota”, aclaró.

