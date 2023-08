escuchar

En la noche de ayer, la calle Corrientes cobró vida con el estreno de Cómo provocar un incendio; la obra escrita y protagonizada por Gonzalo Heredia junto a Eugenia Tobal, Laura Azcurra y Nicolás García Hume. Si bien esta pieza teatral ya levantó el telón hace días, este lunes el elenco hizo una función especial para amigos, colegas, periodistas y sus familiares más cercanos.

Nicolás García Hume, Gonzalo Heredia, Eugenia Tobal y Laura Azcurra tras terminar la función emocionados por el aplauso de sus colegas Gerardo Viercovich

Después del saludo final, la pequeña Ema corrió al escenario para saludar a su mamá, Eugenia Tobal Gerardo Viercovich

Muy movilizado, Gonzalo Heredia agradeció al público presente y contó lo que significó para él escribir esta obra Gerardo Viercovich

Heredia, Tobal, Azcurra y García Hume tienen la misión de ponerse en la piel de ocho personajes en esta obra que habla de los vínculos, las relaciones familiares y los mandatos. ¿De qué trata? Dos parejas se juntan a comer un asado en el quincho de una casa. Treinta años después, sus hijos se juntan en la misma casa, bajo el mismo quincho. Y el estallido de un montón de situaciones inesperadas llega para mostrarles que las cosas no son como ellos creen. “Hay mandatos, secretos y deseos no asumidos que se repiten de generación en generación. ¿Es posible cortar con eso? ¿Son distintos los hijos a los padres?”, se pregunta la sinopsis de esta pieza dirigida por Eva Halac invitando a reflexionar a los espectadores.

“Creo que la historia nos atraviesa a todos de alguna manera porque somos hijos, padres e indudablemente hay un ADN de la propia experiencia que trae la obra, muy necesario para poder contarla”, le confesó Heredia a LA NACION sobre este proyecto que empezó a idear hace más de dos años.

Los invitados

La cita fue en una de las salas del Multiteatro y hubo varias caras conocidas entre los invitados. Osvaldo Laport junto a su mujer Viviana Sáez y su hija Jazmín, Marta González, Mike Amigorena, Violeta Urtizberea, Fernán Mirás, Patricia Palmer, Thelma Fardin y Nico Riera, Martín Slipak, Carla Conte, Diego Pérez, Ana Acosta, Vico D’Alessandro, José María Muscari y Miriam Lanzoni fueron algunos de los que ovacionaron a los actores desde la platea.

Viviana Sáez y Osvaldo Laport, quien trabajó junto a Gonzalo Heredia en Polka, dijeron presente para acompañar al actor en esta noche tan especial Gerardo Viercovich

Mientras que Sáez vistió un discreto traje en color borravino que resaltó con una pashmina bordó, Laport se llevó todas las miradas con su outfit en azul y gris; la boina y la bufanda al tono le dieron un toque propio a su look Gerardo Viercovich

Salida en familia: los actores asistieron junto a su hija Jazmín y su novio a este estreno en el Multiteatro Gerardo Viercovich

Marta González fue una de las más elegantes de la noche; la actriz combinó un abrigo de piel con un pañuelo a lunares en blanco y negro Gerardo Viercovich

Mike Amigorena fue otro de los que se sumó a la tendencia del pañuelo en el cuello; el actor resaltó su clásico atuendo con este accesorio súper colorido Gerardo Viercovich

Noche de parejas. Mike Amigorena y su mujer posaron junto a Mirás y su novia, Eugenia Zicavo. Hasta hace poco, los actores compartieron el escenario de ART, la obra dirigida por Ricardo Darín y Germán Palacios Gerardo Viercovich

Carla Conte optó por un tapado entramado que combinó con botas bucaneras de gamuza para enfrentar las bajas temperaturas Gerardo Viercovich

Martín Slipak, quien recientemente se sumó a ART, aprovechó su noche de descanso para disfrutar de esta obra. El actor apostó por un estilo oversize informal Gerardo Viercovich

La pareja más buscada: si bien hace unos días ya hicieron su primera salida pública cuando él la acompaño a un evento literario, Thelma Fardin y Nico Riera se llevaron todas las miradas ¡y los flashes! Gerardo Viercovich

Súper sonrientes y de la mano, los actores no se despegaron en toda la noche y se mostraron muy enamorados Gerardo Viercovich

Thelma Fardin lució un vestido con tajo al que acompañó con botas de caña alta y un abrigo con estampa animal print Gerardo Viercovich

Violeta Urtizberea reversionó el clásico traje negro sumándole un cinto con hebilla y un top al tono Gerardo Viercovich

Patricia Palmer también dijo presente y se mostró feliz de reencontrarse con sus colegas Gerardo Viercovich

Súper canchero, Vico D'Alessandro apostó por el mix de estilos combinando un tapado con ropa deportiva. La riñonera cruzada completó la propuesta Gerardo Viercovich

Tras anunciar que va a ser mamá, Sabrina Carballo se mostró súper feliz y recibió las felicitaciones de sus colegas; la actriz apostó por un look total white en esta noche de invierno Gerardo Viercovich

Otro de los que aprovechó la velada para salir en familia fue Diego Pérez; el actor disfrutó de la obra junto a su mujer y sus dos hijos Gerardo Viercovich

Súper transgresor, José María Muscari volvió a marcar tendencia con su look Gerardo Viercovich

Traje rojo y transparencias fueron los elegidos de Ana Acosta Gerardo Viercovich

Cabito disfrutó de una de las primeras salidas después de su trasplante de riñón Gerardo Viercovich

Miriam Lanzoni fue otra de las que apostó por el traje para esta noche teatral. Sin embargo, el color, la tela elegida y el combinarlo con zapatillas le dieron un toque diferente Gerardo Viercovich

Nico Maiqués con un outfit deportivo en blanco y verde aqua Gerardo Viercovich

Pía Shaw le puso color a su atuendo con un pañuelo con distintos tonos de verde Gerardo Viercovich

El periodista Hernán Lirio tampoco quiso perderse esta puesta escrita por Gonzalo Heredia Gerardo Viercovich

Mica Lapegue también apostó por un look deportivo para esta noche de estreno Gerardo Viercovich

El mago sin dientes, Pablo Cabaleiro, dejó su galera y varita mágica por una noche para ser parte de este estreno Gerardo Viercovich

Inés Palombo también se acercó al Multiteatro para disfrutar de esta obra entre amigos; la actriz apostó por una mini entramada que combinó con borcegos y un trench en color beige Gerardo Viercovich

Magela Zanotta, quien este año volvió a la ficción con El Encargado, posó muy simpática antes de entrar a la función Gerardo Viercovich

La conductora Gabriela Sobrado eligió un look black and white para esta salida nocturna Gerardo Viercovich

Daniel Gómez Rinaldi se sumó a la tendencia del saco de vestir con buzo deportivo Gerardo Viercovich

Los incondicionales

Por supuesto que tampoco faltaron los familiares más cercanos de los protagonistas, quienes una semana después volvieron al Multiteatro para apoyar a sus parejas en esta noche tan especial. Tal es el caso de Brenda Gandini, que se mostró muy orgullosa por el trabajo y la puesta de su marido sobre el escenario. A ella, también se sumó el marido y la hija de Eugenia Tobal, quienes aplaudieron eufóricos entre el público y luego, corrieron a camarines. El actor paraguayo, Nicolás García Humé también se mostró muy bien acompañado por su amiga, Bárbara Lombardo.

Abrazo y felicitación post función para Gonzalo Heredia. Su mujer, Brenda Gandini, no sólo fue testigo del proceso de todo este proyecto sino que se declaró muy fan de su marido Gerardo Viercovich

La pareja no ocultó su amor ante los flashes presentes Gerardo Viercovich

Brenda Gandini fue otra de las que se animó a combinar varios estilos con su outfit. La actriz eligió un pantalón babucha de color, borcegos negros y un blazer con la estampa de la temporada Gerardo Viercovich

“Me da orgullo haber construido algo y que se haya cumplido cada etapa y cada objetivo. No es tan común empezar un proyecto y terminarlo”, le contó Heredia a LA NACION que comenzó a idear esta obra hace dos años, en plena gira con Desnudos. “Escribir es una tarea de todos los días y de tener el hábito de sentarse durante cuatro o cinco horas. Es pico y pala. Muchas veces me obsesiono, me toma por completo y Brenda siempre me carga. Siento que hay algo que tengo que contar y eso me sucedió con esta obra”, expresó.

Casual y canchero. Gonzalo Heredia se mostró feliz por el gran recibimiento que tuvo su obra hasta el momento; en ella, el actor interpreta a Julio, un típico machista. Luego, en el segundo acto será su hijo, Santiago que se muestra muy progre pero al fin de cuentas tendrá mucho más en común con su padre de lo esperado Gerardo Viercovich

Después de varios años alejada de las tablas, Eugenia Tobal se mostró feliz por este regreso. La actriz no sólo recibió las felicitaciones de su pareja, Francisco García Ibar, sino que fue sorprendida por la pequeña Ema que no dudó en subir al escenario a abrazarla al finalizar la función.

Eugenia Tobal junto a su pareja, Francisco García Ibar y su hija Ema. La actriz fue la primera en ser convocada para esta pieza, ya que sus hijos van al mismo colegio que los de Heredia. Tobal interpreta a Berenice; una mujer de mente abierta que decide no ser mamá y a su madre Norma que esconde un pasado que la atormenta Gerardo Viercovich

Tobal y su marido se besan ante la mirada atenta de la pequeña Ema. La pareja lleva seis años juntos y está más enamorada que nunca Gerardo Viercovich

Para Nicolás García Hume este estreno es especial, ya que es la primera vez que el actor hace teatro comercial en calle Corrientes. “Estoy re contento. Me gusta el proyecto, el grupo, el equipo. Se armó una ensalada maravillosa, interesante de ver y sobre todo porque van apareciendo cosas inesperadas, incluso para nosotros y me dan risa. Vale la pena reírte con tus compañeros en el escenario”, expresó feliz por este nuevo desafío en su carrera.

El actor paraguayo estuvo acompañado por su novia, Bárbara Lombardo, a quien conoció en el rodaje de La 1-5/18; la ficción de Polka ganadora del Martín Fierro 2022. Desde entonces, la pareja no oculta su amor ante los flashes.

Nicolás García Humé recibió la visita de su novia Bárbara Lombardo, quien lo felicitó por este debut en Calle Corrientes Gerardo Viercovich

Con guantes, bufanda y campera inflable, Bárbara Lombardo fue a hacerle el aguante a su novio Nicolás García Hume a pesar del frío Gerardo Viercovich

Laura Azcurra asegura que ni bien leyó el proyecto de Heredia dijo que sí. “Gonza me llamó y me contó que estaba entusiasmado con su proyecto y con mucho miedo también por llevar adelante su primera obra. Le dije que me la mandara para leerla y que iba a darle una devolución, siempre amorosa. La leí y me encantó, me sentí reflejada como persona, como público y como argentina. Hay mucha identidad nuestra y una atmósfera que todos atravesamos alguna vez con nuestros padres, después como hijos y luego como padres”, confesó la actriz que primero encarna a Mabel, una mujer de clase media que acompañó durante toda su vida a su marido. Luego, se pondrá en la piel de Eleonora, una joven que no creció profesionalmente y seguirá arraigada a su casa de la infancia.

Laura Azcurra se mostró feliz por volver a actuar en el Multiteatro; el mismo lugar donde durante siete años disfrutó del éxito de Toc Toc Gerardo Viercovich