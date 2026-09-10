Sosie Bacon deslumbró en Venecia mientras que Kevin Bacon y Kyra Sedgwick celebraron 38 años de amor

Entre grandes estrenos y figuras internacionales, Sosie Bacon tuvo su momento esta semana en la alfombra roja de la 83ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia. La hija de Kevin Bacon y Kyra Sedgwick, que a los 34 años construyó su propio camino en la actuación, llegó a la Sala Grande para la proyección de Company, la nueva película dirigida por Casey Affleck, acompañada de su pareja, Scoot McNairy, uno de los protagonistas del film.

Sosie Bacon y Scoot McNairy están en pareja desde 2021. Se conocieron durante el rodaje de Narcos: México, donde ambos participaron y desde entonces mantuvieron un vínculo de bajo perfil que también los llevó a compartir distintos proyectos Scott A Garfitt - Invision

Para la ocasión, la actriz eligió un vestido largo y entallado en un delicado tono celeste de Rhea Costa, de cuello cerrado y mangas cortas, recorrido por finas líneas de aplicaciones brillantes. El diseño, de silueta recta y con una leve cola, dejó a la vista varios de los tatuajes de sus brazos. McNairy, en tanto, optó por un traje con saco azul de Giorgio Armani.

Para la alfombra roja, Sosie eligió un vestido celeste de Rhea Costa, largo, entallado y recorrido por finas aplicaciones brillantes; McNairy, en tanto, llevó un traje con saco azul de Giorgio Armani STEFANO RELLANDINI - AFP

La aparición volvió a poner el foco sobre la menor de los dos hijos de una de las parejas más reconocidas de Hollywood. Sosie debutó en la pantalla cuando todavía era una niña en Loverboy (2005), dirigida por su padre y protagonizada por su madre, aunque durante años no tuvo claro si quería dedicarse profesionalmente a la actuación. Más tarde encontró su propio lugar en la industria con participaciones en Por trece razones (13 Reasons Why) y Mare of Easttown, hasta alcanzar uno de sus papeles de mayor exposición como protagonista de Sonríe (Smile), el éxito de terror estrenado en 2022.

En 2017, Sosie dio uno de los pasos más importantes de su carrera con Skye Miller en Por trece razones, la exitosa serie de Netflix que ayudó a instalar su nombre más allá del apellido familiar; la fotografía muestra una escena junto a su compañero, Dylan Minnette LA NACION

Aunque eligió seguir el mismo camino artístico que sus padres, tanto ella como su hermano mayor, Travis Bacon, crecieron con una exposición familiar relativamente cuidada. Kevin contó en distintas oportunidades que él y Sedgwick intentaron evitar que sus hijos quedaran absorbidos por su fama desde pequeños. Con el tiempo, sin embargo, el trabajo volvió a reunirlos.

Kevin Bacon y Kyra Sedgwick formaron una familia con dos hijos: Travis, hoy de 37 años, y Sosie, de 34. Durante su infancia, la pareja procuró mantenerlos relativamente alejados de la exposición pública

Este año, los cuatro integrantes de la familia compartieron Family Movie, una comedia de terror dirigida por Kevin Bacon, escrita por Dan Beers y estrenada mundialmente en una convención especial realizada en Austin, Estados Unidos. Kevin, Kyra, Sosie y Travis forman parte del elenco, mientras que los cuatro figuran además entre los productores del proyecto. Para Sosie significó volver a trabajar junto a sus padres más de dos décadas después de aquel debut infantil.

Décadas después, el vínculo familiar también llegó al trabajo: Kevin, Kyra, Sosie y Travis compartieron Family Movie, dirigida por Bacon y estrenada en SXSW. Los cuatro actúan y figuran además entre los productores del film, mientras Travis también estuvo a cargo de la música ETIENNE LAURENT - AFP

38 años de amor y un particular festejo para Kevin Bacon y Kyra Sedgwick

Mientras su hija se preparaba para desfilar por la alfombra roja de Venecia, Bacon y Sedgwick acababan de celebrar otro acontecimiento familiar. El 4 de septiembre cumplieron 38 años de casados y eligieron conmemorar la fecha lejos de los flashes y los grandes eventos: con una tranquila excursión en canoa por un lago.

Sedgwick compartió en Instagram distintas postales del paseo. En las imágenes, ambos aparecen con looks informales y hasta coordinados: camisas a cuadros y anteojos de sol . “Fin de semana de aniversario perfecto. ¿Pueden creer que ya pasaron 38 años?”, escribió la actriz.

Bacon había recordado la fecha unos días antes con otra imagen, aunque esta vez recuperada de su archivo personal. El actor publicó una fotografía de ambos en el asiento trasero de un auto, tomada cuando se dirigían a los premios Emmy de 2006. La acompañó con una declaración de amor: “38 años con mi amor”.

La historia de la pareja comenzó en 1987 cuando se conocieron mientras trabajaban en la película Lemon Sky. Ese mismo año se comprometieron y el 4 de septiembre de 1988 se casaron. Después llegaron sus dos hijos: Travis, hoy de 37 años, y Sosie, de 34.

A lo largo de los años, Sedgwick evitó presentar la duración de su matrimonio como el resultado de una fórmula infalible. En una entrevista con People, bromeó con que el secreto para un matrimonio exitoso era “no aceptar consejos matrimoniales de celebridades” y aseguró que, en su caso, tuvieron suerte de encontrarse. Tres años después sumó otro ingrediente que considera indispensable para la convivencia: el sentido del humor de su marido. “Es crucial”, afirmó entonces.

La pareja se conoció durante el rodaje de Lemon Sky, se comprometieron ese mismo año y se casaron el 4 de septiembre de 1988. “Tuvimos suerte”, resumió años después la actriz LA NACION

Casi cuatro décadas después de aquel casamiento, los actores se muestran más enamorados que nunca y muy orgullosos de sus hijos, quienes están buscando su propio camino en la difícil industria del entretenimiento.