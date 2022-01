Spider-Man: No Way Home: del récord Guinness de Tobey Maguire y Willen Dafoe, al guiño en homenaje a Stan Lee

La última entrega de la franquicia arácnida, se convirtió en uno de los grandes batacazos de Hollywood. En medio de un debate alrededor de la masiva presencia de las películas Marvel en cine, el film de Spider-Man continúa siendo el elegido por una gran mayoría de espectadores que va a las salas. Y entre muchos de los récords que batió ese título, surgió uno que tiene que ver con dos de sus estrellas, Tobey Maguire y Willen Dafoe.

Ambos fueron destacados por los récord Guinness, al convertirse en los actores que durante mayor cantidad de tiempo siguieron vinculados a un personaje de Marvel, Spider-Man en el caso de Maguie, y el Duende verde en el de Dafoe. Desde la primera película de Spider-Man, estrenada en 2002, hasta No Way Home, ambos están asociados a sus personajes a lo largo de 19 años y 225 días (al momento de establecido ese récord).

Con esa mención, ellos destronan a quien tenía ese récord en sus manos: Hugh Jackman en la piel de Wolverine. El actor había interpretado al mutante de las garras a lo largo de 16 años y 232 días, entre todas las piezas de X-Men y de Wolverine en solitario. Pero estas menciones pronto cambiarán, cuando el próximo noviembre, con el estreno del nuevo film de Flash, Michael Keaton se quede con ese récord cuando vuelva a interpretar a Batman, un personaje al que personificó por primera vez en 1989, para el largometraje dirigido por Tim Burton. Con ese regreso, Keaton habrá interpretado al héroe de Gotham durante 33 años, una cifra prácticamente insuperable.

Para Maguire, como confesó recientemente, unirse al film fue un verdadero motivo de entusiasmo, y en una entrevista explicó por qué decidió sumarse al proyecto, sin dudarlo ni un instante: “En la reunión inicial con los productores Kevin Feige y Amy Pascal, fue evidente el amor y el espíritu de celebración que ellos querían imprimirle al largometraje. Y para mí, cuando los artistas o las personas que dirigen el proceso creativo tienen una especie de intención auténtica y genuina de celebración y amor, solo siento ganas de unirme a eso. Soy un gran admirador de Tom y también de Andrew. Entonces, definitivamente fue intrigante cuando me llamaron, fue un poco misterioso, pero no lo dudé”.

Por otra parte, en los últimos días trascendió un guiño que no se llegó a filmar, y que era un homenaje a los recordados cameos de Stan Lee. Quien fue uno de los máximos creativos dentro de Marvel, murió en 2018, dejando a sus espaldas una obra inconmensurable. Durante los sesenta, Lee participó en la creación de numerosos íconos del cómic, como Iron Man, Pantera Negra, Spider-Man, Los 4 fantásticos, y muchos más.