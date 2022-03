Stanley Tucci habló de su lucha contra el cáncer: “Tengo suerte de estar vivo”

Stanley Tucci habló sobre su lucha contra un cáncer de lengua y aseguró: “Me siento increíblemente afortunado, tengo suerte de estar vivo”. En diálogo con revista People, el actor también aseguró que el apoyo de su esposa, la agente literaria Felicity Blunt, fue clave a la hora de atravesar un duro tratamiento que superó con éxito.

“La atención incansable de Felicity, su afecto y su coraje me ayudaron a pasar esa etapa”, declaró Tucci, quien conoció a su esposa en el casamiento de la hermana de ella, la reconocida actriz Emily Blunt, con quien el actor trabajó en la comedia El diablo viste a la moda. En 2012 se casaron en una ceremonia íntima, y tienen dos hijos en común, Emilia, de 3 años y Matteo, de 7. Tucci también es padre de tres hijos fruto de su primer matrimonio con Kathryn Spath: los gemelos Nicolo e Isabel, de 22; y Camila, de 20.

Stanley Tucci y su esposa, Felicity Blunt The Grosby Group

El matrimonio y sus hijos viven en Londres. “ Un día perfecto para mí es ir al mercado, comprar comida, cocinar, jugar con mis hijos, invitar a amigos a cenar. Ese es un gran día”, expresó el actor sobre cómo ahora valora los pequeños momentos de su cotidianidad.

La primera vez que Stanley Tucci habló de su enfermedad fue en septiembre de 2021 con la revista Vera. El actor fue diagnosticado en 2017 con un tumor en la base de su lengua. “Era un tumor demasiado grande para operar, así que tuve que pasar por muchas sesiones de radiación y quimioterapia”, compartió. Tucci ya había acompañado a su primera mujer, Kate, en su batalla contra un cáncer de mama. En abril de 2009, la mujer de 47 años falleció, por lo cual el actor también mencionó los miedos que aparecieron cuando recibió al diagnóstico.

Stanley Tucci aseguró que haber luchado contra el cáncer cambió su óptica de la vida

“Me juré a mí mismo que nunca iba a someterme a esos tratamientos porque mi primera mujer falleció de cáncer, y haberla visto pasar por eso durante años fue algo horrible”, compartió. De todas formas, como no podía ser operado, debió mantenerse entero para los tratamientos. “Fue muy duro para mis hijos, me vieron seis meses con una sonda a través de la cual me alimentaba, y apenas llegué a asistir a su graduación”, recordó el actor. “Tener cáncer te asusta, pero al mismo tiempo te vuelve menos temeroso”, remarcó. “Me siento mucho más viejo de lo que me sentía antes de ser diagnosticado con la enfermedad, pero de todos modos querés seguir hacia adelante y hacer cosas”, expresó Tucci.

Trailer de Searching for Italy con Stanley Tucci

De hecho, en 2018, el actor no dejó de trabajar y fue parte de la biopic Una guerra privada, protagonizada por Rosamund Pike. El año pasado, además, su carrera dio un giro de timón cuando, en junio de 2021, estrenó en CNN Internacional la serie documental Searching for Italy, en la que se lo podía ver recorriendo el país de sus antepasados y probando sus platos.

De Nápoles a la Toscana, de Roma a Milán, en cada episodio lo encontrábamos mostrando otra faceta, la de un conductor entregado a los placeres de cada uno de los puntos a los que iba. Ese proyecto que siempre quiso llevar a cabo se terminó convirtiendo en uno de los programas ideales para “viajar” en pandemia y ya hay una nueva temporada en camino.