Stranger Things: Del amor de Doja Cat por Eddie a su posterior enojo con Will por exponerla

El mundo de las redes sociales muchas veces da sorpresas y cruces inesperados como el que se dio entre Doja Cat y Noah Schnapp, Will en Stranger Things .

La cantante le preguntó si su colega Joseph Quinn (Eddie en la ficción de Netflix) tenía novia y le pidió que le mandara un mensaje; Noah, en vez de ser intermediario, le pasó el usuario de Instagram de su amigo . Esto sucedió de forma privada, pero más tarde Schnapp compartió la conversación que tuvo con la intérprete en su cuenta de TikTok, actitud que obviamente no le gustó nada a Doja Cat, terminó haciendo un largo descargo a través de un live de Instagram.

La cantante venía dando a entender en diferentes tuits que sentía cierta atracción por Quinn, quien tras darle vida a Eddie en la ficción de los hermanos Duffer alcanzó una alta popularidad. Más aún tras ver su épico final. Sin ir más lejos, en mayo pasado, escribía en las redes que Quinn era muy atractivo con una expresión muy local.

joseph quinn fine as shit — im better than you (@DojaCat) May 30, 2022

Después de ver el final de la temporada cuatro, la artista incluso entró al chat de los fans de Joseph y comentó una foto donde se lo ve súper sexy al actor y escribió: “It´s fuckin criminal” (“es jodidamente criminal”).

Si quedaban dudas de lo que generó Quinn en Doja Cat, Schnapp se encargó de despejarlas. El actor publicó una captura de un TikTok en el que La Cat intentaba abiertamente conectar con el actor vía mensaje directo.

If you think I’m alive after this interaction ur so wrong pic.twitter.com/t9n3Yqysta — viv the banished (bailee’s gf) (@pvnisherfilms) July 6, 2022

“Noah, ¿podés decirle a Joseph que hmu [hit me up, una expresión que da a entender que le encanta]?”, pregunta Doja, y rápidamente agrega: “Esperá, no. ¿Tiene novia?”. Lo que sigue es el consejo de Schnapp que le dice que le escriba a Quinn. Y ella contesta: “¡Bueno, claro, Noah! Si pudiera encontrar sus redes sociales, habría hecho eso”. Entonces, Schnapp le manda el enlace del perfil de Instagram de Quinn con un sincero “Aquí, señora”.

Así fue como el mundo supo que Doja tenía intereses amorosos con Quinn. Sin embargo, la viralización de esta charla no fue tomada de forma positiva por la cantante. Al poco tiempo recurrió a su Instagram Live para criticar a Schnapp por hacer público lo que supuso que era una “conversación privada” entre él y ella. “Intentemos relajarnos al respecto”, dijo Doja. “Para ser justos, es un niño. No sé cuántos años tiene, pero ni siquiera... No hay manera de que tenga más de 21. Cuando sos tan joven, cometés errores, hacés tonterías. Estoy tratando de ser súper justa”, agregó, disculpando el comportamiento de Schnapp debido a su corta edad. “Hacés estupideces, decís estupideces, arruinás las relaciones con la gente. Cometés errores. Se supone que debés hacer cosas así, para no hacerlas en el futuro. Yo misma hice mis propias tonteras”.

Aunque se mostró “comprensiva”, más tarde volvió a la carga un tanto más enojada. “El hecho de que Noah hiciera eso, fuera y publicara una conversación privada entre él y yo, es tan increíblemente inconsciente y loco. Eso es como una mier... de serpiente, eso es como una comadreja. No digo que eso encapsule toda su personalidad. Pero no lo vi de esa manera. Supuse que iba a estar tranquilo al respecto y fue y compartió información que no me sentía cómoda con él compartiendo ”, expresó en un video en TikTok. Por el momento, Schnapp no respondió a los comentarios de Doja.

Quién es Quinn

Quinn, quien interpreta a Eddie Munson en la cuarta temporada de Stranger Things, tiene una legión de admiradores y enamorados desde que el programa volvió a Netflix en mayo pasado. Entre ellos, Doja Cat, claro.

Joseph Quinn es el adorable Eddie Munson en Stranger Things Netflix

Nacido en Londres, Inglaterra, el 15 de mayo de 1993, Quinn hace tiempo que anda dando vueltas en el mundo de las series: fue parte de Dickensian, Los Miserables, Catalina la Grande y de Game of Thrones (sí, también estuvo en GOT como uno de los soldados de la casa Stark en la temporada final de la ficción inspirada en los libros de George R.R. Martin).