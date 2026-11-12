Sunny Ozell, viuda de Patrick Stewart, rompió el silencio sobre la muerte del actor

En medio del duelo por la muerte de su marido, Sunny Ozell, la viuda de Patrick Stewart, rompió su silencio sobre el fallecimiento del actor a través de un emotivo homenaje en sus redes sociales.

“Hoy se cumplen dos semanas desde que Patrick nos dejó, y el duelo sigue llegando en oleadas”, escribió la cantante el miércoles, junto a una fotografía en blanco y negro en Instagram en la que aparece junto a su esposo. “Pero, al mismo tiempo, he sentido una gratitud profunda, inmensa”. En sus últimos años, Stewart encontró en Ozell una compañera inseparable, que estuvo a su lado hasta el final.

Sir Patrick Stewart y su esposa Sunny Ozell DAVID LIVINGSTON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ozell, de 47 años, explicó que ella y su difunto esposo “no dejaron nada por decir” antes de que él falleciera el 28 de octubre, tras “un breve y doloroso proceso marcado por la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy”.

“Llenamos esos años de muchísima vida”

Ozell abrió su corazón y dio más detalles sobre el profundo vínculo que la unía a su marido: “Él sabía que yo lo amaba, y sé que él me amaba a mí. Patrick y yo nos veíamos de verdad, con total autenticidad, y potenciábamos las mejores cualidades el uno del otro”. Al reflexionar sobre sus casi dos décadas como pareja, la cantautora comentó con gran emoción: “Llenamos esos años de muchísima vida”.

“Me he sentido desbordada por la respuesta del público ante la muerte de Patrick”, continuó. “Aunque no me sorprende en absoluto que haya llegado a tantas personas, me conmueve sinceramente esta oleada de tristeza y sentimiento de pérdida”.

Ozell concluyó: “Gracias a todos por sus condolencias; significan muchísimo para mí. Mi corazón tuvo que expandirse para albergar todo el amor que siento por Patrick, y él me cambió para mejor, para siempre”.

Un flechazo inesperado

La historia entre Ozell y el actor comenzó en 2008, y cinco años después Stewart le propuso matrimonio. El flechazo entre ellos fue de una manera bastante menos convencional que la de muchas parejas de Hollywood: en una pizzería de Brooklyn donde ella trabajaba como camarera.

En 2008, Stewart protagonizaba Macbeth, de William Shakespeare, en Broadway. Una noche, mientras cenaba con unos amigos en Franny’s, una mujer se acercó a la mesa para ofrecerles el postre por cuenta de la casa. Era Ozell, que enseguida le contó cuánto deseaba ver la obra, aunque no había conseguido entradas porque las funciones estaban agotadas.

El actor recordó aquel encuentro durante una entrevista con la revista People en 2022. Después de conversar con ella, decidió darle su número de teléfono y pedirle que lo llamara. Según contó, fue la única vez en su vida que había tomado la iniciativa de esa manera. Más tarde volvieron a encontrarse entre bastidores, después de una función de Macbeth, y tuvieron su primera cita. “Cenamos y aquí estamos”, resumió entonces.

Stewart no ocultaba la admiración que sentía por su pareja. En aquella misma entrevista, aseguró que nunca había conocido a nadie como ella y destacó tanto su inteligencia como sus conocimientos y su extraordinaria memoria. También le atribuyó buena parte de la vitalidad de su vida cotidiana. “Mi vida es siempre interesante, y en gran parte gracias a Sunny”, afirmó.

Anteriormente, Stewart había estado casado con la bailarina Sheila Falconer y, más tarde, con la productora Wendy Neuss. Con la primera tuvo dos hijos: Daniel y Sophie. Sin embargo, el nominado al Globo de Oro confesó en sus últimos años que su relación con sus hijos adultos era “prácticamente inexistente”.

Stewart murió el miércoles 28 de octubre, a los 86 años, en su casa de Los Ángeles, después de una breve lucha contra la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy. La noticia se conoció al día siguiente, a través de un comunicado de un portavoz que confirmó que el actor había fallecido bajo el cuidado amoroso de su esposa. El mensaje también describió sus últimas horas rodeado del cariño de familiares y amigos, con música en vivo, oraciones, lágrimas y risas. Una despedida que, según sus allegados, estuvo atravesada por la misma intensidad emocional que había caracterizado su vida.