Superó momentos muy difíciles, pero su abuela y la música la salvaron y así logró grabar un tema con Cristian Castro

Acaba de editar su última canción, Una vez más, junto a Christian Castro y en homenaje a su abuela Elbita, quien la introdujo en el mundo de la música y la ayudó a recorrer ese camino en el que juega con varios géneros musicales, el pop, el rap urbano pasando por el rock. Hace años que Lucila Torres, Lwlo para todos, puede vivir de lo que ama, canta, compone, produce y enseña música . En una charla con LA NACION, la artista habló de su relación con el intérprete mexicano, se conmovió recordando a su abuela y repasó su historia de superación y resiliencia, su diagnóstico de bipolaridad y el bullying que sufrió en su adolescencia.

-¿Por qué Una vez más es tan importante para vos?

-Es una historia muy sensible para mí porque mi abuela era fanática de Christian y yo le había compuesto una canción cuando falleció, hace cuatro años. Pero ella sigue muy latente en mi vida porque fue la persona que me introdujo a la música, me regaló mi primer guitarra, me enseñó a cantar. Ella cantaba unos boleros bárbaros y tocaba la guitarra como una genia, fue la persona que me crio porque mis padres estaban separados y además trabajaban todo el día. Mi mamá estaba rehaciendo su vida, en un momento perdí contacto con mi familia materna y me fui a vivir a la casa de mi papá y pasaba mucho tiempo en la casa de mi abuela. Cuando murió decidí componerle esta canción que se llama Una vez más. En un momento un productor quiso comprármela, pero le dije que no porque es un tema muy personal y no me da lo mismo que lo cante otro artista. Compuse canciones para otros artistas y vendí temas, pero este tema en particular decidí que era mío, que necesitaba expresarme a través de la música como un regalo para mi abuela. Lo canté en su velorio, como una especie de abrazo, para recordarla y sabiendo que me acompaña siempre. Ella cumplía años un 26 de octubre y mi disco se va a llamar 26, sus cumpleaños eran increíbles, cantábamos en familia, tocábamos la guitarra y era hermoso. A raíz de eso empecé a ver el 26 en todos lados y cuando entré al jurado del programa de Marcelo Tinelli, Canta conmigo ahora, me tocó el asiento 26. Esas señales son muy importantes para mí. Fui uno de los 100 jurados en el que había artistas emergentes como yo y otros consagrados como Christian Castro . Y que me tocara ese asiento fue como que mi abuela me dijera “es por acá”.

-¿Cómo se dio grabarla con Christian Castro y cantarla en su show?

-Conocí a Christian, le mostré la canción, nos juntamos a tomar un café, leyó la letra, se emocionó porque también amaba a su abuela y la había perdido y la canción le llegó mucho. Entonces conectamos de una manera increíble, artística y humanamente. Grabamos la canción en Estudio Panda y un minidocumental del making off que va a salir en mi canal de YouTube próximamente. Fue una experiencia increíble escribirle una canción a mi abuela y cantarla y grabarla con su ídolo. Fue algo mágico. Y a partir de ahí me invitó a hacer el estreno de la canción y el video animado en su show en el Movistar Arena, el 1º de abril.

-¿Y fuiste su telonera?

-Sí, fui su telonera y mi estrategia para que la gente se enganchara fue abrir el show con el video . Después dije que si les había gustado prendieran las luces de su celular y todo el estadio lo hizo. Fue alucinante. Un sueño para mí. Además al final de su show, Cristian me invitó al escenario y fue una hermosa manera de avalarme. A partir de ahí el video tuvo muchas visualizaciones, empezó a seguirme gente en las redes y todo eso es importante porque soy completamente independiente. Ahora me están pidiendo la canción en plataformas digitales. Yo vendí mi auto para grabar mi disco así que todo esto es una locura. Estoy creciendo de a poco, con mucho esfuerzo. Sigo trabajando para lanzar una canción por mes, hasta fin de año. Ya están grabadas con su respectivo video y además tengo material para dos discos más, todavía no editados. En diciembre va a estar todo el disco entero, vamos a hacer un show y la idea es invitar a Christian. Nos hicimos amigos y me dijo que cuando yo haga un show estaba bueno presentar la canción juntos.

-¿Por qué tu abuela está tan presente en tu vida?

-Ella me enseñó el amor por la música y me marcó el camino a seguir. Antes de morir me dijo que le gustaría que yo lograra lo que ella no había podido, vivir de la música. Es algo personal y se lo debo a ella. No creo en ninguna religión, pero sí creo en mi abuela y le presto atención a las señales. Me regaló mi primera guitarra que era su propia guitarra. Cuando empezó con dolores de huesos ya no podía tocar, entonces tocaba yo y ella cantaba.

-¿Por qué no estás en el nuevo Canta conmigo ahora?

-Trabajo en el under desde chica porque mi abuela me inculcó la música. Tuve bandas, hice rock pero el programa fue un gran portal. No soy muy fan de la televisión, pero Canta conmigo ahora me abrió las puertas. Hablé con Tinelli y le agradecí un montón porque no es fácil llegar, pero más difícil es mantener lo que lográs y para eso hay que ser agradecida con todos, hasta quienes te hicieron mal porque te hacen crecer. En esta tercera temporada del reality estoy en dos capítulos solamente porque decidí no ser parte: estaba muy estresada y preferí cuidar mi salud mental. Cuando era adolescente me diagnosticaron bipolaridad entonces la música fue una forma de sanar . Y fue todo muy mágico.

-¿Cómo convivís con la bipolaridad?

- De chica me diagnosticaron bipolaridad y la música me salvó . Es una condición que no tiene cura, pero se controla. Estoy medicada desde los 13 años y tuve episodios por los cuales me tuvieron que internar porque por momentos estoy muy mal emocionalmente. Por eso siempre digo que esta buenísimo concientizar. Sufrí ataques de pánico y cuando no me salían las cosas como yo quería tenía una angustia tan grande que pensaba que no quería vivir. Tengo un grupo de apoyo, psiquiatra y psicólogo que me ayudan a llevar esta condición de la mejor manera posible. En diciembre estuve internada en una clínica de rehabilitación por problemas con sustancias de las que era dependiente y también con quilombos emocionales. A veces consumís sustancias para apañar el dolor emocional que sentís y no está bueno; hay que recurrir a la medicación, a lo natural. La música me ayudó a sanar. Cuando hago música o compongo es el único momento en que no siento dolor. Quizá es triste decirlo, pero es verdad. Por suerte mis músicos, mis amigos, mi gente, conoce mi condición y me apoyan.

"Cuando hago música o compongo es el único momento en que no siento dolor. Quizá es triste decirlo, pero es verdad. Por suerte mis músicos, mis amigos, mi gente, conoce mi condición y me apoyan", aseguró Lwlo Hernan Zenteno - La Nacion/Hernan Zenteno

-¿De chiquita sufriste bullying?

-Sí, en la escuela y fue muy duro . Era gordita y sigo siéndolo, me gusta comer y también hago ejercicio y llevo una vida sana más allá de mi condición. No está bueno hablar del cuerpo del otro y por suerte, ahora se está tomando conciencia de eso. No hay que criticar nada de lo ajeno. Sufrí mucho, me han llegado a quemar el pelo, a encerrarme en un lugar horrible, y a los 15 años tuve un intento de suicido y me internaron en una clínica psiquiátrica. Tenía miedo de ir al colegio, no me animaba a contarlo en mi casa porque me amenazaban diciéndome que si lo contaba, le iban a hacer algo a mi familia. El intento de suicidio fue en la escuela, agarré un cuchillo y me corté las venas, encerrada en el baño. Sentía que me torturaban todos los días de mi vida, estaba con depresión. Me han llegado de decir: “suicidate porque sos deforme”. Te agarran de punto y te vuelven loco.

-¿Y qué pasó después?

-Estuve una semana en una clínica psiquiátrica y un mes más encerrada en mi casa con acompañante terapéutico yendo a grupos. Tenía miedo de ir al colegio, terror a los adolescentes. No volví a esa escuela y fui a otra, la única que me aceptó con mi diagnóstico. Es un colegio artístico que queda en Belgrano y del que tengo lindos recuerdos y amigos que conservo de ese momento y también tengo amigos de la primaria, pero no de ese colegio horrible que no quiero nombrar. Ahora tengo un grupo hermoso que me apoya en mi carrera y estoy feliz con las oportunidades que tengo.

-¿Por qué te dicen Lwlo?

-Mis primas me decían Lulo y mi abuela también y yo lo escribo con w porque soy fanática de Wonder Woman. Es un apodo y mi nombre artístico. No quiero que me llamen Lucila, como mi abuela no quería que la llamaran Elba y hasta se cambió el nombre legalmente, a Elbita.

-¿Tenés otros proyectos?

-Estoy impulsando a los pibes de la villa 21-24 y Zabaleta, a que puedan producir y soy parte de una organización que se llama Bajo Mundo Family, que es un proyecto de sello independiente para que las pibas y pibes puedan grabar su música. Ayudarlos tiene que ver con mi historia desde el punto de vista emocional porque sentí que la sociedad no tenía empatía conmigo y me sentí discriminada, desplazada y con mucho dolor. Además mi pareja es Percy Big Bang, un rapero de la villa 21 y tengo mucha relación con su familia. Soy parte del barrio porque además los pibes y pibas me tomaron mucho cariño.

Sobre su nombre artístico: "Mis primas me decían Lulo y mi abuela también y yo lo escribo con w porque soy fanática de Wonder Woman" Hernan Zenteno - La Nacion/Hernan Zenteno

-¿Cómo se conocieron?

-Nos conocimos danto talleres en un centro cultural de la villa 21, él de rap y yo de canto y producción musical. Después hicimos una canción juntos que se llama Wacho pistola con la que ganamos un premio como mejor video clip hecho en Buenos Aires. A raíz de eso le produje un disco y un video álbum que se llama Cuídame y cantamos juntos el corte del disco, “Cuídame”. Y el disco también ganó un premio.

