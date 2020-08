Susana Giménez habló de Mirtha Legrand y Beatriz Salomón en un vivo con el Puma Rodríguez Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de agosto de 2020 • 13:23

Desde su casa en Punta del Este, en donde pasa la cuarentena desde hace dos meses, Susana Giménez se conectó un rato a las redes sociales para tener una conversación en vivo con El Puma Rodríguez. En un mano a mano que fue seguido por miles de personas, las estrellas hablaron de espiritualidad y de cómo atraviesan los tiempos de pandemia. Además, la conductora se refirió al estado anímico de su amiga, Mirtha Legrand, y recordó a Beatriz Salomón.

"¿Cómo está Mirtha? ¿Bien?", quiso saber el venezolano después de recordar que de joven miraba las películas protagonizadas por la diva. "Divina, está muy bien, mejorado", le contó Su. "Está un poco triste, porque este ha sido un año feo para ella con la muerte de sus hermanos, pero de a poquito está saliendo. Nos hablamos por chats, pero estaba muy, muy triste. Sobre todo porque no puede trabajar; ella nació para eso y ahora no puede", respondió Susana.

"Para cualquier país es un privilegio tener una personalidad como Mirtha Legrand. La respetamos y ojalá acepte una conversación como esta por Instagram", expresó El Puma, quien viene realizando estos ciclos en sus redes sociales desde hace un tiempo. "Lo haría si se puede arreglar, porque ella es muy coqueta. Yo soy más bestia, me pongo unos anteojos y ya, pero ella si no tiene peinador y maquillaje, no", explicó Susana entre risas. "El otro día estábamos hablando y me dijo: 'Te dejo porque llega mi peinadora'. ¡Me encantó! Yo le dije: 'Te amo loca, te amo'. Es divina".

Fiel a su estilo y sin tapujos, la reina de los teléfonos admitió que la cuarentena le sirvió para relajarse un poco con su imagen. "Me saqué las extensiones y no me tiño tanto el pelo. Estoy en el medio del campo, y como no puedo salir mal mientras hablo con vos, me puse anteojos y listo", dijo mientras el cantante la cargaba por los enormes lentes de sol que lucía.

"Acá estoy con una cuarentena mucho más accesible que la de Buenos Aires, igual no salgo mucho. Estoy en el campo, al aire libre, duermo 10 horas por día", reveló sobre sus días en Uruguay."Justo cuando arrancó todo me compré una perrita, que era tan chiquita que me destrozaba todo, me comía los sillones y dije: 'La tengo que llevar a Punta del Este porque si no con este perro se me destruye la casa'. Estaban pasando muchísimos meses, por lo que pedí un permiso a la embajada, al consulado, y me dejaron venir. Ahora estoy acá con ella", agregó sobre los motivos que la llevaron a viajar al país vecino.

El recuerdo de Beatriz Salomón

En diálogo con El Puma Rodríguez, Susana también recordó a Beatriz Salomón: "Murió por un chisme" Fuente: HOLA

Mientras El Puma Rodríguez hacía una reflexión sobre lo tóxico que pueden ser los chismes, Susana no pudo evitar recordar a Beatriz Salomón. "Hay gente que se ha muerto por un chisme, por ejemplo Beatriz", reflexionó la rubia. "Empezó todo con un chimento, una cosa monstruosa, y le terminó agarrando un cáncer que se la llevó. Fue muy trágico".

"Yo no me olvido de eso, nadie se olvida porque la queríamos muchísimo, era amorosa", dijo antes de explicarle a su amigo la situación. "Tenía dos hijas, vivía para ellas, estaba casada y era muy feliz. Un día alguien hizo un chisme del marido, que no lo quiero decir ahora, y ella sintió que se moría. Se separó, se quedó sin plata porque él no le pasaba nada, lo de siempre...".

La conductora también reveló cómo maneja ella los rumores que surgen sobre su vida, y criticó a los programas dedicados a hablar sobre la farándula. "Yo nunca indago en el chisme, le tengo prohibido a mi equipo que me diga las cosas malas que dicen de mí, no quiero saber. Si van a exponer algo lindo lo miro, sino no", aseguró. "A veces tienen que cubrir muchas horas de programa y no tienen material, entonces hay que inventar un poco para cumplir los horarios. En esos casos no lo miro, porque me hace mal", finalizó.