Mirtha Legrand recordó a su hermana Goldy

La conductora contó en Intrusos cómo atraviesa el duelo por la muerte de su hermana Goldy y cuál es su nueva rutina en cuarentena Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de junio de 2020 • 16:14

Este lunes Mirtha Legrand volvió a hablar con la prensa. Tras la muerte de su hermana Goldy, fueron su hija Marcela Tinayre y su nieta Juana Viale quienes contaron cómo estaba transitando sus días la histórica conductora, cómo era su día a día en cuarentena y sumida en un profundo dolor.

"Hace 75 días que no salgo ni al balcón. La pandemia da miedo y angustia. Es terrible, no hay vacuna. Así está la humanidad", reflexionó Mirtha Legrand que pasa los momentos más tristes de su vida, pues en siete meses perdió a su hermano José y a su hermana gemela, Goldy. " Estoy muy triste. Sé todo lo que me van a decir, que somos gente grande. Pero es doloroso . Éramos compañeras de vida. Lo de Goldy me mató. Era una mujer maravillosa. Mi hermana le tenía miedo a la pandemia y murió de muerte natural", le contó la Legrand a un productor de Intrusos , el ciclo de América que conduce Jorge Rial.

A los 93 años, Mirtha se armó una rutina diaria para atravesar la cuarentena preventiva y obligatoria: "Me despierto temprano pero me quedo en la cama hasta las 11. Todos los días leo los diarios, veo algo de televisión, camino por mi casa y descanso. Duermo la siesta, que antes no lo hacía. Estoy leyendo el libro Aramburu , de María O' Donnell. Es muy bueno, lo recomiendo. A la noche vienen mi hija Marcela y mi nieto Nacho a quedarse conmigo; no me dejan nunca sola".

"¿Qué piensa del trabajo que está haciendo Juanita Viale, reemplazándola en sus programas de eltrece?", quisieron saber desde Instrusos . "A Juana la veo siempre, y le doy algunos consejos. Cada vez lo hace mejor, estudia la vida de los invitados. Es la cara más linda y lo hace muy bien. Es una divina", contó Mirtha.