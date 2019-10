Susana Giménez confesó que el artista le compuso una canción: "Para vivir me la escribió a mí", dijo Crédito: Gerardo Viercovich

Esta mañana, y tras varias semanas de internación, murió Cacho Castaña.. La noticia provocó mucha conmoción en el mundo del espectáculo y varios famosos expresaron su dolor en las redes. Por supuesto, no podía faltar la palabra de Susana Giménez, su gran amiga y uno de los amores prohibidos de su vida.

"Estoy muy triste. Es una cosa que se esperaba, sabía que estaba por pasar. Hace varios días que está muy mal. Hace dos días había hablado con Marina y le había arrancado el riñón como si fuera un milagro. Pero estaba conectado, tenía una traqueotomía, oxigeno, tampoco era vida. Creo que debe estar mucho más feliz ahora, más tranquilo", contó la conductora de Telefe en comunicación telefónica con Intrusos.

Si bien aseguró que en el último tiempo tenía ganas de ir a verlo, fue su mujer Marina Rosenthal quien le aconsejó no hacerlo. "El era un toro. Era muy fuerte. Su mujer me dijo: 'no quiero que lo veas así. Quiero que te quedes con una imagen linda de él, te va a hacer muchísimo mal verlo así'. Un final horrible para un grande, para un poeta", reflexionó haciendo referencia al deterioro físico de las últimas semanas. E inmediatamente se refirió a la gran mujer que tuvo a su lado en este último tiempo: "Tuvo mucha suerte de tener a Marina. Lo cuidó como nadie, con todo el amor del mundo y una paciencia increíble. No lo dejó solo ni un minuto".

Tras confirmar que ya está planeando un lindo homenaje en su programa del próximo domingo, la diva de los teléfonos expresó: "Me gustaría recordarlo por lo que era y escuchar sus canciones. Era un poeta, un grande de verdad. Cuanto más lejos esté, más lo vamos a recordar. Su obra nos va a parecer más grande aún (.) No era solamente un cantante, él escribía cosas que a veces las escucho y no puedo creer lo que hizo".

Luego, Susana recordó los comienzos del artista en el medio, en especial cuando compartió por primera vez con él una obra de teatro. "Apareció y era uno más. No sabíamos de ese talento increíble que iba a tener después, que los años y la vida le iban a dar para escribir. Trabajamos juntos en la revista, yo era la vedette. Estaba Zulma, Perciavalle y ahí pudimos conocernos y convivir todos los días. Era un gran tipo. Ha dejado un gran legado".

"¿Te escribió algún tema?", preguntó Adrián Pallares sin esperar la confesión que iba a venir después. "Sí, ' Para vivir' me la escribió a mí". Frente a la sorpresa de todos los panelistas del ciclo, la conductora advirtió: "Lo dijo en mi programa mil veces. De hecho, yo estaba casada y le decía: 'no cuentes eso Cacho'. Tengo recuerdos fabulosos de él. Hoy escucharé mucho esa canción".

Tras la conmoción que su confesión generó en el piso, Susana relató por primera vez y con lujo de detalles cómo y dónde nació esa canción. "La escribió una noche en el jardín de mi casa en Mar del Plata. Yo había alquilado una casa muy grande. La escribió en un banco debajo de un árbol con la guitarra y la terminó de madrugada", confesó. Y con tono pícaro, agregó: "No me la cantó en ese momento. Yo no era libre por aquel entonces. Luego, le cambió un poco la letra y la pusieron como cortina de la novela 'Un mundo de 20 asientos'. Fue un hombre muy importante en mi vida".

Por último, recordó la trayectoria de su gran amigo y señaló: "Hay artistas fabulosos que pasan por el mundo sin que la gente los reconozca o los reconocen después, cuando pasó el tiempo. Él se sintió reconocido. Era muy humilde, contaba lo que le pasaba en cada canción", concluyó.