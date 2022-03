Susana Giménez regresó al país: las fotos de su llegada y todo lo qué hará en los próximo días

Susana Giménez regresó a la Argentina en un vuelo privado para dar cumplimiento a una serie de obligaciones laborales que la mantendrán ocupada en los próximos días. La conductora llegó de muy buen humor y anunció que su próxima escala será Miami.

Procedente de Punta del Este, la diva aterrizó en Aeroparque y confirmó frente a los fotógrafos que viajó al país para cumplir con compromisos profesionales. Concretamente, la estrella de la televisión participará en un evento organizado por Telefe y Paramount que incluirá una “blue carpet” y contará con la presencia de otras figuras como Marley, Benjamín Vicuña, Luciano Castro y Soledad Villamil. El exclusivo encuentro tendrá lugar el lunes en San Isidro.

En su llegada a Buenos Aires, Susana lució una campera rosa sobre un look totalmente negro y zapatillas, detalle por el que recibió el elogio de los presentes en el aeropuerto. “Las estoy estrenando” , compartió la diva con humor. Además, contó cuáles son sus planes para los próximos días. “El otro fin de semana me voy a Miami, a trabajar y a descansar, quiero comprar ropa”, contó.

dvdv Gerardo Viercovich

Giménez estuvo por última vez en la Argentina en febrero, cuando le tocó despedir a Jorge “Pet” Figueroa , su histórico productor fallecido a los 82 años a causa de complicaciones derivadas de una cirugía estomacal. Susana voló de urgencia en ese momento, cuando supo que su amigo estaba grave.

“Hoy despido a mi adorado amigo del alma y hermano de la vida, Pet Figueroa. No tenés idea de cómo te voy a extrañar. Eras una parte muy importante de mi vida y de mi felicidad. Jamás te voy a olvidar”, escribió entonces en su cuenta de Instagram.

Look total black para una diva que no pasa de moda Gerardo Viercovich

La siguió Mirtha Legrand, en Twitter: “Hoy se fue Pet Figueroa, amigo del alma, de toda una vida. Inolvidable ser, mi ánimo no me permite extenderme, estoy desolada. Adiós, mi querido Pet. Jamás olvidaré tu buen humor y don de gentes”, compartió la diva.

En ese momento, la célebre conductora de los almuerzos televisivos celebraba casualmente sus 95 años, que decidió festejar junto a un reducido grupo de 25 amigos en su departamento sobre la Avenida del Libertador, fiesta a la que estaba invitada Susana. Sin embargo, a último momento, la diva confirmó que no acudiría a la celebración.

Luego de participar de los funerales de su amigo, Giménez partió hacia La Mary, su chacra de Punta del Este, seguramente tratando de buscar sosiego para transitar su dolor por la pérdida de su amigo en la soledad de su enorme casa de campo.

La conductora participará el lunes en un exclusivo evento Gerardo Viercovich

En las semanas posteriores, la también actriz volvió a ser noticia por su retorno a la actuación en Porno y Helado, la serie en clave de comedia dirigida por Martín Piroyansky y disponible en Amazon Prime Video. Tras permanecer siete años alejada del rubro que la vio brillar en los 80, la diva destaca en la trama haciendo gala de algunas de sus principales armas escénicas: la sensualidad y el humor.

Quien supo protagonizar a La Mary, de Daniel Tinayre, en los 70, se luce en esta nueva ficción. Su personaje aparece acompañando a Ramón (Saralegui), integrante de una falsa formación musical. La reina de la televisión sorprende ante las cámaras con su característica naturalidad y soltura en lo que representó un nuevo reto compartido con actores y realizadores de generaciones jóvenes de la escena nacional. Sobre ello y otros temas habló recientemente la célebre conductora con LA NACION.

Susana junto a Martín Piroyansky en Porno y Helado Amazon Prime

Sobre cómo conoció a Piroyanski, explicó: “Un día estaban los Darín jugando a la canasta en casa y le digo a Florencia [Bas] y a Ricardo [Darin] que me habían ofrecido un libro para una serie que me había parecido graciosa. ‘Es un cameo, un capítulo y medio, pero que me pareció canchero y lo dirige Martín Piroyanski’, dije. ‘¿¡Qué!? ¡Es un genio!’, me dijo Florencia y eso me dio mucha tranquilidad y pensé por dentro que tenía mucha suerte en haber dicho que sí”, reveló sobre el origen de la peculiar colaboración.