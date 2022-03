Ahora sí. Florencia Peña se despidió de su programa con lágrimas, invitados sorpresa y una inesperada revelación

Después de tantos amagues, finalmente llegó el día. Florencia Peña se despidió de Flor de Equipo, por Telefe, el matutino que comandó durante un año y cuatro meses. Rodeada por todos sus panelistas y su familia, la actriz volvió a explicar los motivos de su decisión y, entre lágrimas, hizo una confesión: “ Hubo un momento donde ese programa hermoso dejó de estar” , expresó conmovida.

“Y pasamos de la guerra a mi familia”, dijo Florencia Peña dando comienzo a la última parte del programa. Lo que no sabía la conductora era el sinfín de sorpresas, saludos y agasajos que la esperaban en su despedida: su madre, su marido, Ramiro Ponce de León, y su hijo, Pipe, junto a la presencia de expanelistas como Karina Gao y Marcelo Polino y saludos de quienes más la quieren.

Mientras Ponce de León confesaba que desde ayer a la noche su mujer está “muy intensa y movilizada”, Peña volvió a explicar las razones por las cuales decidió abandonar el ciclo. “Yo tengo una profesión muy cambiante, entro y salgo de los proyectos siempre de una manera muy natural. Estoy muy acostumbrada a cambiar de equipos, de grupos, a llevarme amigos”, comenzó con un tono más serio.

"Llegué como actriz y me voy como conductora"❤️ @Flor_de_P recibió la visita de su familia y se despide de #FlorDeEquipo con muchísimo cariño.

“Esta decisión que tomé -porque cuando siento que cuando ya di todo lo que tenía necesito irme- es algo físico que me pasa, no lo puedo evitar. Necesito moverme. Yo fui muy feliz haciendo este programa y además aprendí mucho. Yo llegué siendo una actriz que podía conducir y ahora siento que me voy conductora”, expresó emocionada.

Su discurso fue interrumpido por Nancy Pazos, quien destacó el gran trabajo que hizo delante de cámara. “Me parece que hay un antes y un después con esto. Flor se convirtió en una excelente conductora de televisión. Este magazine fue un magazine de emociones donde pasábamos de la risa al llanto, siempre con mucho respeto. Me parece que eso es lo más valorable”, señaló la periodista que nunca había trabajado con Peña y que, a partir de este programa, se hicieron muy amigas.

Después de agradecerle sus palabras, la conductora siguió con su relato. “Sabía que este día iba a llegar. Tomé la decisión hace bastante pero un poco consensuando con el canal cuál era el mejor momento para irme. Nunca es un buen momento pero bueno, ya era tiempo de que sucediera y me voy plena . Estoy bien porque es una decisión que tome yo pero los voy a extrañar”, reveló.

La cámara oculta

Nuevamente su discurso fue interrumpido, aunque esta vez con una denuncia realizada por Paulo Kablan. “Me están avisando que metieron cámaras ocultas y hay opiniones polémicas sobre vos”, lanzó el periodista de policiales mientras presentaban un video muy divertido de todo el equipo criticándola.

“Ayer después del almuerzo me puse a pensar y dije: ‘yo me puse medio a llorar, al pedo. Yo estoy aliviada porque se la pasó todo el año que se iba, que no se iba, que se iba, que no se iba, llega un momento que te cansa. Amén de que nunca me dejaba un lugar para estacionar el auto. Aparte la cantidad de fiestas que tuvimos que aguantarnos. Yo tengo tres pibes, tres perros, tres laburos. Mejor que se vaya”, dijo Pazos a modo de broma mientras que Franchín se quejó de sus continuos llantos: “No la aguanto más, todo un drama. Ni que se fuera a morir, que se vaya de una vez”, agregó.

Mientras Gao celebraba el poder volver a su casa para cocinarle a sus hijos, Kablan hacía referencia a cómo será el nuevo ciclo sin Peña: “Hoy va a ser todo lacrimógeno pero ya está, ya cumplió un ciclo. El lunes venimos más tranquilos, menos mal que se va. Yo te digo la posta, no la aguanto más”, expresó también “infraganti”.

Emocionada, Florencia Peña le dijo adiós a Flor de Equipo Captura

Si bien estas cámaras ocultas le causaron mucha gracia a la conductora, cierto desconcierto la invadió de repente; algo que no ocultó al aire. Sus vacaciones, sus planes para la próxima semana y datos de color sobre la intimidad del hogar (como por ejemplo, quién arma la valija) se sucedieron durante los siguientes minutos en una conversación que parecía no tener rumbo ni sentido. “Es la peor despedida que viví en toda mi vida. Estoy tratando de entender. Vení Pipe, ¿queres decir algo? Tenemos que hacer tiempo . ¿Vos queres hablar en chino, Karina?”, bromeó Peña fiel a su estilo sin entender demasiado.

Más sorpresas, lágrimas y una confesión inesperada

Luego de repasar con imágenes los mejores momentos del matutino y de recibir saludos de colegas como Noe Antonelli (que está de viaje), Georgina Barbarossa, Joaquín Levinton, Campi, Luisa Albinoni, Ximena Capristo, la “negra” Vernaci y Coco Silly (quién le dedicó un tema musical), la actriz le dedicó unas palabras a cada uno de sus panelistas: “En este programa yo sentía que las individualidades tenían que estar fuerte. Éramos un equipo de caciques donde, si bien yo era la cabeza, quería que cada uno de ustedes tenga su espacio”, indicó.

“Paulo, fue muy lindo conocerte. Vos tenés mucho para dar. Sos una persona hermosa y lo pudiste demostrar acá”, le dijo al periodista de policiales mirándolo a los ojos. “Fue un placer trabajar con vos, en algún momento vamos a volver a trabajar juntos. En otro programa no me hubiese atrevido a hacer lo que hice acá, y eso se debe a vos. Fue un placer”, respondió quién definitivamente se permitió mostrar otra faceta en el magazine.

“Ana, durante mucho tiempo me ha dado duro y yo sabía que cuando me conociera me iba a querer. Siento que a veces hay una mirada que tiene que ver con que soy fuerte pero cuando la gente me conoce eso cambia. Sabía que estaba bueno conocernos desde otro lugar (…) Yo soy una persona que todo lo que sea para paz y amor estoy dispuesta. Fue un muy lindo gesto poder acercarnos, ya habíamos tenido una conversación antes”, lanzó en referencia a Franchín, con quien tuvo hace poco un comentado cruce al aire relacionado a la guerra en Ucrania.

“Más allá de las diferencias en cuanto al pensamiento y la ideología, nunca me pasó que venga un productor y me diga que no podía debatir ciertas cosas. Sos una gran mamá, y eso me gusta. Por un lado, sos muy libre y por otro, muy conservadora como mamá”, la despidió a su vez la subcampeona de MasterChef Celebrity.

Nuevamente, algo inesperado volvió a interrumpir el clima del estudio. “¡No te vayas Florcita, que te vamos a extrañar!”, gritaba una voz desde la calle. Era Renzo, el movilero del ciclo que desde una camioneta con megáfono intentaba convencer a la conductora para que se quede. Mientras todo el panel ironizaba sobre el esfuerzo de producción para el final, Peña volvió a demostrar su desconcierto: “Necesito tomar un poco de agua porque todo esto me está matando”, confesó.

Volviendo a su discurso de agradecimiento, la conductora le agradeció a Polino por estar en su despedida: “¿Cómo no iba a estar en este día acompañándote? Has sido una compañera excelente, en todos los proyectos que nos hemos encontrado has sido una gran amiga. No me rio con nadie como con vos”, dijo el periodista de espectáculos.

Minutos después, la conductora hizo un comentario que quizá haya sido el responsable de su decisión final: “Yo siento que ese programa que hicimos fue muy hermoso, fuimos muy felices. Hubo un momento donde ese programa dejó de estar porque cada uno necesitó encontrar sus rumbos y yo sentí la melancolía por esa falencia. Creo que durante un tiempo muy largo tuvimos un programa distinto, un programa de relaciones entre nosotros donde nos gustaba estar juntos. Creo que ese Flor de equipo es el que me llevo en el corazón”, reflexionó marcando una fuerte diferencia con el rumbo que tomó el magazine en la actualidad.

“Yo lo único que tengo para decirles es que, si bien estoy muy contenta con la decisión, me los llevo en el corazón a todos. Hoy se termina algo muy importante para mí (…) Lo único en la vida es ser buena gente, más allá del profesionalismo, te puedo gustar más o menos, pero si uno pasa por la vida de la gente habiendo dejado algo eso es lo que más me gusta. Me llevo eso, a mis compañeros pidiéndome que me quede”, reveló, entre lágrimas.

Con un ramo de flores inmenso en mano, llegó el momento del brindis final. “Quiero agradecerle a Telefe que es mi casa, los grandes éxitos y los grandes fracasos también, los he hecho en esta casa. Porque de eso se aprende mucho (…) Se que esto no es una despedida final, es un hasta pronto”, sostuvo mientras nombró uno por uno a los directivos del canal. También, le agradeció a la productora Kuarzo por haber confiado en ella para “estar al frente de un programa como este”. “Me lo llevo en el corazón, me llevo un aprendizaje enorme”, agregó.

Hasta el último minuto, el programa estuvo marcado por la impronta de Peña. “Gracias a todos los que están detrás de cámara porque fue hermoso tenerlos. Fue un año y cuatro meses de mucha felicidad. Y bueno, ahora quiero agradecerle a la panadería que nos trajo un rico catering que todavía no comí”, lanzó, entre risas, fiel a su estilo.