Susana Giménez y su regreso a la Argentina: "No voy a volver por el momento"

18 de junio de 2020

A pesar de los rumores sobre su regreso a la Argentina , Susana Giménez permanecerá un tiempo más en Uruguay. " No voy a volver por el momento", dijo, hace minutos, la diva a LA NACIÓN, desde La Mary, su casa rural en Rincón del Indio, en las afueras de Punta del Este. En las últimas horas, había circulado la versión que daba cuenta de un regreso inmediato de la diva a Buenos Aires para hacerse atender por su traumatólogo, Alejandro Druetto, quien la conoce en profundidad, ya que fue el responsable de su operación de cadera en la Clínica Los Arcos en 2010. Si bien la estrella de Telefe tiene agendada la consulta con el prestigioso profesional, eso no sucederá por ahora.

Susana Giménez se encuentra acompañada por Patricio, su hermano, quien la asiste en sus necesidades mientras se recupera de la lesión en su codo izquierdo producto de una caída en las escaleras de su casa durante la madrugada del pasado 29 de mayo , a pocas horas de haber arribado a Uruguay.

Volver a empezar

Susana lleva tres semanas enyesada. A la incomodidad que eso le genera se suma el control que debió hacerse cada siete días. Según lo previsto, a partir de la acción del yeso, ya estaría en condiciones de pasar a una nueva etapa. Por tratarse de una zona con alta movilidad, el tratamiento resultó esencial e ineludible. El yeso y el tiempo hicieron lo suyo y Susana ya se apresta para un nuevo paso en su recuperación.

-¿Cómo sigue el tratamiento?

-Mañana me saco el yeso y empieza la rehabilitación.

"Se me cruzaron los huesos de los codos", había dicho a LA NACIÓN a pocas horas de acontecido el accidente doméstico. En esa misma charla, la estrella desmintió una intervención quirúrgica. "Se encuentra bien. Tuvo una caída de su altura, se sacó de lugar el codo izquierdo. Eso se redujo en block quirúrgico y ya está prácticamente resuelto", había explicado Elbio Paolillo, director del sanatorio Cantegril, lugar al que fue trasladada la diva luego del accidente doméstico.

Susana regresará, sin fecha prevista aún, a Buenos Aires para cumplir con diversos compromisos personales y para continuar con su rehabilitación, pero tal como explicó a LA NACIÓN, no sobrevolará el Río de la Plata en las próximas horas. Una vez retirado el yeso, la estrella deberá cumplir con cuidados exhaustivos para lograr la normalidad absoluta de la rotación de su brazo.

Su lugar en el mundo

La estadía de Susana en Uruguay no está fuera de sus rutinas habituales. En su finca suele pasar buena parte del año, al igual que en su mansión en La Florida, Estados Unidos. Su partida, en medio de la pandemia de coronavirus, provocó algunas críticas , pero la diva cruzó el Río de la Plata, en vuelo privado, luego de cumplir con los protocolos que exigen las autoridades sanitarias y de seguridad de las fronteras.

La Mary es un refugio de aires coloniales que Susana utiliza para desarrollar la vida que realmente ama: caminar por su campo, controlar la huerta, alimentar a los peces en su laguna artificial, y, sobre todo, jugar con sus perros, esos que la reciben con bullicio cada vez que la ven llegar. Nancy, una fiel colaboradora, junto con algunas empleadas más la asisten en las extensas temporadas que Susana transcurre en su casa, alejada de las miradas indiscretas y muy cerca de la naturaleza. "Soñamos con no hacer nada, ponernos una túnica como Demis Roussos, comer y disfrutar", dijo alguna vez con su habitual desparpajo confesando un deseo compartido con Mirtha Legrand. A diferencia de la señora de los almuerzos, que hace del trabajo un estilo de vida, Susana es más adepta al descanso y el dolce far niente . "Me pasé treinta años adentro de un camarín, me lo merezco", suele recordar. Susana no ha dejado de trabajar desde que debutó como modelo publicitaria a fines de los sesenta. Durante décadas, pasó años enteros trabajando en teatro en invierno y verano, realizando campañas gráficas y haciendo televisión, actividad que la terminó de conquistar y coronar como diva indiscutida luego de aquel debut de Hola Susana el 1° de abril de 1987 en los estudios de ATC. Hoy, privilegia otra vida. Elige hacer no más de seis meses de televisión, al estilo Tato Bores, y dedicar la otra mitad del año a viajar o permanecer en Uruguay, su refugio por adopción.

Cuando mañana, viernes 19 de junio, le retiren el yeso, el panorama sobre su recuperación será más claro. Eso permitirá tener certezas mayores sobre el plan de rehabilitación en Uruguay y, posteriormente, en la Argentina.