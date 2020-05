En plena cuarentena, Susana Giménez viajó a Uruguay acompañada de su hermano Patricio Crédito: Instagram

Pese a la cuarentena que rige en el país para evitar la propagación del Covid-19 , Susana Giménez viajó este sábado a Montevideo, Uruguay , acompañada de su hermano, Patricio. La diva se trasladó hasta allí en un vuelo privado .

La propia Susana habló con TN para contar los motivos de su viaje. "Pedí permiso para venir, porque si no no te dejan entrar. Tengo residencia porque tengo casas en Uruguay. Tengo personal al que le tengo que pagar, tengo animales. Después de 65 días encerrada en mi casa sola tenía derecho a venir, sobre todo porque pedí permiso. Llené más papeles que si hubiera ido a Rusia durante el comunismo. Ahora tengo que estar 14 días sin salir de la casa. Vine con mi hermano (Patricio) porque Mercedes (Sarrabayrouse, su hija) no podía acompañarme", contó Susana Giménez en diálogo con Nicolás Wiñazki, en TN.

De acuerdo a la información brindada por la agencia NA, el vuelo fue autorizado el viernes 22 de mayo. Y, pese a que en el aeropuerto Internacional de Carrasco no les permitían descender de la aeronave por las medidas sanitarias que rigen en suelo uruguayo, la conductora presentó un certificado que demuestra que se encuentra tramitando la residencia en el país vecino. De ese modo -y tras manifestar que su destino final era Punta del Este-, la diva se encuentra desde el sábado a la noche descansando en La Mary, la residencia que posee en esa localidad balnearia.

"Traslado de dos ciudadanos argentinos con residencia en Uruguay", indicaba el certificado expedido por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para autorizar a Susana y Patricio Giménez a abordar el vuelo privado que los trasladó hacia Montevideo.

"Entiendo que tengo que quedarme en casa, que es la vacuna que tenemos en este momento. Hay que aguantar, es lo que repiten los médicos y los gobernadores todo el tiempo, no tenemos otra opción", reflexionaba la diva hace algunas semanas, en diálogo con Telefe Noticias, al ser consultada sobre las medidas tomadas por el Gobierno Nacional para evitar la propagación del coronavirus .

Sus días en La Mary

En la entrevista que mantuvo con la señal de noticias TN, Susana Giménez habló de la cuarentena y de las sensaciones que le provoca el estado actual de las cosas. "No podés tenerlos a todos encerrados. No puede ser que un adolescente no se junte a tomar 'una birra' con sus amigos, como dicen ellos. No sé si están enamorados de la cuarentena, pero se tienen que desenamorar porque la gente está harta".

En diálogo con Wiñazki, Giménez también se refirió al día después de la cuarentena. "Como dicen todos ustedes, los periodistas, vamos a estar muy pobres, en default, recontra caídos. Estamos acostumbrados a eso, pero de alguna manera habrá que salir, dar trabajo no dádivas. Hay que inculcarles lo que nos inculcaron a nosotros nuestros abuelos, nuestros padres. 'Esto no es un hotel, o laburás o te vas', nos decían y eso nos marcó. Es una cosa rarísima lo que está pasando y a la larga se paga".

Susana aclaró que ahora deberá permanecer catorce días en su residencia de La Mary antes de poder salir a dar una vuelta. También dio más detalles sobre su viaje. "Yo tenía el permiso antes de salir. Tenés que ir al consulado, te hacen todo tipo de preguntas, te toman las impresiones, lo mandan a Cancillería, ellos te dicen que sí o que no... Cuando me dieron el sí llamé a la compañía que uso habitualmente y me vine. Leí en Internet que solamente vuelan los aviones sanitarios y no es así, hay gente que tiene residencia en otros lados y puede viajar. Yo hacía tres meses que no venía. Acá también tengo que pagar impuestos, tengo gente a mi cargo, animales a mi cargo", señaló la diva para luego aclarar que aterrizó en el aeroúerto de Carrasco, en Montevideo, ya que el de Punta del Este se encuentra cerrado por reformas.