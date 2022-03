Susana Roccasalvo, nuevamente enamorada: “No lo esperaba, fue un flash”

“Le doy batalla al paso del tiempo. No sé si le gano pero la actitud, la tengo”, confesó, entre risas, Susana Roccasalvo en el living de Flor de equipo. Este miércoles, la conductora pasó por el matutino de Telefe y habló de todo: sus 31 años de trayectoria en el medio, sus sueños frustrados y su nueva oportunidad en el amor, tras enviudar hace seis años atrás. “No lo esperaba, fue un flash” , confesó feliz sobre su nueva relación.

“La tele la padezco. Yo soy una gran defensora de la industria, amo el espectáculo y estoy empecinada en defender a la tele, la radio, el cine y el teatro. Los actores son mi familia, soy medio una actriz frustrada ”, comentó la periodista mientras explicó que de chica le gustaba mucho la actuación.

Respecto a los motivos por los cuales desvió su interés, aclaró: “Siempre en el colegio me destacaba por la voz, así que seguí locución y periodismo”. Sin embargo, Roccasalvo hizo otra revelación inesperada: le hubiera gustado ser cantante. “Yo tengo un registro de mezzosoprano. Lo que sucede es que el maldito cigarrillo destrozó mi voz. No puedo cantar pero me sirve para el laburo. Siempre sueño con hacer un unipersonal. No solo para hablar del mundo del espectáculo, sino de otros temas”, lanzó.

En plan confesiones, la locutora se adentró en su vida personal y reconoció estar pasando un gran momento. A seis años de su viudez, la rubia confesó estar dándose una nueva oportunidad en el amor. “Estoy en una”, bromeó mientras el panel intentaba averiguar más. “No me van a sacar muchos más datos, ni con la orden de un juez. Comenzó hace muy poco (un mes y pico) estamos llevando todo con mucha cautela”, expresó.

Susana Roccasalvo confesó que le hubiese encantado ser cantante y actriz Archivo

Ante la insistencia de todo el equipo, Roccasalvo dio algunos detalles más: “No nos conocíamos personalmente pero si por gente en común. No es del medio. Él me conocía por la tele y yo, por sus trabajos”, contó. Mientras trataban de adivinar a qué se dedicaba su nuevo candidato, la periodista advirtió: “ En su profesión es brillante. Yo lo admiro desde hace muchos años pero no nos conocíamos personalmente. Somos contemporáneos”.

Sobre su necesidad de rehacer su vida, la conductora de Implacables confesó que le pidió su marido antes de morir: “Tenía ganas de volver a enamorarme. Fue el último mensaje de Charly: ‘Sos muy joven. Seguí tu vida, por favor’. Así que no hay culpa. No lo esperaba, fue un flash. Es todo muy mágico”, señaló feliz mientras agregaba que su hija aún no lo conoce pero está muy contenta por ella.

Respecto a la esfera laboral, Roccasalvo reveló qué tipo de programa le gustaría hacer en un futuro: “Hacer espectáculos para mí es la vida misma pero me gustaría hacer este tipo de programas. Tipo magazine, con periodistas especializados y con diferentes temas. Pero bueno, me encasillan siempre en espectáculos”, remató.