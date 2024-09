Susana y los presidentes: complicidades, críticas y los bloopers del paso de Menem, De La Rúa y Macri por el programa

Escuchar

Que los políticos buscan a los famosos por diferentes razones no es novedad. Desde relaciones de pareja hasta promociones o shows, se sabe que alguien con alta popularidad siempre suma, y más en momentos de crisis.

Este domingo, a partir de las 22, se podrá ver en la pantalla de Telefe la entrevista exclusiva que grabó Susana Giménez con Javier Milei en la Casa Rosada. Por primera vez, la diva de los teléfonos salió de su tradicional living para hacer un mano a mano con un presidente. Pocos detalles trascendieron de la entrevista, apenas que se grabó el jueves en el Salón Blanco. De los preparativos solo se conoció algún detalle que la diva subió a sus redes.

La nota se realizó el mismo día en que el Indec anunció que el 52,9% de la población del país es pobre. Cabe recordar que, en febrero, hubo un encuentro previo que se frustró, cuando se suspendió el reportaje por una indisposición de la conductora, en un momento crítico donde se estaba tratando la Ley Bases en el Congreso, con alta conflictividad en las calles. De hecho, un llamado de Presidencia retrasó también el regreso de la conductora, ya que coincidiría con la presentación de Milei en el Congreso por el presupuesto 2025.

Javier Milei y Susana Giménez saludaron desde un balcón de la Casa Rosada al término de la entrevista, que se verá esta noche RS Fotos

Pero Milei no es el único mandatario que pasó por el programa de Susana: a lo largo de las décadas, el living de la diva fue testigo de parte de la historia de nuestro país. Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Mauricio Macri, varios candidatos y hasta el ministro de Economía Domingo Cavallo, aprovecharon la alta audiencia que tuvo Giménez para llegar con su mensaje a los ciudadanos.

Susana no es periodista, por lo que nadie esperaría un mano a mano incisivo ni con este o los anteriores mandatarios. En 1992, la conductora entrevistó a Carlos Menem y uno de los momentos más recordados fue cuando le preguntó si tenía éxito con las mujeres y cuál era su rasgo característico. El primer mandatario, con un look de peinado batido , le contestó: “Soy un sentimental, desde niño. A partir de esa suerte de querer a las cosas, de amar una flor o admirarme con el vuelo de las aves, todo esto quizás me haga… atractivo para el sexo femenino”, completó la diva y, fiel a su estilo, el caudillo subió la apuesta “Claro, no para el sexo masculino”, declaración que despertó una carcajada.

Muchos años después ese mismo living, sería el escenario para que Zulema Menem y Carlos Nair dieran detalles sobre la conflictiva relación familiar.

Fernando de la Rúa fue varias veces a ¡Hola Susana! Como candidato a jefe de gobierno porteño hasta llegó a participar del sketch de Susana Spadafuccile que la diva protagonizaba junto a Emilio Disi. Si bien había estado en el living de Telefe al día siguiente de haber ganado las elecciones de 1999, la nota más recordada es la que le hizo la conductora en 2001, tras la renuncia del vicepresidente Chacho Álvarez. “El timón del país está en manos firmes”, declaró el entonces presidente de la Nación, para quitarle importancia a la salida del político del Frepaso de la coalición de gobierno. Acompañado de su mujer Inés Pertiné, su hija y su nieta, la entrevista midió 30 puntos de rating y le permitió a Susana hasta bromear sobre la relación de Antonito con Shakira. En días posteriores a la implementación del famoso “corralito”, el ministro de Economía de aquel entonces, Domingo Cavallo, se sentó en el living de la diva para explicar cómo funcionarían las compras con tarjeta de débito.

A fines de diciembre de 2015, Susana volvió a la TV por única vez en el año, para conducir un programa especial en el que entrevistó a Mauricio Macri junto a su esposa, Juliana Awada. Si bien desde el arranque la diva aclaró que no iba a ser una nota política, le preguntó sobre los anuncios económicos e hizo referencia al nombramiento de los jueces de la Corte Suprema. En época de redes sociales, una frase de la conductora estalló en Twitter y dio para todo tipo de comentarios. “Yo siempre le dije Mau y ahora me cuesta, así que le digo ‘señor presidente Mau’”.

Susana nunca ocultó su ideología política y siempre tuvo definiciones fuertes sobre la situación de la Argentina. “El que mata tiene que morir”, afirmó la diva tras el asesinato de uno de sus colaboradores en 2017 con duras críticas a la Justicia y a las autoridades de aquel entonces para que aprueben leyes más duras para los delincuentes. También se refirió a nuestro país como ‘Argenzuela’, cuando en 2021, en pleno mandato de Alberto Fernández, le preguntaron si volvería a vivir en la Argentina. “Si esto tiene algún arreglo volvería al país, lo que no quiero es ‘Argenzuela’. No voy a vivir en ‘Argenzuela’, definitivamente. Sé lo que significa eso, trabajé mucho en Venezuela, lo veo ahora y se me caen las lágrimas”.

Esta noche, todas las miradas estarán puestas en las declaraciones de Milei, en algún posible blooper de la diva y el minuto a minuto del rating. En el cierre de la temporada 2023, Mirtha Legrand, con un estilo más incisivo, tuvo en su ‘mesaza’ al flamante presidente junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Aquel encuentro obtuvo un promedio de 12,5 puntos, la marca más alta del año para el ciclo y esta será una marca que Susana deberá superar tratándose de la pantalla de Telefe.

En cuanto a rating se refiere, los canales de televisión siguen batallando para recuperar audiencia. Una prueba de ello es lo que pasará este lunes, en uno de los mano a mano más calientes del año . Telefe adelantó el estreno de Bake Off Famosos para competir con el debut del reality de eltrece, Por amor o por dinero. La semana que pasó fue tristísima en materia de números, a pesar de los estrenos, ningún programa llegó a los dígitos. El ciclo que conduce Wanda Nara tiene la obligación de medir más de diez puntos y Alejandro Fantino debe, por lo menos, sostener el rating de Guido Kaczka o mejorarlo. Dos apuestas fuertes que se jugarán el todo por el todo, en uno de los años más difíciles de la pantalla chica.