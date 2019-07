Tamara Petinatto, sobre la internación de Felipe: "No ve que necesita ayuda"

Tamara Pettinato, preocupada por su hermano

Aunque no le gusta hablar de su familia, Tamara Pettinato se animó a dar algunos detalles de la internación de su hermano Felipe."Mi hermano no ve que necesita ayuda y por eso se sintió traicionado cuando lo internamos. Estoy angustiada porque esto se repitió varias veces, y nunca lo hicimos público. Sin embargo, él lo contó para vengarse de nosotros. Todo lo que dijo es parte de lo que sucedió", dijo en Cortá por Lozano, programa del que forma parte.

Felipe vive con su mujer, Sofía, su hijita Juana y su mamá, Cecilia. Además de sufrir ADD (trastorno de déficit de atención con hiperactividad), tiene adicciones. "Es algo que sucede hace tiempo y muchas veces lo hablamos- continuó Tamara-. Esta vez vimos que no estaba bien y llamamos a un psiquiatra de la prepaga (...) Los que lo sufren día a día son quienes conviven con él, y el resto de la familia lo sabemos pero no vemos el día a día. Es una enfermedad que tiene altibajos. Hay etapas en las que está bien y en otras que necesita ayuda. Es una pena que no vea que lo estamos ayudando. Me mandó un audio con una catarata de insultos porque no le sacaron el celular y le dije que lo estamos haciendo por él. Ojala algún día se dé cuenta y entienda que lo estamos ayudando. Se llegó a un punto en que teníamos que intervenir".

Luego explicó: "Hay una medicación que le dan y es muy adictiva y peligrosa. La empezó a tomar de grande, no se la puede administrar él mismo. En este momento está sin tratamiento y es un peligro para él y para los demás".

Además detalló que su mamá, Cecilia, la llamó para que la ayudaran. "Aunque se banca todo sola, no aguantó más. Convivir con alguien así es muy difícil porque no sabés cómo va a estar mañana. Todos en la familia estamos unidos. Mi papá hoy fue a hablar con el psiquiatra".

¿Qué dice la mujer de Felipe? "Sofía lo acompaña. Es la mujer y lo ve de otra manera. No sé si ve la gravedad que vemos nosotros. Por ahora, mi hermano está en una clínica haciéndose estudios médicos y después vamos a ver qué dicen los médicos".

Animada por sus compañeros, Tamara contó: "Felipe se da cuenta de que tiene una dependencia. De a ratos lo reconoce pero no logramos que haga un tratamiento, aunque sea ambulatorio".

Después dijo que su hermano trabaja haciendo shows como Michael Jackson y que debió suspender muchas presentaciones justamente por sus problemas de adicción. "La droga destruye todo", remarcó.