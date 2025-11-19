Tamara Pettinato rompió el silencio sobre Fabiola Yáñez e hizo un duro comentario sobre sus insinuaciones

Tamara Pettinato rompió el silencio después de que Fabiola Yáñez volviera a mencionar públicamente las supuestas infidelidades de Alberto Fernández. La panelista exigió a la exprimera dama explicaciones sobre la viralización de su video con el expresidente y dejó en claro que busca cerrar esa etapa.

En una entrevista con Ángel de Brito para el programa LAM (América), Yáñez había apuntado contra figuras mediáticas señalándolas como supuestas “amantes” del exmandatario y recordó el video que mostraba a Pettinato junto a su expareja en la Casa Rosada. Además, expresó contra Viviana Canosa afirmando que tenía un vínculo “íntimo y cercano” con Fernández, unas afirmaciones que provocaron la reacción de la conductora, quien adelantó que iniciará acciones legales por injurias.

Consultada por el programa Intrusos (América), Pettinato descartó inicialmente recurrir a la justicia por las referencias hacia su persona e intentó mantenerse al margen de la polémica, aunque aclaró su posición frente a las nuevas afirmaciones de Yáñez.

La panelista afirmó que la ex de Fernández “no podría decir que fui amante de Alberto”, a la vez que consideró que la exprimera dama cuida sus palabras y evita afirmaciones comprometedoras. “Entiendo que siempre se cuida de no asegurar algo que no puede asegurar porque sino se metería en un problema”, opinó la conductora.

Al analizar en detalle las declaraciones de Yáñez, la hija de Roberto Pettinato agregó: “No podés decir eso de alguien. Sí podés opinar sobre lo que encontraste, o lo que sea, pero no podés asegurar otra cosa”. Con esas palabras se refirió a los alcances de la interpretación que la exprimera dama hizo sobre la situación que motivó el conflicto.

La conductora habló directamente de su video con Fernández, que volvió a circular públicamente tras la entrevista de LAM. Aseguró que nadie le preguntó todavía a Yáñez por qué ese material terminó viralizado y marcó su postura con una frase contundente: “Estaría bueno que explique por qué viralizó el video. Eso nadie se lo pregunta”.

La panelista sostuvo que la filtración fue deliberada y que las imágenes estaban únicamente en manos de Yáñez. En ese sentido, remarcó: “Una cosa es la causa contra su ex y otra cosa es haber filtrado ese video, que lo tenía solo ella. Me gustaría saber cuál fue la búsqueda porque no tiene nada que ver”, dijo.

A su entender, la difusión del material dio origen a un profundo daño que todavía hoy le afecta y por eso insiste en que es necesario revisar el origen de la viralización para comprender por qué un episodio personal terminó convertido en un hecho mediático.

Consultada sobre la posibilidad de iniciar acciones legales por la filtración, reconoció que existe la opción de avanzar. “Se puede hacer algo. Si vamos a seguir hablando del tema, además del daño que ya hicieron filtrando un video privado... veremos”, señaló, dejando abierta la posibilidad de recurrir a la justicia.

La panelista también se refirió al vínculo que la unió a Fernández. “Hubo amistad con Alberto, viendo ese video te das cuenta”. Sin embargo, evitó dar detalles acerca del estado actual de su relación con el expresidente. “No tengo más ganas de dar títulos”, afirmó y aclaró que, un año después de la filtración, todavía siente el impacto del episodio. “Me jode lo que pasó, ahora no entiendo el seguir hablando del tema”, manifestó.

¿Qué dijo Fabiola Yáñez?

En la entrevista con De Brito, Yáñez volvió a señalar que la existencia de varias relaciones paralelas había sido un factor central en los conflictos que atravesó durante su convivencia con Fernández.

“Hasta el día siguiente que se comprometió conmigo, estábamos sentados en un lugar y veo que se estaba escribiendo con una persona. Él fingía demencia con todo, como con esa explicación que dio el otro día de ese video”, afirmó, en referencia al registro donde se ve al expresidente junto a Pettinato en su despacho.

Yáñez detalló cómo accedió al material que, según su versión, la llevó a confirmar la existencia de vínculos paralelos. “Descubrí eso en un teléfono que él me había dado a mí para ponerle música a mi hijo”, explicó. Según relató, lo que encontró en ese dispositivo no se limitaba al episodio relacionado con la panelista.

Respecto de las supuestas fotos de una famosa en una situación íntima que habría hallado en el mismo teléfono, Yáñez indicó que se trataba de una imagen donde la mujer “posaba sobre una ventana”. De Brito intentó precisar si se trataba de una actriz y mencionó a Victoria Onetto, ante lo cual Yáñez concluyó: “Son muchas”.