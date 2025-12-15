Homero Pettinato rompió el silencio sobre los chats explosivos con Sofía Gonet

Este lunes, Homero Pettinato rompió el silencio ante los medios de comunicación luego de viralizarse durante el fin de semana pasado una serie de chats agresivos, en los que Sofía Gonet enseñó cómo se dirigía él hacia ella, lo que decantó en un video de Instagram del conductor de Olga en el que explicó que hace tiempo es, según sus palabras, acosado por su ex.

Mientras que la influencer, conocida como “La Reini”, eligió hacerse a un costado, Pettinato habló con la prensa y detalló cómo se encuentra tras las acusaciones cruzadas.

Homero Pettinato aseguró que está "triste" y espera piedad en las redes sociales por parte de los usuarios (Fuente: Intrusos/América TV)

Intrusos (América TV) fue uno de los primeros programas en acercarse hasta el conductor, quien fue tajante en cada una de sus respuestas. “Estoy muy mal, muy triste. En principio muy avergonzado por cosas que yo dije. Yo banqué un año de una persona diciéndome los peores insultos y los peores agravios de todo tipo. Cada vez que tenía alguna reacción celosa era de las peores palabras que uno podía recibir”, empezó.

“Me lo banqué cuando me dijo que era un mugriento, un pulgoso y que tenía ratas. Yo hablé bien de ella”, sostuvo y justificó los mensajes que le mandó: “Pero en esta pelea exploté. Me parece que en ese momento ella actúa de una manera maliciosa, que es cuando yo exploto, al sacar una captura y publicarla, con la intención de hacerme quedar a mí como un maltratador y un violento. No justifica mis palabras, porque uno no tiene que usar ese tipo de palabras, ni responder con violencia, nunca”.

Asimismo Pettinato admitió: “Yo tengo que soltar, me pasa a mí en este momento que es una obligación por mi salud mental. Tengo que soltar este vínculo que escaló a niveles de violencia que a mí no me representan y que no quiero volver a tener en mi vida nunca”.

Hoemro Pettinato aseguró que la Reini aprovechó la provocación que le hizo para subir las capturas de los chats a Instagram (Fuente: Intrusos/América TV)

Incluso negó que exista una foto o un video de un beso con su amiga, objeto por el que surgió la polémica y el ida y vuelta de mensajes. “Eso alcanzó para una serie de insultos que yo no pude soportar y reaccioné de la peor manera”, dijo.

Sobre los dichos de Tamara, su hermana, lamentó: “Ella sufrió siempre, porque me escuchaba. Teníamos charlas donde yo le contaba lo que me pasaba. Me decía que me aleje, porque es fácil decirlo. Mi familia, amigos y compañeros me acompañaron todo el año”.

Además, reconoció: “Me costó comprender mi participación. Te leés a vos mismo y pensás: ‘Estoy en cualquiera, mirá lo que le estoy diciendo a una mina que amo’. Teníamos reencuentros, nos estábamos viendo. Nos íbamos a ver el domingo post Martín Fierro, pero el problema es creer que yo estoy en una cita”.

Por último, Homero Pettinato concluyó: “Espero que las redes tengan cautela y piedad, la pasamos como el or***. Espero que esto se termine acá y podamos pasar la página, si no va a ser cada vez peor realmente”.

Tamara Pettinato salió a defender a su hermano

Tamara Pettinato fue quien tomó la iniciativa de defensa de su hermano públicamente, primero en las redes sociales, donde publicó capturas de chats en los que Homero le manifestaba su malestar por los tratos de Sofía Gonet. Este lunes a la mañana también habló del tema en La mañana con Moria (eltrece). Luego de explicar que no está preocupada porque “ya pasó” y que la ruptura definitiva para ella es, en un punto, “un alivio”, contó que fue testigo de la manipulación y la violencia y explicó por qué decidió hablar.

“Yo solo me metí porque me parecía injusto que ella muestre cosas que lo hacen quedar mal [a él] cuando yo todo este año hablé con él y sé cómo es y cómo fueron sus relaciones anteriores”, sostuvo. “Tengo más información que cualquiera y me voy a meter”, remarcó.

Tamara Pettinato salió a respaldar a su hermano en las redes sociales Instagram

“Todos en mi familia usamos el humor para salir de estas cosas, pero no quiere decir que no sufras o que no te duela. Él es un pibe muy sensible y yo sé que la pasó como el orto todo el año. Eso es lo único que quise contar como testigo de la situación”, agregó. ”Va a hacer chistes y se lo va a tomar con humor, pero la verdad es que la pasó mal”, aseguró y se mostró en contra de que retomen la relación. “No se hacían bien”, sentenció.