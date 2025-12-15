Tamara Pettinato defendió a su hermano Homero y apuntó contra Sofía Gonet, La Reini

Una nueva voz se sumó el domingo por la noche al escándalo que estalló un día antes cuando la participante de MasterChef Celebrity, Sofía Gonet, compartió algunas capturas de pantalla de una serie de chats con conversaciones violentas entre ella y su expareja, Homero Pettinato.

Fue Tamara Pettinato quien se volcó a sus redes para compartir su postura y, de paso, apuntar contra La Reini, tal el seudónimo con el que Gonet se hizo conocida en redes sociales. “Ella intenta ensuciar a mi hermano cuando todo el año fui testigo de su violencia, manipulación y toxicidad”, disparó.

La panelista del programa de radio Y ahora quién podrá ayudarnos se valió de viejas conversaciones con Homero para sostener su punto de vista. En su cuenta de Instagram, compartió una serie de historias. La primera fue la captura de un ida y vuelta entre hermanos donde el humorista le decía: “Sofía me dejó bien en claro que si yo la cago me mata. Y si la dejo se mata”. “Me cansé de decirle a él que saliera de ahí porque solo le iba a hacer daño, y así fue”, escribió.

Tamara, siempre del lado de su hermano Homero. Foto: Instagram Tamara Pettinato Instagram

En el siguiente chat que mostró, Tamara le recrimina a Homero no haberle avisado de que estaba enfermo. “¿Cómo que tuviste fiebre y me entero por las redes sociales de Sofía? Qué feo”, escribió. “Y Sofía me cuidó dos días y después se fue puteándome y diciendo que me quiere matar. Y yo la quiero dejar. O sea, nadie es feliz acá”, fue la respuesta de Homero. Por último, sobre una tercera captura de una charla entre ellos posterior a que Gonet difundiera los violentos chats, Tamara intentó redondear el tema. “Acá después del video de m… que ella hizo en su contra, él me decía esto. Intenté no hablar del tema porque se seguían viendo, pero espero que esto sea el fin”, sentenció.

Hoy, Tamara Pettinato volvió a hablar del tema, esta vez con un notero de La mañana con Moria. Luego de explicar que no está preocupada porque “ya pasó” y que la ruptura definitiva para ella es, en un punto, “un alivio”, contó que fue testigo de la manipulación y la violencia y explicó por qué decidió hablar. “Yo solo me metí porque me parecía injusto que ella muestre cosas que lo hacen quedar mal [a él] cuando yo todo este año hablé con él y sé cómo es y cómo fueron sus relaciones anteriores”, sostuvo. “Tengo más información que cualquiera y me voy a meter”, sumó.

Consultada por las declaraciones de Homero, quien dijo que usa el humor para poder sobrellevar la situación, Tamara comentó que se trata de una estrategia familiar. “Todos en mi familia usamos el humor para salir de estas cosas, pero no quiere decir que no sufras o que no te duela. Él es un pibe muy sensible y yo sé que la pasó como el orto todo el año. Eso es lo único que quise contar como testigo de la situación”, agregó. ”Va a hacer chistes y se lo va a tomar con humor, pero la verdad es que la pasó mal”, aseguró y se mostró en contra de que retomen la relación. “No se hacían bien”, sentenció.

La palabra de Homero

Homero Pettinato Gerardo Viercovich - LA NACION

En lo que fue su primera aparición pública luego de que vieran la luz los violentos chats con Gonet, Homero Pettinato volvió a defenderse. “Me podés decir lo que quieras, pero mentiroso no”, arrancó en un ida y vuelta con Marti Benza sobre la alfombra roja de los Martín Fierro del Streaming. “Estoy en una nube de estabilizadores de ánimo que son bárbaros, después te paso la data, pero mañana un bajonazo…”.

Luego, fue más específico y se refirió a lo ocurrido con su expareja. “Fue un episodio muy triste, feo. Los que me conocen saben que no soy Wanda, no me gusta exponer el escándalo y la vida privada. Pero no me quedó otra, contraataqué y la pasé como el orto”.

El comienzo del escándalo

Todo comenzó el sábado por la tarde cuando la participante del programa conducido por Wanda Nara expuso en sus redes sociales los chats que tuvo con Homero minutos antes, en los que le reprocha no haberse contactado con ella luego de haber asistido con una amiga al recital de Fonso y Las Paritarias. “Sos un mentiroso total, ya te saqué la ficha. Te despertás todos los días a las cuatro de la tarde porque te la pegás, sos un desastre total”, comenzó ella, y él le respondió: “Te detesto. ¿Quién te creés que sos para decirme tantas cosas? ¿Qué peli te comiste?”.

Los chats que iniciaron la guerra mediática entre Homero y Sofía (Foto: Captura de pantalla de Instagram @sofigonet)

“Tenés el síndrome de que te creés superior y más intelectual y culto y sos recontra pelot... y vago, yo me río de mí misma, no tenés humor”, retrucó ella y la conversación continuó en ese tono.

Al rato de que ella viralizara el chat, él usó sus propias redes sociales para realizar un descargo: “Bueno... otra vez Sofía está teniendo un ataque de locura y de violencia contra mí porque me sacaron una foto con una amiga ayer viendo a una banda y dijeron que estuve a los besos. No estuve a los besos, es una amiga que quiero muchísimo y que no veía hace diez meses”.

Homero Pettinato compartió los mensajes violentos de Sofía Gonet (Foto: Capturas de pantalla Instagram @homeropettinato)

“Entonces Sofía está exponiendo los chats más violentos que yo he tenido en mi vida porque me cansé que me diga cualquier barbaridad. [...] Porque me dice las peores [...] No valés dos mangos, drogadicto de m..., falopero, poco hombre, basura, no te quiere nadie, no tenés talento, no tenés humor, tu trabajo es una mierda’”, agregó Homero contando, según él, el resto de la charla que tuvieron y ella no mostró.

Homero Pettianto se quebró al hablar de Sofía Gonet

Antes de cerrar, aseguró que él la sigue amando y que soportó todo: “Aguanté todo tipo de manipulaciones, controles, amenazas de muerte, amenazas de prenderme fuego el departamento, amenazas de escracharme públicamente inventando cosas, amenazas de inventar chats. Pero uno siempre cree que la otra persona va a cambiar o que son momentos de ira y que no son verdades. Hoy me veo de nuevo ante otro escrache público que me va a perjudicar mucho en mi carrera y en mi trabajo. La gente que me conoce sabe que soy un buen pibe y que siempre fui bueno. Pregúntenle a cualquier expareja. Nunca tuve peleas, nunca maltraté y banqué todo de ella”.