Felipe Pettinato: "Me quieren internar en una granja por un conflicto económico"

Preocupación por Felipe Pettinato

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de julio de 2019 • 12:58

Estalló un nuevo escándalo en la familia Pettinato. Anoche, Felipe , el hijo del músico y conductor, fue internado en la Clínica y Maternidad Suizo Argentina, por problemas psiquiátricos. "Lo están haciendo contra mi voluntad. Me siento traicionado por Támara, Roberto Pettinato y Cecilia Carmen Dutelli", aseguraba el joven en referencia a su hermana, su padre y su madre mientras se bajaba de la ambulancia y era consultado por un cronista del programa Los ángeles del mañana.

"Clínicamente estoy perfecto. Me hicieron análisis de orina. Hace mil años que no consumo nada. Estoy bien del corazón y de saturación en sangre. Me quieren encerrar dos años en una granja. Extrañaría a mi hija si lo logran", expresaba un rato después, en un audio que le mandó a la producción del programa en referencia a su hija Juana, de ocho meses. Todo después de que Tamara, su hermana, no quisiera hablar públicamente del tema.

Sin embargo, la cosa no quedó ahí. Desde la terapia intensiva de la clínica de Recoleta, donde está internado actualmente, el joven de 25 años se comunicó telefónicamente con el ciclo para seguir contando su verdad: "Tengo trastornos de ansiedad y de hiperactividad desde los seis años. No accedo a la medicación porque es cara".

"Mi mamá la llamó a Tamara para internarme. Es que hay un conflicto económico familiar... Quieren encerrarme dos años en una granja, pero no van a poder: los estudios de laboratorio son impecables. No puedo dar más detalles por un tema de seguridad. La médica me quiso hacer firmar un consentimiento y le dije que no", relató.