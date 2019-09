La conductora y el ex tenista se confesaron en Cortá por Lozano Crédito: Gerardo Viercovich

Aunque muchos no lo sepan, ellos son familia. Teté Coustarot y Mariano Zabaleta estuvieron juntos en el diván de Corta por Lozano y repasaron varias anécdotas de su vínculo como tía y sobrino, además de someterse al clásico juego para descubrir cuánto sabe uno del otro.

"Hemos viajado juntos. Yo he ido a verlo a diferentes torneos por el mundo. Aunque sufría mucho durante los partidos. Quería discutirle todo al juez, que la pelota había entrado, que había ido afuera… Me ponía muy nerviosa", recuerda Teté sobre esas épocas cuando su sobrino nos representaba como tenista a nivel mundial.

Enseguida, llovieron las anécdotas y Zabaleta recordó una muy especial en un restaurante de Nueva York: "Me vino a ver al U.S Open y fuimos a comer a un restaurante donde estaban todos los jugadores. Era el cumple de mi hermana. Fue muy gracioso porque estaba Nicolas Cage comiendo en otra mesa y ella y mi mamá estaban enloquecidas", contó -entre risas- el deportista. Sin embargo, la historia no quedo ahí. Mariano logró que su tía se pusiera colorada cuando contó que un amigo de él –que estaba súper enamorado de ella– le declaró su amor delante de todo el resto. "¡Sí!, se me declaró. Me dijo: ‘Te amo’ y yo no entendía nada, estaba concentrada en Nicolas Cage", bromeó Teté. Acto seguido, su sobrino aprovechó para confesar: "Siempre me volvieron loco mis amigos. Es que es muy hermosa. Me siento muy afortunado de tenerla como tía. La humildad que tiene con la familia, con su hermana, es una gran persona".

Oriundo de Tandil e hijo de su hermana Lidia, Mariano tuvo que dejar su ciudad natal de muy chico para perseguir sus sueños como tenista. Y allí estaba su tía Teté para recibirlo con los brazos abiertos y apoyarlo en todo: "Venía a competir a Buenos Aires y ella, con mi otra tía, me llevaban a todos lados. Me quedaba en sus casas, me acompañaban. Siempre se los voy a agradecer", recordó Zabaleta sobre sus comienzos en la profesión.

Frente a esto y, muy emocionada, la exmodelo señaló lo orgullosa que está de su sobrino: "Me siento muy orgullosa de él como persona y como profesional. Y ahora del trabajo que está haciendo como vicepresidente en la Asociación de Tenis, donde ayuda a todos aquellos que no tienen oportunidades y aman el tenis". Y luego, demostró lo fan que siempre fue del deportista: "Cuando, como juvenil, ganó Roland Garros fue el uno del mundo. En aquel momento no había la comunicación tan fluida que hay ahora. Así que cuando me enteré llamé a todos los diarios a avisar, le hice la prensa yo", contó con tono gracioso.

Luego, el momento más divertido de la tarde fue cuando los invitados se sometieron a un juego de preguntas para ver qué tanto sabían del mundo del otro. Mientras que Mariano contestó sobre el mundo de la moda y el espectáculo, Teté se lució con sus conocimientos sobre tenis. ¡Un 10 para los dos!