The Mandolarian: la actriz Gina Carano fue despedida por sus desafortunados posteos

Y finalmente, ocurrió: Gina Carano fue despedida de Lucasfilm. La exluchadora profesional quedó afuera de la próxima temporada de The Mandalorian debido a una seguidilla de comentarios desafortunados en las redes sociales que no pasaron desapercibidos ante los fans de la exitosa serie. La misma empresa dio a conocer su decisión a través de un comunicado que hizo llegar este miércoles a los medios.

“Gina Carano no es actualmente empleada de Lucasfilm y no hay planes para que lo sea en el futuro”, expresa el comunicado. Y agrega: “Sin embargo, las publicaciones que realizó en las redes sociales, denigrando a las personas por sus identidades culturales y religiosas son aborrecibles e inaceptables”.

Desde hace varios meses, Carano está en el centro de la polémica por sus posteos, tanto en su cuenta de Instagram como en la de Twitter. El martes por la noche, muchos de los fans de la serie, que cuenta la historia del cazarrecompensas Mando y el pequeño jedi Grogu, comenzaron a alzar de nuevo las voces en su contra, cuando la actriz comparó las diferencias políticas contemporáneas estadounidenses con el trato al que eran sujeto los judíos en la Alemania nazi.

“Los judíos fueron golpeados en las calles, no por los soldados nazis, sino por sus vecinos… Incluso por niños”, escribió Carano en Instagram. “Debido a que la historia se edita, la mayoría de la gente hoy en día no se da cuenta de que para llegar al punto en que los soldados nazis pudieran arrestar fácilmente a miles de judíos, el gobierno primero hizo que sus propios vecinos los odiaran simplemente por ser judíos. ¿En qué se diferencia eso de odiar a alguien por sus opiniones políticas?”, escribió la actriz, que en su momento se negó a aceptar la derrota en las urnas de Donald Trump y apoyó la insurrección de los partidarios del expresidente estadounidense cuando tomaron por asalto el Capitolio.

El mismo día, en otro posteo, se burló de las personas que usan barbijo y mascarilla, algo que ya había hecho algunos meses atrás. Si bien este miércoles los dos mensajes habían desaparecido de sus cuentas, el hashtag #FireGinaCarano (#DespidanAGinaCarano) ya había tomado, una vez más, a las redes por asalto.

Ya en noviembre miles de usuarios de Twitter se habían manifestado en contra de que la actriz mantuviera su lugar en la serie estrella de la compañía, cuando, burlándose de las personas trans y del lenguaje inclusivo, la luchadora llenó el campo de su perfil en la red social en el que debe señalarse el pronombre con el que prefiere ser tratada con un caricaturesco “beep / bop / boop”; luego decidió eliminarlo.

Ajeno a las controversias, Lucasfilm anunció en diciembre la realización de una nueva serie ubicada en el universo de La Guerra de las Galaxias, Rangers of the New Republic. Muchos creyeron que en ese desprendimiento directo de The Mandalorian el personaje de Cara Dune tendría un lugar protagónico. Este miércoles, a pesar de que todavía no anunció quiénes serán los protagonistas de este nuevo programa, la empresa dejó en claro que no habrá lugar para la actriz en ninguno de sus proyectos.

LA NACION

