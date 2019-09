La actriz habló sobre el estado del proceso judicial y su inminente debut en el teatro Fuente: Archivo

La actriz Thelma Fardin pasó por el programa Parece que viene bien de radio La Once Diez, y tuvo una charla amena con sus conductores, Pablo Gorlero y Alejandra Herren.

En primera instancia, Fardin manifestó lo entusiasmada que se siente por volver al teatro. La actriz será una de las protagonistas de la obra Nahuelito, que se estrenará el 19 de octubre en El Método Kairós Teatro, con libro y dirección de Matías Puricelli, y con las actuaciones de Azul Araya, Violeta Brener y Victoria Raposo.

"Es el proyecto soñado para hacer teatro, rodeada de amistades, yo sabía que mi vuelta a la actuación iba a suceder", expresó la joven, quien hace unos meses había revelado que, a raíz de su denuncia contra Juan Darthés, sus posibilidades laborales disminuyeron. "Pienso 'qué mal que estemos en esta situación', pero he recibido muchas cerradas de puerta a raíz del lugar en el que quedé, como agente de cambio. El sistema se termina protegiendo o neutralizando a aquellos agentes de cambio. Afortunadamente hay mucha gente que me conoce porque laburo desde que soy muy chica y que tiene buenas referencias. Es un ambiente en el que me siento muy querida y respetada", manifestaba.

Asimismo, en diálogo con Gorlero y Herren, habló de lo importante que es la actuación en su vida y de lo mucho que la oxigena. "Yo elegí muchas veces esta carrera, de chica es algo lúdico, y como persona adulta ya es un estilo de vida", subrayó. Por otro lado, hizo mención a lo fundamental que fue sentarse a escribir su libro, El arte de no callar, cuando estaba tan expuesta. "Ya en diciembre tenía la energía puesta en escribir, nunca me imaginé que mi primer libro fuera este, y fue necesario estar refugiada en ese espacio de soledad en un momento de tanta exposición", contó.

En cuanto al estado de su denuncia, Thelma detalló que se están esperando novedades de Nicaragua. "El proceso judicial va a llevar mucho tiempo, ahora no estoy en el foco de la tormenta, la tormenta más fuerte ya pasó, ahora vendrán altibajos, pero ya no como en ese momento, que fue un antes y un después para mi vida", señaló.

En cuanto a su presente, Fardin remarcó que su entorno la cuida mucho, y que paulatinamente fue ganando conciencia respecto a cómo hablar sobre su experiencia, y sobre los casos de violencia sexual en general. "Tengo una responsabilidad sobre qué y cómo contar, porque ahora lo que diga será puesto bajo la lupa, a pesar mío", concluyó.

Actualmente, Juan Darthés se encuentra en San Pablo, Brasil, tras su paso fugaz por Argentina, a mediados de junio, donde visitó a su familia en Rosario. Mientras tanto, sigue su curso en la Justicia de Nicaragua la denuncia realizada por Thelma en el 2018 por violación durante la gira del programa infantil Patito Feo.