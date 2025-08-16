Eva De Dominici enfrentó las críticas por su papel en Homo Argentum y se refirió a las comparaciones con Thelma Fardín

Homo Argentum, la película protagonizada por Guillermo Francella y dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat se estrenó en cines el 14 de agosto y ya se perfila como un éxito entre el público. Según la consultora Ultracine, en su primer día sumó 72.267 entradas vendidas sobre un total de 117.256. Sin embargo, el contenido dividió las aguas y los cuestionamientos no tardaron en hacerse eco. Uno de ellos recayó sobre una escena que protagonizó Eva De Dominici, puesto que la compararon con la denuncia por violación que hizo Thelma Fardin contra Juan Darthés. A partir de la polémica que se generó, la ex Chiquititas, que se encuentra en la Argentina, se pronunció al respecto y no solo desmintió cualquier tipo de relación entre la ficción y la realidad, sino que reafirmó su apoyo hacia su excompañera de Patito Feo.

El viernes en LAM (América TV) compartieron una entrevista en la cual le preguntaron a Eva De Dominici por el fragmento de una escena de la película que se viralizó en las redes, en la que su personaje extorsiona al de Francella y le pide dinero para no hacer una falsa denuncia. “Creo que se lo llevaron para otro lado directamente. Vean la película y se van a dar cuenta de que no tiene nada que ver con lo que se imaginan”, sostuvo la actriz. “No me gusta que molesten a la gente porque las mujeres ya sufren bastante violencia de género como para poner más presión en eso. Me parece que tenemos que bancar a las mujeres y yo bastante ya aprendí“, enfatizó.

A partir de esto, el cronista le preguntó por el caso de Thelma Fardín y Juan Darthés, puesto que en las redes sociales lo compararon con la película. En su respuesta, De Dominici se puso firme y dijo: “Vi unos comentarios relacionando esto con lo de Thelma y me gustaría aclararlo. Por favor no digan tonterías. Que ni se les ocurra comparar esta película con el caso de Thelma. No tiene absolutamente nada que ver".

“A Thelma la apoyé, la sigo apoyando y la apoyaré para siempre. Creo que se tiene que aguantar bastantes cosas y ella fue una valiente”, indicó, para remarcar su apoyo hacia Fardin.

En 2017 Calu Rivero denunció a Juan Darthés, con quien grabó la novela Dulce Amor, por acoso. En ese momento, Eva De Dominici, quien había trabajado con ambos en Patito Feo, defendió al actor. Sin embargo, su posición cambió al enterarse de lo que le sucedió a Thelma Fardin, quien también formó parte de la tira infantojuvenil que se emitió por eltrece entre 2007 y 2008.

En diciembre de 2018, Fardin denunció públicamente, acompañada por el colectivo Actrices Argentinas a Darthés por un abuso sexual agravado ocurrido en Nicaragua durante una gira de Patito Feo en 2009. En ese momento ella tenía 16 años y él 45.

De Dominici fue una de las personas que la acompañó en su denuncia y previamente se disculpó tanto en privado como de manera pública con Rivero. “Defendí en su momento a una persona en la que confiaba mucho. Lo consideraba un amigo, uno de esos compañeros excepcionales que siempre me ayudó y se portó de maravilla con mi familia y conmigo. En su momento pensé que la persona que estaba denunciando estaba confundida por las incomodidades de una escena. Y como yo personalmente viví el abuso de poder viniendo de mujeres (porque también pasa), y mi familia y yo sentíamos tanto cariño por la persona denunciada, no le creí, o no quise creer. Pero, luego me fui enterando de otras cosas, de mujeres que sufrieron situaciones similares, hasta que me enteré lo de Thelma”, expresó la ex Chiquititas en un posteo que hizo en Instagram en 2018.

En junio de 2024, la justicia de Brasil condenó a Juan Darthés a seis años de prisión por abuso sexual agravado con un régimen semiabierto. En marzo de este año ratificó la condena.