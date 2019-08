Tras la denuncia contra Juan Darthés, Thelma Fardin vuelve al teatro

Thelma Fardin se prepara para estrenar la obra teatro Nahuelito Fuente: Archivo - Crédito: Archivo

Thelma Fardin será una de las protagonistas de la obra Nahuelito, que se estrena el 19 de octubre en El Método Kairós Teatro. Es la primera vez, desde que hizo pública la denuncia por violación contra Juan Darthés en diciembre de 2018, que la actriz volverá a subirse a un escenario.

Fardin compartió su alegría por este regreso a través de una publicación en su cuenta de Instagram: "Se viene este proyecto que me emociona por todas partes. Me desborda la felicidad por volver al teatro, entregada a este amigo hermoso en el texto y la dirección -haciendo referencia a Matías Puricelli-, con tremenda compañera en el escenario -la actriz Victoria Raposo- y un equipo soñado. ¡Lo cursi que sueno dios mío, pero no hay otras palabras! ¡Se viene Nahuelito!".

Nahuelito es un obra con libro y dirección de Matías Puricelli, y junto a Thelma actúan Azul Araya, Violeta Brener y Victoria Raposo. Se trata de la historia de dos grandes amigas, Tania y Jazmín, que se van de vacaciones al lago Nahuel Huapi, donde surge una gran confesión que desencadenará decisiones cada vez más extremas.

"Hace cuatro años nos juntamos con @matiaspuricelli y @vicraposocast con ganas de hacer algo juntes, pero la vida, los viajes y otros procesos no nos dejaron arrancar. La cosa es que no era el momento, EL MOMENTO ES ESTE, y esta obra hermosa llega a mí (y a cada une) en el instante preciso", explicó Thelma en el posteo, recordando las dificultades que tuvo para conseguir trabajo. La actriz ya había contado su situación hace unas semanas en el programa Debo Decir de América TV, donde le confesó al conductor Luis Novaresio: " He recibido muchas cerradas de puerta a raíz del lugar en el que quedé, como agente de cambio. El sistema se termina protegiendo o neutralizando a aquellos agentes de cambio".

En diciembre de 2018, a pocos días de dar a conocer su denuncia contra Juan Darthés, Thelma escribió en su cuenta de Twitter: "Darthés me decía : 'Siempre vas a tener trabajo, porque a donde vaya venís conmigo', proponiéndome una especie de pacto macabro. No le bastaba mostrarme quién mandaba, quién tenía poder. Me estaba mostrando las reglas del juego, marcando territorio sobre mi carrera, sobre mi cuerpo, sobre mi confianza y mi talento. Para todos estaba viviendo un momento de éxito: aviones, estadios con 20 mil personas, fans agolpados en la puerta del hotel cinco estrellas, chicas queriendo ser como yo; y yo encerrada en esa trampa, en esa idea de éxito".

Actualmente, Darthés se encuentra en San Pablo, Brasil, luego de su paso fugaz por Argentina, a mediados de junio, donde visitó a su familia en Rosario. Mientras tanto, sigue su curso en la Justicia de Nicaragua la denuncia realizada por Thelma en el 2018 por violación durante la gira del programa infantil, Patito Feo.