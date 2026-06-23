Timothée Chalamet y Selena Gomez se reúnen para una nueva película

Cada nuevo título que encabeza Timothée Chalamet, rápidamente llama la atención del público. Y algo parecido sucede con Selena Gomez, otra figura de gran convocatoria entre los espectadores. Por ese motivo es que la industria mira con mucha atención a un nuevo proyecto animado, que los tendrá a ambos como principales estrellas.

Selena Gomez Richard Shotwell - Invision

En las últimas horas el estudio Ilumination (responsable de Minions y las películas de Super Mario) informó que está en marcha un largometraje titulado Not Alone, que contará con Chalamet y Gomez a cargo de las voces principales.

En este film, el primero animado al que el actor le prestará su voz, la trama gira alrededor de Joe. Según la sinopsis oficial, él es un “introvertido mecánico de cohetes que vive una tranquila vida solitaria”, mientras que Selena compondrá a Fran, “una brillante botánica espacial que trabaja en el desarrollo del primer cohete impulsado por plantas”.

Timothee Chalamet Jordan Strauss - Invision

Según promete la historia, “cuando Joel y Fran se unan para presentar el lanzamiento inaugural de ese cohete, habrá una chispa inmediata, aunque ninguno se los dos será demasiado hábil para el romance”. Y la situación se complicará aún más, frente a la aparición de tres alienígenas, que se refugiarán en la casa de Joe, y cuya única forma de regresar a su planeta será utilizando el cohete diseñado por Fran.

Esta no es la primera vez que Chalamet y Gomez actúan juntos, ya que ambos fueron protagonistas de Un día lluvioso en Nueva York, un largometraje dirigido por Woody Allen y estrenado en 2019.

La fecha de lanzamiento en Estado Unidos de Not Alone está programada para el próximo 16 de abril de 2027, por lo que es muy probable que en Argentina llegue el día quince de ese mismo mes.

Un guiño a la Scaloneta

Timothée Chalamet junto a su novia en la previa al MET Gala (Foto: captura de video)

A comienzos de mayo, y con la fiebre del mundial a pocos días de distancia, Timothée Chalamet lució una campera retro de la selección argentina en las calles de Broadway y revolucionó las redes sociales. Las fotos y videos del momento se dieron en el marco de la asistencia del actor y su pareja, Kylie Jenner, a la función de la obra llamada The Fear of 13, celebrada por esos días.

Con un look relajado y descontracturado, el actor de Marty Supreme bajó de un lujoso auto con la campera de la selección argentina que se utilizó durante el Mundial 2006. A raíz de esta ocurrencia, Chalamet, oriundo de Estados Unidos, acaparó las miradas de usuarios latinoamericanos de las redes sociales, quienes celebraron la ocurrencia de vestir esta prenda deportiva.

Timothée Chalamet con la campera de la selección argentina (Foto: captura de video)

La elección de la obra The Fear of 13 se dio por una razón especial: Kim Kardashian, hermana de Kylie, es la productora. La obra de Broadway también es producida por el argentino Diego Kolankowsky. La historia de dicha producción narra la historia de Nick Yarris, un hombre que pasó 21 años privado de su libertad por un error judicial que lo condenó a vivir tras las rejas.

La producción, protagonizada por Adrien Brody y Tessa Thompson, indaga sobre la verdad del caso y expone las fallas judiciales que lo condenaron a Yarris a vivir un calvario en una cárcel de Pensilvania. Bajo este contexto, la pareja decidió presenciar la obra para darle más repercusión y fueron retratados por los fotógrafos en la vía pública.

Esta aparición en conjunto se dio en la previa a la MET Gala 2026, la cual se celebró el pasado 4 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Tanto Chalamet como Jenner formaron parte de ese evento que organiza la revista de moda llamada Vogue para juntar fondos para el Costume Institute, en donde se invita a las personalidades más destacadas que deben vestirse de acuerdo a una temática especial y un código de vestimenta.