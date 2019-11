Tina Turner perdió a su hijo en 2018 y protagoniza una batalla contra varias enfermedades

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de noviembre de 2019 • 19:31

"Feliz". Así recibió Tina Turner hoy su cumpleaños 80. En su día, la legendaria cantante y actriz grabó un mensaje de video que compartió con sus fans, en el que se muestra muy contenta y se confiesa agradecida por la vida que ha tenido, a pesar de los duros momentos que le ha tocado atravesar.

"¿Cómo pensé que llegaría a los 80? Así no", dice con humor en una publicación que compartió en sus redes sociales. Y añade: "Bueno, me veo genial. Me siento bien, he pasado por algunas enfermedades muy serias que estoy superando. Entonces es como tener una segunda oportunidad en la vida. Estoy feliz de ser una mujer de 80 años", expresa sonriente y radiante.

En su reciente libro de memorias, My Love Story, Turner reveló que sufrió un derrame cerebral en 2013 y contó que le diagnosticaron cáncer intestinal solo tres años después. Su cuadro empeoró y se enfrentó a una insuficiencia renal total, y su esposo Erwin Bach donó un riñón para una operación que le practicaron en abril de 2017.

A través de su cuenta de Twitter, la estrella del rock también compartió en las últimas horas un montaje de video de celebridades que le enviaron sus mejores deseos en esta fecha tan especial e incluso se animaron a cantarle en su día. Entre ellos, le profesaron su afecto Ronnie Wood, Ringo Starr, Pete Townshend, Ariana Debose, Britton Smith, Bryan Adams y el elenco de Broadway del espectáculo Tina: The Tina Turner Musical.

"Tina es increíble", expresó el exbeatle, de 79 años. "¡Feliz cumpleaños! Paz y amor", subrayó Ringo.

Missy Elliott también le deseó a Tina un feliz cumpleaños con las siguientes palabras: "¡Celebramos sus 80! Es muy importante para nosotros conocer nuestra historia en la música porque una artista como ella abrió las puertas y las dejó abiertas para artistas como yo y como una gran mayoría", reflexionó la rapera y productora.

A principios de este mes, Tina, que es miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll, participó en la noche inaugural del musical de Broadway que recorre su vida y su obra, sorprendiendo a la audiencia con un emotivo discurso posterior al espectáculo. A ella se unieron en el escenario otros miembros del equipo creativo del musical y el elenco. "Este musical cuenta mi vida, que es como un veneno que se convirtió en medicina", dijo Turner. "Esto me hace muy feliz", remarcó.

"Sé que mi aventura médica está lejos de terminar", escribió Turner en sus memorias de 2018. "Pero todavía estoy aquí. Puedo mirar hacia atrás y entender por qué mi karma era como era. Lo bueno salió de lo malo. La alegría salió del dolor. Y nunca he estado tan feliz como estoy hoy", asegura en sus escritos.