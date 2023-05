Tina Turner: los 80, los años de su apogeo pop, de la publicidad con Bowie y el hit con Mick Jagger al show en Argentina, en 1988

escuchar

Signo de su tiempo, Tina Turner, que murió ayer a los 83 años, alcanzó el punto más alto de su carrera en los años ochenta, cuando en 1984, como solista, lanzó su álbum Private Dancer, sin dudas un hito en su trayectoria artística, así como su participación en la grabación del single “We are the world”.

Producidos por Mark Knopfler, aquellos hits ochentosos como “What’s Love Got to Do with It”, “Let’s stay together”, “We don’t need another hero” y “The best” la posicionaron en la cima como intérprete, pero fundamentalmente como creadora de esa enorme teatralidad marcada por una voz potente, su icónica colección de pelucas cargadas, los vestidos muy cortos y los tacones bien altos, que la colocaron entre los mayores animales escénicos de la historia de la música . No es casual su difundida (y mutua) admiración por el genio de Mick Jagger.

Así las cosas, el éxito global se consolidaba junto a su carrera solista con el lanzamiento de Private Dance, que coincidía con la aparición de la música en formato digital. Seguramente muchos recuerden aquel álbum entre sus primeros CDs, con un sonido más nítido, como de otra galaxia.

Figura indiscutida del soul rock, en 1975 afloró su faceta cinematográfica cuando actuó en Tommy, la adaptación para el cine de la ópera rock de The Who, realizada por el director inglés Ken Russell. En 1985 también trabajó en Mad Max Beyond Thunderdome (acá traducida como Mad Max: más allá de la cúpula del trueno).

Su imagen y su carisma arrollador atraían importantes marcas internacionales, como aquella serie de comerciales para la firma Pepsi que grabó junto a David Bowie, nada menos. “Pepsi music presenta a David Bowie... buscando a la mujer perfecta”, comenzaba el anuncio, donde Bowie aparecía como un científico en su laboratorio, diseñando a la mujer de sus sueños. El resultado, claro está, era la explosiva aparición de Tina Turner. Luego empezaban a correr y ensayaban algunos pasos de baile antes cerrar con una lluvia de papelitos y el beso que daba fe de “El sabor de la nueva generación”.

Transcurrían mediados de los años 80 y ambos artistas atravesaban el pico de popularidad cuando entablaron una relación, una amistad que duró por décadas.

Simpatía por el demonio

El amor secreto de Tina Turner: Mick Jagger. En la foto se los ve cantando juntos en 1985, en Filadelfia Paul Natkin - WireImage

Sin dudas, otra de las grandes inspiraciones de Tina Turner fue el cantante de los Rolling Stones, Mick Jagger. Alguna vez incluso, señaló que siempre había querido llenar estadios como los Stones.

Se sabe, tuvo oportunidad de hacerlo reiteradamente, incluso junto al propio Mick. En 1966, Tina y su entonces pareja Ike Turner abrieron para los Rolling Stones en su gira británica. Tres años más tarde, volvieron a compartir escenario en su gira por los Estados Unidos. En 1981, ya como solista, volvió a abrir el show de los Rolling Stones, y en 1985, actuó con Jagger en el Festival Live Aid de Filadelfia, donde también compartieron escenario y cantaron a dúo “State Of Shock” y “It’s Only Rock ‘n’ Roll”.

I’m so saddened by the passing of my wonderful friend Tina Turner.

She was truly an enormously talented performer and singer. She was inspiring, warm, funny and generous. She helped me so much when I was young and I will never forget her. pic.twitter.com/TkG5VrdxXO — Mick Jagger (@MickJagger) May 24, 2023

Ya separada de su conflictivo matrimonio con Ike Turner, surgieron rumores que hablaban de una posible relación romántica entre ambos, aunque ninguno de ellos se manifestó públicamente al respecto. Hace pocas semanas atrás, durante una entrevista exclusiva con el medio británico The Guardian, la cantante de 83 años había revelado su amor secreto por el líder de los Rolling Stones. “Siempre estuve enamorada de Mick Jagger. Me encantaba cuando salíamos de gira con los Rolling Stones”, confesó la cantante.

Justamente, uno de los tantos artistas que la despidió en estas horas fue el propio Mick Jagger, a quien Tina Turner tanto admiraba. “Estoy tan triste por la muerte de mi increíble amiga, Tina Turner. Era una artista y cantante increíblemente talentosa. Era inspiradora, cálida, divertida y generosa. Me ayudó mucho cuando era joven y nunca la olvidaré”, escribió el líder de The Rolling Stones.

El show en Argentina

En medio de su apogeo, allá por enero de 1988, la portentosa Tina Turner desembarcó por fin en el país en el marco de su gira Break Every Rule para presentarse por única vez en la Argentina. Fue un recital emblemático en el estadio de River Plate, que tuvo como bandas soporte a La KGB y Os Paralamas do Sucesso, recién llegados de Brasil.

El show arrancó con un clásico, “What you get is what you see” y luego pasó por todas las etapas de la carrera de Turner, incluida una versión de “Acid Queen”, el tema que interpretara en la película Tommy, de The Who. Algunos de los hits que cantó esa noche fueron “Typical Male”, “Private Dancer”, “We Don’t Need Another Hero”, “What’s Love Got to Do with It”, “Proud Mary” y “Nutbush City Limits”. Cerró con “Paradise is here”.