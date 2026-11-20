Este fue un año de muchas emociones y cambios para Rodrigo de Paul y Martina “Tini” Stoessel: desde el subcampeonato en el Mundial hasta la gira de Futttura y el escándalo legal y mediático entre ella y su familia. Pero, más allá de todo, la pareja está dispuesta a cerrar 2026 celebrando nada más y nada menos que su amor. Están ultimando detalles para su casamiento y, si bien en la medida de lo posible intentan mantener los preparativos en silencio, el futbolista sorprendió al revelar un dato de la boda que emocionó a sus fanáticos.

De Paul compartió en sus historias de Instagram, red social en la que acumula 16,1 millones de seguidores, una selfie en la que se lo pudo ver con una camiseta violeta y amarilla sobre una remera blanca y una gorra con visera dada vuelta. Tenía el dedo índice levantado y este gesto no fue al pasar, sino que estuvo cargado de intención y se complementó con la frase que dejó.

Rodrigo de Paul confirmó que se casa con Tini el 19 de diciembre (Foto: Instagram @rodridepaul)

“En un mes me caso”, escribió enamorado. Un detalle no menor es que realizó la publicación el jueves 19 de noviembre, lo cual fue interpretado como una confirmación de la fecha de la boda, la cual coincide con la información que trascendió meses atrás. El futbolista y la cantante tienen previsto dar el sí el sábado 19 de diciembre en el Dok Haras de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, un exclusivo y privado espacio en el que se casaron Paulo Dybala y Oriana Sabatini, Stefanía Roitman y Ricky Montaner, Candelaria Tinelli y Coti Sorokin, Jorge Lanata y Elba Marcovecchio y Diego “Peque” Schwartzman y Eugenia de Martino.

La cantante y el futbolista se casan en el Dok Haras de Exaltación de la Cruz (Foto: Instagram)

De acuerdo con la información que dio Yanina Latorre en Salvese quien pueda (América TV), no se casarían por civil, sino que sería una fiesta para celebrar el amor y la ceremonia sería oficiada por el hermano del futbolista. Si bien trascendió que entre los invitados estarán Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, Lali Espósito, Oriana Sabatini y Paulo Dybala y María Becerra, entre otras estrellas del espectáculo y el deporte, aparentemente ni a Alejandro Stoessel ni a Mariana Muzlera, los padres de Tini, ni a su hermano Francisco, se les habría extendido la invitación, lo cual evidencia lo tensas que siguen las cosas entre ellos.

Además de confirmar la fecha de su casamiento, recientemente el exjugador del Atlético de Madrid mostró cómo pasa sus días con Tini en Miami en medio del escándalo familiar que tiene un acuerdo, pero sin firma. En el álbum de fotos que publicó se los pudo ver durante una jornada de entrenamiento en el gimnasio y en un viaje a bordo de un avión privado. También incluyó imágenes de sus hijos Francesca y Bautista —fruto de su relación con Camila Homs— y de sus mates con Lionel Messi.

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel, entre entrenamiento en el gimnasio, viajes y la convivencia con su nueva mascota (Foto: Instagram @rodridepaul)

Pero, sin duda, la postal que más llamó la atención fue una de ambos frente a un espejo abrazando a un perro, evidenciando que se convirtió en el nuevo integrante de la familia. Cabe destacar que la intérprete de “Cupido” es amante de los animales. Fifi, la perrita callejera que rescató el año pasado, es su compañera inseparable de aventuras y la acompaña en sus viajes por el mundo. Los fanáticos quedaron encantados de ver un poco de la intimidad de la pareja, mientras que Stoessel no dudó en evidenciar lo feliz que está con la vida que construyeron juntos. “Los amo”, comentó.