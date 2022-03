Tini y su papá, una relación fortalecida en medio de viajes, consejos y un éxito imparable: “Mi carrera no hubiese sido lo mismo sin él”

“No tengo palabras ni fuerzas para seguir escribiendo, pero antes quiero agradecerles por el amor y apoyo a papá”, expresó Tini Stoessel ayer en un emotivo comunicado en redes, minutos antes de que se conociera el nuevo parte médico sobre el “delicado” estado de salud de su padre, Alejandro Stoessel.

Tras una internación que ya lleva 9 días, el productor debió ser operado ayer nuevamente por una intercurrencia” (una nueva afección durante un proceso de rehabilitación), tal cual informaron desde el Sanatorio de la Trinidad.

“Tengo que comunicarles con un dolor muy grande que mi papá está internado hace ocho días en terapia intensiva luchando para salir adelante y necesita de la familia más que nunca cerca suyo”, expresó la ídola teen que debió posponer los recitales que tenía previstos en el Hipódromo desde el 21 al 28 de este mes para finales de mayo por los problemas de salud de su padre.

Alejandro Stoessel, parte médico

La relación de Tini con su papá

El fuerte vínculo entre Tini y Alejandro es uno de los pilares del éxito de la artista. Él, además de su padre, es su mánager, su consejero, la acompaña a cada gira, está con ella supervisando cada detalle, la cuida.

Stoessel es el primero en mirar los videos post show, de ver los comentarios de los seguidores, de sorprenderse con la convocatoria que tiene su hija en las provincias, en hablar con la prensa cuando hay algún mal entendido. Hace menos de un mes en diálogo con LA NACION y en medio de la gira de la cantante, el productor televisivo contaba cómo era Martina en su niñez.

“Desde chica que bailaba y armaba sus propias coreografías”, decía y admitía que si bien veía que el arte estaba en su sangre nunca se imaginó que se convertiría en lo que es hoy. El diálogo se dio en Neuquén horas antes de que Tini cerrara un festival. Alejandro contaba que él intenta estar siempre junto a su hija y que si bien la ha acompañado durante años todavía se emociona cuando la ve en el escenario.

Atento a los detalles, Stoessel coordina al equipo, observa, se lamenta cuando algo no sale cómo estaba planeado y se ocupa de contener y acompañar a su hija. Respecto a los conflictos, la propia Tini reveló hace hace poco en el programa de Jey Mammon: “Tenemos nuestros momentos, es difícil separar las cosas y no tomárselas personales, cuesta, porque él no va a dejar de ser mi papá ni yo su hija... No hubiese sido lo mismo sin papá a mi lado”.

Stoessel acompaña a su hija desde el día uno en que empezó su carrera Instagram @alejandrostoessel

Su aterrizaje en el mundo del espectáculo está muy ligado al camino de su padre, quien supo ser uno de los aliados de Marcelo Tinelli en ShowMatch, hasta que el conductor lo echó del ciclo y comenzaron los problemas legales.

En rigor, Tini llegó a Disney Channel por ayudar a su padre. “Mi papá quería presentar un demo en la compañía y me pidió como favor que grabara algunas canciones”, relató la propia arista años atrás. Él, según contó, nunca tuvo la menor intención de buscarle trabajo a su hija pero cuando en el canal escucharon la voz de la por ese entonces niña lo llamaron y en lugar de darle trabajo a él, contrataron a su hija.

Según detalló Tini en una nota años atrás, hasta ese entonces, su padre no la había dejado hacer castings . “Cuando me habló de presentar un video a Disney, le pregunté ‘¿Para qué? Si vos no me dejás hacer nunca nada en la tele’”, explicó. Alejandro le respondió: “Un hecho artístico uno sabe siempre donde empieza pero no donde termina”.

Alejandro Stoessel junto a sus dos hijos, Tini y Fran, y su mujer Mariana

Aunque tampoco fue una sorpresa, ella desde chica tenía profesor de canto y baile, de piano, comedia musical y teatro y en el colegio jugaba a firmar autógrafos. Así, con 13 años, arrancó la carrera de Tini, y desde ese momento Alejandro se ha dedicado 100% a acompañarla junto a su mujer Mariana. En cada ensayo, show, entrevista que da la ídola teen, de cerca, se lo ve a él, en las sombras, observando y velando por su creación.

En más de una oportunidad, Martina ha mencionado los consejos de su padre, como cuando estaba por cerrar el ciclo Violetta, la ficción que la hizo conocida, y repetía lo que le había dicho su padre. “Mi papá se llama Alejandro y es una persona que amo, un productor talentoso que ha trabajado con muchos artistas de la Argentina y antes de terminar este proyecto, me decía: ‘Bueno, flaca, yo vi a tanta gente que cuando llegaban al final entraban en depresión...’ Estuve tan expuesta en todo el mundo que mi papá tenía miedo de que también me pasara ”, contó.

Este vínculo es tan estrecho que juntos habían planeado cada detalle de los cinco shows en el Hipódromo de Palermo, que arrancaban justo el 21 de este mes, día en que Martina cumple 25 años. “Él más que nadie quiere que los haga” , expresó Martina en su carta y contó que venían soñando y preparando estos shows desde hace mucho tiempo. “Por eso, sumó en el comunicado, tomamos la decisión de posponerlos para fines de mayo del 20 al 28, con la fe de que se recupere y vuelva a estar en primera fila como siempre”.

Stoessel fue internado y operado el miércoles 2 de marzo en el sanatorio La Trinidad de Palermo tras sufrir un sangrado abdominal, según pudo saber LA NACION. Desde entonces su estado de salud se ha mantenido en el mismo status “delicado”, ha sido operado más de una vez y al día de hoy se encuentra con “asistencia respiratoria mecánica y sostén hemodinámico”.