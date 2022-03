Baby Etchecopar se niega a hacer el pase con Viviana Canosa: sus motivos

Cuando este año se armó la grilla de programación de A24, todos pusieron las miradas sobre lo que iba a ser el pase entre Viviana Canosa y Baby Etchecopar; las figuras más fuertes y polémicas de la señal. Sin embargo, ese pase entre Viviana con vos y Basta Baby, nunca ocurrió. Si bien la excusa del canal es que ambos tienen un programa corto, los rumores aseguraban que era el conductor quién se negaba a hacerlo. Esta mañana, Baby confirmó las versiones y explicó el verdadero motivo de su decisión.

“La verdad que no hago el pase porque lo mío es como el teatro. Yo entro, hago stand up y empieza, entonces era romper un poco la estructura del programa. Yo no creo en los pases” , confesó sin filtro en una nota con Socios del espectáculo. Mientras aseguró que tiene una muy buena relación con Canosa, el periodista volvió a justificar su decisión: “Yo la quiero mucho a Vivi. Somos compañeros y amigos pero a mí me gusta entrar en seco, tapando la cámara y bailar”, graficó, entre risas.

Baby Etchecopar David Fernández / AFV

Sin embargo, ese no fue el único tema que abordó Etchecopar. También, opinó sobre la separación de Jorge Rial y, tras asegurar que no son amigos, bromeó: “Es Jorge contra el mundo” . Lejos de buscar excusas para no contestar, el conductor no sólo habló del tema sino que hizo una revelación: “Me da pena, lejos de cualquier situación, las situaciones personales me dan pena”, señaló.

“La vez pasada me preguntaron por la pelea entre Rial y Vernaci y yo salí a favor de Jorge en ese momento porque Vernaci conmigo se portó muy mal pero a ninguno de los dos les daría la espalda. Ni ninguno de los dos estaría en una producción mía”, advirtió Etchecopar dando a entender que no trabajaría con ninguno de los dos.