Toda una adolescente: cómo está hoy Suri, la hija de Katie Holmes y Tom Cruise Crédito: Grosby Group

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de agosto de 2020 • 13:52

Esa pequeña con look particular que tenía un gran parecido a su madre creció y es toda una adolescente. Suri, la hija de Tom Cruise y Katie Holmes, fue fotografiada en Nueva York y muchos se quedaron sorprendidos. Lejos quedaron las postales de esa niña que gustaba de andar con tacos y polleras y era toda una it girl en miniatura: ahora la heredera de la expareja de actores sigue marcando tendencia pero desde otra etapa de su vida, en la que los joggings y las remeras son más cool que los zapatos.

Suri fue vista en la calle en pleno Gran Manzana, donde fue a dar unas vueltas y, de paso, a hacer algunos mandados: entre ellos, pasear a sus mascotas, en plena cuarentena. Con tapabocas, la adolescente luce un pelo largo y suelto y sigue teniendo un gran parecido con Katie. Además, con una remera que invita a la gente a votar, la hija de Katie también lleva un mensaje político con su outfit casual y descontracturado.

Con 14 años cumplidos en abril, la hija de los actores vive en Nueva York con su madre y, según medios internacionales, casi no tendría relación con su padre. De hecho, se dice que desde que se separó de Holmes, el protagonista de la saga Misión: Imposible fue desapareciendo de la vida de ambas y que no ve a su hija desde hace 8 años. Uno de sus últimos encuentros fue en Florida, en agosto de 2012, cuando fueron captados por las cámaras juntos en un parque de diversiones.

Con una remera que invita a votar, Suri fue vista paseando a sus mascotas por la Gran Manzana Crédito: Grosby Group

El cumpleaños en cuarentena de Suri

"Feliz cumpleaños, mi corazón. Me siento realmente afortunada de ser tu madre. Hagamos que este año sea increíble", había escrito Holmes con motivo del cumpleaños de Suri en su cuenta de Instagram. Además, le organizó una suerte de fiesta sin gente y temática en su hogar, decoró las paredes, le encargó una torta. También hizo una excepción y compartió una foto de su hija con una corona de flores. La actriz es muy recelosa de la exposición de Suri, pero al parecer sus 14 fueron un motivo grato para mostrar un poco de su hija en las redes sociales.

La decisión de Holmes de mantener a Suri alejada del centro de atención llegó después de que se concretara su divorcio de Cruise y su aparente ruptura con la cienciologia, culto que profesaba junto al actor. Más tarde, la ex Dawson's Creek estuvo varios años en pareja con Jamie Foxx, de quien se separó en agosto pasado tras seis años de relación.

Toda una adolescente: cómo está hoy Suri, la hija de Katie Holmes y Tom Cruise Crédito: Grosby Group

La nueva vida de Katie en Nueva York

Con 41 años, la actriz dio una nota a principio de año donde por primera vez se explayó de los tiempos turbulentos que vivió durante los primeros años de su hija. "Como persona pública, siempre he recibido mucha atención, en distintos períodos de mi vida. Y cuando tenés tanta atención, a veces no querés ni salir de casa porque es demasiado. Podés sentirte consumida por lo que la gente diga, pero de repente decidís hacer las cosas en tus propios términos. Me siento como si hubiera conseguido resolverlo todo. Estoy logrando hacer los proyectos que quería hacer, relajándome un poco", dijo a revista estadounidense InStyle.

Sobre lo que sucedió post separación sumó: "Fue una época intensa. Nos perseguían muchísimo cuando era pequeña. Yo quería sacarla de casa, así que iba con ella al parque como a las seis de la mañana para que no nos vieran. Pero luego hay un vídeo en el que la tengo en brazos, ella tiene como dos años, y se pone a saludar a las cámaras. Es una niña muy especial". Y agregó: "Tenía muchísima atención y una niña pequeña de la que ocuparme. Tuvimos ciertos momentos curiosos, también en público. Mucha gente a la que no conocía se convirtió en amiga, nos ayudó, eso es lo que amo de esta ciudad. Hubo un momento increíble, creo que lloré. Suri tenía como seis o siete años y se quedó a dormir en casa de un amigo mientras yo estaba viendo el ballet en el Lincoln Center. A las diez de la noche me llamó: '¿Mami, podés venir a buscarme?'. Me tomé un taxi y fui a por ella, que estaba agotada. Se durmió de camino a casa. Cuando llegamos al edificio, el taxista abrió la puerta y me ayudó a bajarla para que no se despertara. Me ayudó a llevarla a casa. Fue tan amable.".