“Todavía me conmueve su coraje”. Jamie Lee Curtis compartió una emotiva anécdota con Lady Di, a 28 años de su muerte

El domingo 31 de agosto se cumplieron 28 años de la trágica muerte de Lady Di. Con el objetivo de recordarla y honrar su figura, Jamie Lee Curtis realizó un extenso posteo en su cuenta de Instagram, donde reveló que tuvo un encuentro fallido y un intercambio epistolar con la Princesa de Gales dos meses antes de aquel fatídico día. “Todavía me conmueve su coraje”, resaltó.

“Una vez casi conocí a la princesa Diana”, arranca el extenso texto de la estrella de Hollywood. La actriz, de 66 años, explicó que ese cruce casi sucedió el día que “la Reina de corazones” visitó el set de filmación de Criaturas feroces, en Pinewood, un estudio de cine y televisión británico ubicado 27 kilómetros al oeste de Londres.

Lady Di murió el 31 de agosto de 1997

“Estábamos rodando en lo profundo del bosque. Cuando por fin hicimos una pausa, me subí a un carrito de golf y conduje el kilómetro y medio hasta el vestuario para ir al baño. Mi chofer empezó a llamar a la puerta, diciendo que había llegado Diana con sus hijos, así que me subí al carrito y, para cuando volví, se estaba yendo”, lamentó, y agregó que no quiso perseguirla para decirle cuánto la admiraba.

Para remediar lo sucedido, la estrella de Otro viernes de locos decidió mandarle una carta al Palacio de Kensington al día siguiente. La sorpresa para Curtis llegó un día después junto con la respuesta de Lady Di. “Me agradeció por escribir y comprendió, por supuesto, el llamado de la naturaleza, algo que a ella le sucedía todo el tiempo. También decía que esperaba conocerme. Murió dos meses después”, recordó Curtis.

Sobre cómo se enteró de la muerte de la Princesa de Gales, Lee Curtis explicó qué sucedió cuando volvió a Estados Unidos luego del rodaje. “Recuerdo ver las noticias y luego apagarlas, sabiendo lo que harían y las tomas recurrentes de ese túnel”. En ese momento, la actriz tomó un libro sobre meditación introspectiva que tenía junto a la cama y reflexionó sobre el legado de Lady Di.

“De inmediato pensé en la princesa Diana y en cómo aprendió a vivir con sabiduría. Cómo se liberó de ese contrato de matrimonio falso y absurdo, y cómo habló de sus propios problemas personales y demostró valentía y compasión, poniendo la mano en la pierna del joven con VIH/SIDA y caminando por el campo minado”, repasó.

“Sin duda, pensé que había aprendido a vivir con sabiduría. Y creo que todos recordamos su imagen con los brazos extendidos tras estar lejos de sus hijos mientras corrían hacia ella. Ella los amaba de una manera que una persona de la realeza nunca lo había hecho y realmente amaba al mundo y por eso amaba bien. Y aunque ese día, este día, todavía me conmueve su gracia y su coraje, también me reconforta saber que vivió una vida consciente, sabia y amorosa”, completó, y usó un hashtag para resaltar su mensaje con la siguiente leyenda: “Vive con sabiduría, ama bien”.

Jamie Lee Curtis recurrió a sus redes para recordar a Lady Di Richard Shotwell - Invision

Lee Curtis decidió acompañar sus palabras con una postal donde se ve a Lady Di con los brazos abiertos frente al príncipe Harry y el príncipe William, y un gesto de devoción en la cara. A esa foto hizo alusión en sus líneas.

La muerte de Diana de Gales, el 31 de agosto de 1997, conmocionó a la Corona británica, en especial a sus dos hijos, los príncipes William y Harry, que tan solo tenían 15 y 12 años, respectivamente. A 28 años de su partida, es recordada por muchos como una mujer y madre amable, solidaria y que luchaba por sus creencias.

La foto de Ladi Diana Spencer junto a sus hijos, William y Harry, que posteó Jamie Lee Curtis en el aniversario de la muerte de la princesa de gales Ig @jamieleecurtis

Lady Di falleció tras el fatal accidente que sufrió junto a su pareja, Dodi Al-Fayed, y el conductor del auto, Henri Paul, en el Pont de l’Alma, en París. El ahora rey Carlos III se encontraba en Balmoral junto a sus dos hijos. Según consignó El Confidencial, fue allá donde le comunicó la terrible noticia su madre, la reina Isabel II.