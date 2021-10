Extraña salida familiar: Tom Cruise y su hijo Connor fueron vistos en un partido de béisbol

Tom Cruise y su hijo Connor fueron vistos juntos en San Francisco, en un partido de béisbol que enfrentó a los Dodgers contra los Giants. Después de dos años de no mostrarse públicamente, el actor y su heredero, ambos pertenecientes a la Cienciología, protagonizaron una extraña salida que llamó la atención de los medios.

El protagonista de Misión Imposible, de 59 años, fue fotografiado junto a su hijo sentado en las gradas del estadio, donde aceptó además tomarse imágenes con los fanáticos mientras veía el juego. El actor se mantuvo abrigado con una campera azul mientras que Connor lucía una gorra de béisbol blanca y negra y un buzo negro. El dúo padre e hijo había sido captado por los paparazzi por última vez en octubre de 2019 en Londres . En ese momento, se los vio caminando hacia un helicóptero privado.

Los herederos de Cruise

Connor y su hermana Bella fueron adoptados por Cruise y su exesposa Nicole Kidman en los 90. El actor también es padre de Suri, de 15 años, fruto de su relación con Katie Holmes, aunque no mantiene una relación cercana con ella. En cambio sus dos hijos mayores “son cienciólogos completamente dedicados como él”, según la revista People.

Kidman, que no practica la cienciología, ha dicho en más de una ocasión que ama y apoya a sus hijos aunque no ha logrado, tras su divorcio, mantenerse cercana a ellos. “Soy muy reservada sobre todo esto. Tengo que proteger todas estas relaciones. Sé que daría mi vida por mis hijos porque ese es mi propósito“, dijo la actriz en una entrevista.

Cruise y Kidman se separaron tras 11 años de matrimonio y sus hijos adoptivos decidieron quedarse al lado de su famoso papá, por mantener con él la misma pasión por la cienciología, un polémico sistema de prácticas y creencias religiosas desarrollado en 1954 por el estadounidense L. Ron Hubbard.

“Tomaron decisiones para ser cienciólogos y, como madre, es mi trabajo amarlos. No importa lo que haga tu hijo, los hijos tienen amor y tienen que saber que hay amor disponible y yo estoy abierta”, señaló la actriz a la revista Who. Pese a entender la situación, Kidman no estuvo tan presente en las vidas de sus hijos como ella hubiera querido. Tras su divorcio de Cruise, la actriz se casó con el cantante Keith Urban, con quien tuvo a dos niñas: Sunday Rose y Faith Margaret.

A pesar de sus famosos padres, tanto Bella como Connor mantienen sus vidas personales en privado. Bella vive en Londres con su esposo, Max Parker, mientras que Connor reside en Clearwater, Florida, cerca de la sede de su culto. Si bien anteriormente incursionó tanto en la actuación como en la música como DJ, ahora pasa gran parte de su tiempo pescando en alta mar y haciendo asados, según se puede apreciar en su cuenta de Instagram.

“Connor tiene una vida bastante simple en Clearwater”, dijo una fuente a la revista People, que también señaló: “Vive en su propia casa en una comunidad de la cienciología. Su vida es la pesca de altura. Tiene muchos amigos y parece muy querido“.

El cambio de Connor

Meses atrás, Connor fue noticia por su cambio de look, que mostró a través de su cuenta de Instagram. El joven, de 26 años, que no suele postear demasiado en sus redes sociales, tiene algunas instantáneas de su vida o incluso de algunos de sus viajes.

La última foto que posteó para sus más de 35.000 seguidores data de abril de este año, en donde se lo puede ver junto a un conocido sosteniendo un enorme pez recién capturado.

Tom y Suri, ¿alejados por la cienciología?

Mientras que los encuentros con Connor son esporádicos, Cruise no tiene relación con Suri, la hija que tuvo con Holmes. Los medios aseguran que no se ven hace más de 7 años. El motivo de esta distancia entre padre e hija tiene que ver, una vez más, con la cienciología, según Us Weekly.

Una de las últimas veces que el actor de Misión Imposible fue captado junto a su hija por los paparazzi fue en 2013, unos meses después del anuncio de su separación de Holmes. Según dio a conocer Us Weekly, el alejamiento está íntimamente relacionado con la doctrina que profesa el actor. La exciencióloga Samantha Domingo le informó al sitio que Cruise “no tiene permitido” mantener una relación con Suri porque la niña no forma parte de sus creencias.

La exciencióloga abandonó la doctrina en 2004 porque no se sentía cómoda con todos los requisitos que le imponían y aseguró que conoce muy bien el caso de Cruise. “El reencuentro con la niña fue solamente por apariencias, unas fotos para la prensa, para demostrar que a pesar de divorciarse iba a cultivar una relación con su hija”, sentenció.