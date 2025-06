Tom Hanks rompió el silencio y se refirió a las memorias de su hija Elizabeth, en las que asegura que vivió una “infancia abusiva”

Elizabeth, hija de Tom Hanks y su primera esposa, Samantha Lewes, reveló a principio de abril detalles de una de las épocas más oscuras de su vida. En su flamante libro, The 10: A Memoir of Family And The Open Road, la mujer de 42 años asegura que tuvo una infancia llena de “confusión, violencia, privaciones y amor” y apuntó contra su madre. Dos meses después, el actor de La estación rompió el silencio y se refirió por primera vez al tema.

“Es un orgullo, porque creo que ella lo comparte conmigo, ha sido muy abierta sobre cuál es el proceso”, le dijo Hanks a Access Hollywood en el estreno de El esquema fenicio. Y agregó: “No me sorprende que mi hija tuviera los recursos, además de la curiosidad, e incluso, diría, la capacidad de dispararse en el pie, para examinar este asunto sobre el que creo que fue increíblemente honesta”.

Truman Hanks, Rita Wilson, Tom Hanks y Elizabeth Hanks Instagram

“Todos tenemos vidas marcadas o agrietadas; todos nosotros. Aunque en parte parezca que trabajó para alguna firma internacional conocida con un apellido protegido por derechos de autor”, continuó el actor de Forrest Gump, de 68 años. “Ella lo sabe y se involucra en absolutamente todo. Creo que quien hace eso es una mente literaria y periodística audaz. Me emociona poder decir eso de mi hija”, indicó.

Hanks también explicó que, como padre, se dio cuenta de cómo era su hija cuando tenía 6 semanas, al examinar su “personalidad”, su “temperamento” y la forma en que veía el mundo a través de su “lenguaje corporal”.

La estrella de Náufrago y su primera esposa estuvieron casados entre 1978 y 1987 y además de Elizabeth tuvieron a Colin, de 47 años. En 2002, Lewes falleció, a los 49 años, debido a un cáncer de pulmón.

Tom Hanks y parte de su familia cuando dijeron presente en el evento, en el que su mujer recibió una estrella en el Paseo de la fama de Hollywood GROSBY GROUP

En su revelador libro, Elizabeth recordó cómo se mudó a Sacramento con su madre después de que sus padres se divorciaran. La autora afirmó que Lewes tenía problemas de salud mental y que a menudo abusaba de ella. “Me empujó, me sacudió, me tiró del pelo y me encerró en un armario una o dos veces… También me dijo que había hombres escondidos en su armario que estaban esperando a que nos durmiéramos para salir y hacer cosas horribles”, escribió la mujer en sus memorias.

Entre otros detalles sobre el estilo de vida que le tocó experimentar en la casa de Lewes, Elizabeth explicó que la creación de hábitos saludables nunca fue una constante: según cuenta, jamás le dijeron que se cepillara los dientes, por ejemplo.

También contó que frecuentemente su madre le hablaba sobre sus “bebés abortados” y sugirió que la amenazaba con que se “uniría a ellos en el limbo eterno”.

La familia completa: Samantha Bryant, Colin, Rita Wilson, Tom, Elizabeth, Chet y Truman AFP

Mientras cursaba séptimo grado, se mudó a Los Ángeles con su famoso padre después de que la violencia emocional de su madre “se convirtiera en violencia física”. En ese momento, Hanks ya se había casado con su actual esposa, Rita Wilson. ”Rita no es realmente una madrastra, es mi otra madre“, declaró Elizabeth a People en abril. “Cuando digo mis padres, me refiero a mi padre y a Rita, porque llevan juntos desde tiempos inmemoriales”. Tom y Wilson, de 68 años, tuvieron, a su vez, otros dos hijos, Chet, de 34 años, y Truman, de 29.