Tom Hanks y Rita Wilson celebraron 35 años de casados con un dulce regalo: “El amor lo es todo”

Lograr mantener una relación por más de tres décadas no es algo fácil, sin embargo, a pesar de los altibajos y las crisis sufridas a lo largo del tiempo, Tom Hanks y Rita Wilson se convirtieron en una de las parejas más longevas de Hollywood al celebrar, este fin de semana, 35 años de casados.

Para conmemorar esta fecha tan especial, Wilson compartió en sus redes sociales una dulce foto de Hanks regalándole una torta en donde se puede leer “Feliz aniversario”. “35 años de matrimonio. 30 de abril de 1988. El amor lo es todo”, escribió la actriz, tan enamorada como el primer día . En la imagen, el actor de 66 años, mira a su esposa con adoración mientras le entrega el presente. Sentada a su lado, Wilson, también de 66 años, sonríe con la mano apoyada en la mejilla.

35 years of marriage. April 30, 1988. Love is everything. pic.twitter.com/RlzqHf75tK — Rita Wilson (@RitaWilson) April 30, 2023

Con dos hijos en común, Chester “Chet” Hanks y Truman Theodore Hanks, la pareja se convirtió en la esperanza de muchos otros en Hollywood que aspiran a tener una relación fuerte y duradera.

La relación se remonta a hace cuatro décadas. Hanks y Wilson se conocieron en 1981 en el set de grabación de la comedia Bosom Buddies. Por aquel entonces, él estaba casado con Samantha Lewes, su novia de la universidad con la que tuvo dos hijos, por lo que comenzaron siendo solo amigos. Sin embargo, con el correr del tiempo la amistad le dio paso al amor y llegó un momento en que no pudieron ocultar más lo que sentían .

En 2022, Hanks habló sobre la etapa en la que fue infiel a su primera mujer con Wilson, asegurando que se avergonzaba por eso. “ Estaba triste, confundido... Supongo que la casa de naipes empezó a desmoronarse antes de que yo fuera consciente de lo que estaba pasando. Me sentí un absoluto y abnegado fracaso, y que todo lo que pensaba que estaba funcionando no lo estaba haciendo realmente ”, manifestó, en relación a cómo su primer matrimonio se iba a pique. “Yo estaba casado cuando esto sucedió. Y no hay nada para festejar sobre eso”.

En 1986, después de que él anunciara su separación, hicieron público el noviazgo. Dos años más tarde, en 1988, se casaron y formalizaron la relación . En diferentes oportunidades, Wilson contó que Hanks le preguntaba en aquellos primeros encuentros si ella sentía lo mismo que él al cruzar sus miradas y sí, lo que sentían les resultaba incontrolable a ambos.

“Veo a mi esposa como mi amante y tenemos un vínculo que va más allá de palabras como esposa, novia o madre” , dijo Hanks hace unos años durante una entrevista. “Pude construir mi personaje en Filadelfia por mi relación con Rita. La forma en que mi personaje sentía con respecto a su amante es lo mismo que yo siento con respecto a la mía. Lo mismo sucedió cuando interpreté a Forrest Gump, quien amaba a Jenny. Sin mi conexión con Rita, no sé cómo lo haría, pude conectar con lo que Forrest estaba pasando por esto”, reveló en ese momento, y expresó: “ El éxito de nuestra relación fue cuestión de tiempo, madurez y nuestra voluntad de tener una conexión íntima ”.

Como toda pareja, también tuvieron sus épocas tormentosas. En 2014 vivieron una crisis cuando sus hijos se fueron del hogar y comenzaron los roces entre ambos, razón por la cual decidieron vivir un tiempo separados.

Este impasse fue corto, ya que decidieron darse una segunda oportunidad. “ No es que el matrimonio no se acerque a veces a tener en la mano una bolsa de infierno, pero ambos sabemos que no importa que pase, estaremos juntos y lo superaremos ”, afirmaba él.

Tom Hanks y Rita Wilson, un amor a prueba del tiempo Archivo

Cuando a Wilson le diagnosticaron cáncer, Hanks se mantuvo a su lado y fue su mayor apoyo. “Nunca se sabe cómo reaccionará tu cónyuge en una situación como esta. (...) Estaba tan asombrada, tan impresionada por el cuidado que mi esposo me dio... ¿Quién imaginaría que eso nos llevaría aún más cerca?”, le comentó ella al New York Times cuando le dieron el alta.

“ Me gustaría que hubiera un secreto en el éxito de un matrimonio, pero simplemente nos queremos y ese es el punto de partida ”, expresó Hanks durante una ceremonia en donde se le realizó un homenaje por su trayectoria. Y agregó: “Todavía no puedo creer que mi esposa salga conmigo”, agregó, tan enamorado como el primer día.

