Papá por siempre: cómo está hoy el niño de la película y la grave acusación que hizo contra un famoso director de Hollywood

escuchar

Cuando tenía 13 años Matthew Lawrence logró la fama mundial gracias a su papel en la película protagonizada por Robin Williams, Papá por siempre. Había comenzado a incursionar en la actuación a temprana edad y con el correr de los años, se terminó haciendo un nombre en Hollywood. Sin embargo, en el proceso, no todo fue color de rosas y tuvo que vivir algunas experiencias traumáticas.

En los últimos días, Lawrence compartió su propia experiencia de acoso sexual y reveló un incómodo momento que vivió hace un tiempo. El actor contó el viernes a los oyentes del podcast Brotherly Love, que perdió un papel en Marvel tras negarse a desnudarse para un director .

Aunque no identificó con nombre y apellido a la persona en cuestión, la calificó de “muy prominente” en el negocio. “Perdí a mi agencia de representación porque fui a la habitación de un hotel -a la que no puedo creer que me enviaran- de un director muy prominente, ganador de un Oscar, que se presentó en bata, me pidió que me quitara la ropa y dijo que necesitaba tomarme fotos Polaroid”, alegó el actor de 43 años.

“Si hubiese hecho X, Y y Z, según me dijo, hubiese sido el próximo personaje de Marvel ”, afirmó en su acusación. Lawrence también contó que después de este episodio fue “despedido” por su agencia. “En mi opinión, no hay muchos hombres que hablen de esto en la industria”, añadió el actor, quien aseguró que “muchas veces” en su vida le han propuesto “conseguir un papel importante”.

El protagonista de la serie Aprendiendo a vivir (Boy Meets World), que está en pareja con la modelo y cantante Chilli, miembro del grupo TLC, también reflexionó que si bien sus experiencias fueron aproximadamente “un tercio de lo que pasan las mujeres” en la industria, no estuvo exento de vivir acosos. “ Los hombres también pasan por esto, ya sea otra mujer u otro hombre en el poder. Creo que nuestra sociedad está menos preparada para oír que esa situación les pasa a los hombres que a las mujeres ”, continuó diciendo.

Su hermano Joey, de 47 años, intervino para decir que él también ha “perdido muchos grandes papeles en películas” al encontrarse en “esas encrucijadas”, enfatizando que es algo común dentro de la industria.

La vida de Matthew Lawrence

Matthew Lawrence, en el film Papá por siempre y en la actualidad

Tras alcanzar la fama a temprana edad gracias a Papá por siempre, Lawrence continuó su búsqueda artística en Hollywood. Durante su adolescencia fue parte de varios proyectos en televisión y cine, algunos incluso junto sus hermanos [que también son actores] y formó parte de la popular serie Aprendiendo a vivir (Boy Meets World), en la que interpretó a Jack Hunter. Además apareció junto a Christopher Lloyd en la producción de Disney Angels in the Endzone.

El actor también incursionó en el mundo de la música aportando sus dotes musicales en diferentes proyectos actorales como en Gimme A Break, Brotherly Love y en Aprendiendo a vivir, en donde cantó en algunos episodios y tocó la guitarra en otros. En la película de 2021, Mistletoe Mixup, interpretó “O Holy Night” con sus hermanos Joey y Andrew, con quienes formó una banda en 2017.

En 2015, además, retomó su papel de Jack Hunter para la serie Girl Meets World, un spin-off de Aprendiendo a vivir. Y el año pasado probó suerte en el reality show Worst Cooks in America, en una edición con figuras famosas, en donde los participantes con pocas habilidades en la cocina tienen un intenso entrenamiento en el mundo de las hornallas para mejorar sus destrezas culinarias.

LA NACION

Temas Historias de Hollywood