La familia de Christian Petersen dio a conocer los motivos de la internación del chef: “Lamentamos la difamación”

La salud de Christian Petersen volvió a generar preocupación luego de que trascendiera que el chef, de 56 años, fue internado nuevamente en el Hospital Alemán.

Hans, uno de los hijos de Petersen le dijo a LA NACION que su padre fue “ingresado por voluntad propia para hacerse estudios”. Respecto a las versiones que señalaban que el reconocido cocinero habría llegado a la clínica el jueves por la noche en medio de un brote psicótico, Hans desmintió el asunto y fue tajante: "Lamentamos la difamación y la falsa información".

"No hay ningún cuadro de stress. Es un seguimiento de observación terapéutico integral. Está bien, son chequeos correspondientes sobre todo del corazón, luego de su incidente y su adaptación del mismo", señaló Hans, uno de los hijos del chef Augusto Famulari

“No hay ningún cuadro de stress. Es un seguimiento de observación terapéutico integral. Está bien, son chequeos correspondientes sobre todo del corazón, luego de su incidente y su adaptación del mismo. Me tomo el momento de responder con el fin de informar a todas las personas que de muy buena fe se acercan a nosotros para preguntarnos cómo está”, expresó el mayor de los tres hijos varones de Christian Petersen.

“Lamentamos la difamación y falsa información, que corren de eje la situación, pasando por alto que están hablando de la salud de una persona y su familia”, sumó.

Además, Roberto Petersen, el hermano del chef, le aseguró a la periodista de LN+ Maru Leone que el cocinero se encuentra en el hospital “solo para regular toda su medicación por su condición cardíaca como estaba pautado con sus médicos”. Y destacó que “hace cuatro meses que está bien, mejorando de a poco su estado de salud”. En sintonía con la versión de su sobrino, agregó que la internación no tiene “nada que ver” con un brote psicótico: “No es cierto”, señaló.

Antes de volver a ingresar al Hospital Aleman, Christian Petersen contó que había realizado modificaciones en su vida Augusto Famulari

La semana pasada, LA NACION contactó a Christian Petersen para invitarlo a participar en una nota de gastronomía. Muy amablemente, por mensaje de whatsapp, rechazó la propuesta y se excusó. “Todavía me estoy recuperando”, dijo.

Parte médico

“El Hospital Alemán de Buenos Aires informa que el paciente C.P. se encuentra internado en una unidad de cuidados especializados, bajo seguimiento interdisciplinario permanente. Al momento del presente comunicado, el paciente se encuentra clínicamente estable, recibiendo tratamiento integral acorde a su cuadro de salud, con adecuada respuesta a las intervenciones iniciales”, indicó la primera parte del texto que lleva la firma del director médico de la institución, el doctor Norberto Mezzadri.

Christian Petersen fue hospitalizado

“En el marco de su evolución, continuará bajo observación y con ajustes terapéuticos según criterio del equipo tratante, de acuerdo con los protocolos vigentes. El Hospital Alemán de Buenos Aires reafirma que preservará en todo momento el secreto médico, así como el respeto por la intimidad del paciente y su familia”, completó.

El antecedente de salud de Christian Petersen

Tras su última internación médica, Christian Petersen fue dado de alta el 6 de enero en el mismo Hospital Alemán, después de haber pasado casi un mes internado en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, del cual fue trasladado en medio de su tratamiento a la Ciudad de Buenos Aires. En aquel entonces las autoridades expresaron: “El Hospital Alemán informa que, debido a su evolución clínica favorable, el paciente CP recibió el alta médica. La institución reitera su compromiso con una comunicación responsable y el respeto por la confidencialidad del paciente”. Luego de haber pasado un cuadro tan delicado de salud, tras una falla multiorgánica,el chef decidió enfocarse en su trabajo y brindar pocas declaraciones a la prensa, por lo que fueron limitados los detalles que se conocieron sobre lo ocurrido.

Christian Petersen antes de su incidente en el Volcán Lanín Gentileza

Luego de la falla multiorgánica que sufrió en la Patagonia, Christian Petersen se enfocó en su recuperación. Así lo aseguró en una entrevista que le concedió a LA NACION a finales de enero. También dio detalles de cómo se desencadenaron los hechos en medio de su excursión al Lanin.

Si bien no había entrenado especialmente para el ascenso, Petersen explicó que estaba en buen estado físico. Luego repasó el momento en el que la situación comenzó a salirse de control. “A la mitad de la subida vi que había mucha gente en el cerro y me quise bajar. El guía me dijo ‘te conviene seguir’ porque ya estábamos ahí. Llegué a la base donde se hace la previa antes de hacer cumbre y el guía me dice “mañana hacemos cumbre”. Le respondí: “no, mañana yo me vuelvo a casa, porque no es lo que yo me imaginaba”.

Para contextualizar, el chef contó algunas situaciones difíciles que había atravesado durante los meses previos, dijo que estaba estresado y que pensó que el grupo iba a ser más reducido. También explicó que al día siguiente bajó, que en la base le pusieron un suero, lo llevaron al hospital y le dijeron que había tenido una arritmia. “Y ahí hay 30 días en los que no sé qué pasó”, confesó.

"Hay 30 días en los que no sé qué pasó”, aseguró Petersen sobre su pasada internación Augusto Famulari

“Me acuerdo que me desperté en el Hospital Alemán. Con mi hijo, mi mujer y mi mejor amigo diciendo: ‘escuchá, casi te morís’”, explicó sobre su siguiente recuerdo. También compartió que en ese momento “sintió muchas ganas de vivir” y detalló el estado en el que dejó el Hospital Alemán.

“Salí con mucha dificultad para caminar, con muchos temblores en la mano. Te diría que al 5% de lo que soy físicamente. Voy mejorando casi un 10% por semana. Ayer quise agarrar la bici y no la pude levantar, y yo hacía todos los días 60, 70 kilómetros. Hoy estoy al 20%, aprendiendo a reeducar mis neuronas, mis nervios, mis músculos. Perdí casi 18 kilos”, confió en ese momento. Además explicó que modificó su ritmo de vida. “Trabajo menos y más tranquilo. Creo que estoy mejor que antes. Pero no tengo más rueda de auxilio”.