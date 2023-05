Tom Holland sorprendió con la revelación de que lleva un año sobrio: “Descuidé mi salud mental”

escuchar

El actor de Spider-Man, Tom Holland, está muy entusiasmado con el flamante proyecto que protagoniza junto a Amanda Seyfried: The Crowded Room, serie que llega a la plataforma de streaming Apple TV+ a partir del 9 de junio. En el thriller psicológico creado por Akiva Goldsman basado en hechos reales, el británico asumió el desafío de interpretar un personaje oscuro, Danny Sullivan, un hombre que fue arrestado tras su participación en un tiroteo en la ciudad de Nueva York en 1979, y que, cuando es interrogado, empieza a recordar episodios traumáticos de su vida.

Debido a la temática de la producción, el actor trazó paralelismos entre los tópicos fuertes que ésta aborda y situaciones que debió afrontar en su cotidianidad, entre ellas, su lucha contra el consumo excesivo de alcohol. Holland, de 26 años, reveló que hace un año que está sobrio y que lo hizo para proteger su salud mental . “Aprender sobre las problemáticas de salud mental y su poder, y hablar con psiquiatras sobre las luchas de Danny, el personaje de la serie, ha sido un aprendizaje para mi propia vida”, contó el actor en diálogo con Entertainment Weekly, asegurando que le parecía imperativo dejar de consumir alcohol en esta etapa que está transitando.

Holland aclaró que el rodaje de The Crowded Room y el modo en el que se comprometió con el rol en la bioserie lo obligaron a examinar su conducta, algo que no había sucedido con proyectos previos. “Estoy acostumbrado a las series de acción y había desatendido mi salud mental”, explicó y aseguró que incluso pensó en raparse el pelo para emanciparse de la sensación intensa que le había dejado el personaje sobre el que escribió el autor Daniel Keyes en su novela de no-ficción, The Minds of Billy Milligan. “Me veía a mí mismo en él, pero en mi vida personal, recuerdo haber tenido un pequeño colapso en casa y pensar: ‘Me voy a rapar la cabeza. Necesito afeitarme la cabeza, porque necesito deshacerme de este personaje’; y obviamente, estábamos en medio de la filmación, así que decidí no hacerlo. Fue diferente a todo lo que había experimentado antes (...). Esta serie nos está pidiendo más respeto y empatía”, remarcó el novio de Zendaya.

La drástica decisión de Tom Holland

Tom Holland anunció que deja las redes sociales

Esta no es la primera vez que el actor se pronuncia sobre la temática de la salud mental. En agosto de 2022 grabó un video en el que explicaba que se retiraba de las redes sociales precisamente para cuidar su psiquis . Asimismo, aprovechó la oportunidad para recomendar una serie de aplicaciones que sirven para diferentes trastornos. “Stem4 es un programa educativo maravillosamente innovador que tiene sus aplicaciones pioneras, su sitio web con recomendaciones clínicas y sus conferencias de salud mental que contribuyeron a ayudar a los niños pequeños que sufrían”, contaba en esa ocasión.

“Ofrecen cuatro aplicaciones, todas son completamente gratuitas. La primera se llama Calm Harm (Calmar el daño) y es para ayudar a controlar y reducir las emociones intensas, como el impulso de autolesionarse; la segunda es Clear Fear (Despejar el miedo), para ayudar a controlar y reducir los síntomas de ansiedad; la tercera es Combined Minds (Mentes combinadas), para ayudar a amigos y familiares a mantener la salud mental de una persona joven; y, finalmente, la cuarta es Move Mood (Cambiar el estado de ánimo), para aumentar la motivación y aliviar los estados de ánimo bajos”.

Tom Holland concientiza sobre la salud mental y su cuidado SUJIT JAISWAL - AFP

Por otro lado, el actor mencionó que para él es clave hablar de estos tópicos para sacarles el tabú. “ Existe un estigma terrible contra la salud mental, sé que pedir y buscar ayuda no es algo de lo que debamos avergonzarnos, pero es algo que es mucho más fácil de decir que de hacer ”, remarcó. “Espero que estas aplicaciones puedan ser su primer paso para ser más felices y más saludables”, sumó y concluyó con un poderoso mensaje: “Nuevamente, si estás sufriendo y necesitás ayuda, descargá una de las aplicaciones que Stem 4 tiene para ofrecer, yo las tengo todas, las probé, son fantásticas y realmente útiles. A todos, gracias por su amor y apoyo”.

En cuanto a las razones de sus intermitentes posteos en redes, Holland contó: “Me quedo atrapado y entro en un espiral cuando leo cosas sobre mí en línea. Y, en última instancia, es muy perjudicial para mi estado mental, así que decidí dar un paso atrás y eliminar la aplicación”. En la actualidad, se encuentra en redes, pero solo promocionando The Crowded Room y su primer adelanto oficial en Instagram, muy orgulloso de la serie que comanda con la actriz de The Dropout, y cuyos primeros tres episodios llegarán a Apple TV+ en un mes.

LA NACION