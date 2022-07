Topa y Muni, juntos otra vez: cómo es el especial vínculo que los une y la particular forma que se conocieron

Después de algunos años vuelve la dupla que forman Diego Topa y Muni Seligmann, de la mano del espectáculo Topa, tu primer concierto, en el Teatro El Nacional, desde el 16 de julio. Se conocieron hace 15 años trabajando en Disney y desde entonces son muy amigos, tanto que sus hijas, Mitai (de Diego) y Carmela (de Muni), repiten la historia y comparten muchas horas de juego. “Somos familia”, coinciden, en diálogo con LA NACION. Cuando están juntos, Topa y Muni parecen dos chicos, hablan mucho, se ríen y se divierten, rememoran viejos tiempos y hacen planes para los que vienen. “Estrené Topa tu primer concierto en Chile, en mayo pasado, e hicimos Perú, el Gran Buenos Aires, el interior del país y en vacaciones de invierto el Teatro El Nacional hasta el día del niño y después, veremos. Muni no estuvo en la gira, pero se suma todos los días en El Nacional”, cuenta Topa, entusiasmado. Y detalla que el espectáculo tendrá una función distendida el jueves 28 de julio a las 14:30. “Se trata de una función sutilmente modificada para personas con dificultades sensoriales, espectro autista, trastornos de aprendizaje y otras necesidades especiales en la comunicación, que de otra manera no pueden disfrutar del teatro”.

Topa tu primer concierto es un recorrido por toda su carrera musical: “es por eso por lo que daba que estuviera Muni- asegura-. Es un homenaje a las canciones de Gaby, Fofo y Miliki, a las del jardín, hay una nueva versión del Sapo Pepe, éxitos de Junior express y de Topa y Muni. No podía no estar Muni. Se van a divertir y emocionar. La dramaturgia es de Emiliano Dionisi y las coreografías de Gustavo Carrizo, en una producción propia y es un gran orgullo. Nunca imaginé que iba a suceder algo tan lindo. Disfrutamos tanto todo el proceso porque nos conocemos, nos reímos”.

“Somos familia”, coinciden en decir Diego Topa y Muni, en diálogo con LA NACION Hernan Zenteno - La Nacion/Hernan Zenteno

Muni: -Trabajar con amigos es lo mejor. Esto recién arranca.

Topa: -Esta vez concebimos el show al revés porque siempre estreno en calle Corrientes y después nos vamos de gira, pero esta vez arrancamos con la gira.

-¿Cómo se dio que volvieran a trabajar juntos?

Topa: - Un día, en el transcurso del armado del show, estábamos tomando unos mates y la invité a que estuviera conmigo cantando y bailando las canciones que los chicos ya conocen, pero re versionadas. Se dio de una manera natural, muy linda, y con el humor y las ganas que nos caracterizan. Estamos más grandes y más sensibles y cuando nos dimos cuenta de eso, nos abrazamos (ríe).

-¿Cómo se conocieron?

Muni: -Hace unos 13 años. Diego ya estaba trabajando en Disney Junior y yo en la empresa que tiene la licencia en Disney para los shows en vivo. Estábamos los dos ligados a la marca, pero desde distintas áreas. Diego me conoció limpiando zapatillas de Mickey con un cepillo de dientes.

Topa: -Muni ya había trabajado mucho con Cris Morena y manejaba muy bien la conexión de los personajes de Disney, su personaje era la mensajerita, la presentadora del show. Me acuerdo que nos conocimos en Uruguay y yo estaba preocupado porque no sé nada de inglés e iba como invitado a un show en inglés. Estaba muy nervioso.

Muni: -Y yo le traducía porque eran todos norteamericanos. Fue muy gracioso, le decía dónde tenía que pararse, que no podía ir donde estaban los nenes y él insistía en saludarlos. Pegamos buena onda enseguida y me contó que estaban buscando una nueva compañera para Playhouse.

Topa: -Ya habían pasado Eugenia Molinari, Romina Yan y Sofía Reca, que se iba a hacer una serie con Cris Morena, entonces necesitaba una nueva compañera. Pensé en ella por la onda que pegamos, el humor, la simpatía, la generosidad de darme una mano y lo bien que manejaba todo. Ya había química, que es lo que funciona para traspasar la pantalla. Le propuse hacer el casting.

Muni: -Me vinieron a ver al Gran Rex y pensaron que era venezolana porque yo hacía un personaje y hablaba en neutro. Fui a hacer el casting que era de apenas tres personas.

Topa: -Eran dos en realidad, pero no hice nada para que quedes, te juro. Había química y se notaba.

Diego Topa y Muni, una dupla muy convocante Hernan Zenteno - La Nacion/Hernan Zenteno

-Desde entonces trabajaron juntos varias veces...

Topa: -Grabamos varias temporadas de tele y teatro. Cuando Muni empezó a trabajar conmigo, ya había hecho El show de Topa, Topate con Topa, los hits. Cuando salió al aire la primera temporada de Playhouse Disney, pegó fuerte. Le advertí que los chicos eran diferentes a los adolescentes, público para el que mayormente había trabajado ella y fue amor a primera vista.

Muni: -La verdad que no me imaginé que nos iba a ir tan bien porque eran segmentitos de cinco minutos que salían durante todo el día y no un programa entero. Nos propusieron hacer teatro, la película Hermanitos del fin del mundo, en Ushuaia, y grabamos dos temporadas y tres de show. Todo se extendía porque garpaba. De hecho, volvieron a repetirla en Disney +.

Topa: -Estamos en la plataforma pero con diez años menos. Siempre decimos que es como nuestro canal Volver (risas). Los chicos nos escriben y nos piden que volvamos. Nos consumen mucho por YouTube.

Muni: -A partir de ese trabajo nos hicimos muy amigos.

Muni: "El público infantil es muy sincero y si no estás en eje con lo que decís y hacés en ese momento, los perdés" Hernan Zenteno - La Nacion/Hernan Zenteno

-Ahora que ambos son padres, ¿cambió la relación con el público infantil?

Topa: -No, lo diferente ahora que soy padre es que entiendo justamente a los padres, cuando miran a sus hijos disfrutar del espectáculo. Me pasa con Mitai desde el escenario donde actúo, canto y bailo, pero la miro a ella, estoy en todo, y lo disfruto.

Muni: -Claro, entendés que los padres miren más a sus hijos que al escenario porque lo que quieren es verlos divertirse. Me pasa lo mismo.

-¿Por qué creen que hay pocos programas infantiles en televisión?

Muni: -Yo creo que hay pocos referentes.

Topa: -Hay muchos dibujitos y pocos referentes de carne y hueso. No se le está prestando atención a eso, me parece. Siento que están preocupados por la familia y los adolescentes y se olvidan de los más chiquitos. Ojalá podamos seguir trabajando juntos.

Muni: -Nuestro guiño es que hacemos un producto en el que los diálogos están más apuntados a los adultos y las canciones a los chicos. Entonces toda la familia se siente parte. Somos una dupla picante. El público infantil es muy sincero y si no estás en eje con lo que decís y hacés en ese momento, los perdés.

-¿Quiénes eran sus referentes cuando eran chicos?

Muni: -Xuxa.

Topa: -Margarito Tereré, Julieta Magaña, Carlitos Balá, Pipo Pescador, Piluso y Coquito, Gaby, Fofo y Miliki, y también veía La ola está de fiesta con Flavia Palmiero. Además de afuera me gustaba Odisea Burbuja y amaba a Xuxa, pero ya era grandecito. Hoy me sigue sorprendiendo Xuxa por lo que hace, lo que genera y lo que realmente marcó en mi corazón y en mi carrera porque mucho de lo que hago tiene que ver con ella, con la alegría, el disfrute.

Muni: -Y era muy inclusiva, una transgresora para la época y eso me encantaba. Transmitía mucho amor a través de su mirada.

Topa: -Cantar con Xuxa es uno de mis sueños. Solo logré que me mande un beso y el video está en YouTube.

-¿En casa juegan todo el día con sus hijos?

Muni: -En casa hay humor. Mi mamá es maestra jardinera y súper lúdica, y me doy cuenta que tengo lo mismo por cómo juego, cómo le cuento las cosas. Mi marido me dice que soy como un dibujito animado todo el tiempo para mi hija.

Topa: -En casa hay juegos, imaginación, y como le sucede a todo papá y mamá, pasamos por momentos de angustia y de cansancio. Le perdimos el miedo al ridículo y eso es fundamental para trabajar con chicos. Yo lo perdí hace rato (risas).

Muni: -Para entrar a ese mundo tenés que hacerlo de lleno a lo lúdico y sin prejuicios.

Topa: -Con este show volvemos a subirnos a un escenario después de la pandemia. La última fue en 2019. Es buen momento para el reencuentro y es un plan familiar.