Tori Spelling habló sobre su situación sentimental, y arriesgó una curiosa definición: “Con cinco hijos propios, no me imagino sumar a un hombre a mi mundo”

Hace poco más de un año que Tori Spelling formalizaba su divorcio con Dean McDermott, con quien estuvo casada 18 años. Y en la búsqueda de un nuevo futuro sentimental, la actriz confesó qué tipo de vínculo está interesada en compartir con el próximo hombre que le interese. Aunque como es habitual en la vida de Spelling, todo tiene una vuelta de tuerca.

Tori Spelling instagram.com/torispelling

En el marco de su propio podcast, titulado misSPELLING, Tori expresó: “Lo nuevo no es una relación, sino una situationship de monogamia. Algo que encajaría realmente bien en mi vida, porque honestamente y en este momento, tengo el foco puesto en mis hijos y en el trabajo” . Más adelante, y procurando aclarar sus deseos, ella agregó: “Es como una situationhip, pero en la que no estás con nadie más. Así que con vas tranquila con tu tiempo y tu libertad”.

Por último, y convencida de las bondades que brinda una situationship monógama, Spelling concluyó: “Con cinco hijos propios, no me imagino sumar a un hombre a mi mundo. Creo que él saldría corriendo. Así que mientras los chicos sean medianamente jóvenes, puede que busque una situationship monógama”.

Una situationship es un concepto, que se viralizó en plataformas como TikTok e Instagram, y define una relación ambigua en la que existe atracción y conexión emocional, pero sin compromiso formal ni etiquetas como “noviazgo”.

Según el diccionario de Cambridge, una situationship se da cuando se tiene un vínculo que va más allá de la amistad, pero que aún no se considera algo formal. Este tipo de relación suele darse cuando dos personas disfrutan de su compañía sin la presión de las definiciones. En algunos casos, surge de manera espontánea y funciona bien para quienes buscan flexibilidad, sin las responsabilidades de una relación tradicional. Sin embargo, también puede derivar del miedo al compromiso o la incertidumbre sobre lo que realmente se desea en una pareja.

Uno de los mayores desafíos de una situationship es la falta de claridad. Lo que al inicio puede parecer cómodo y sin complicaciones, con el tiempo puede generar confusión y expectativas no correspondidas. La ausencia de acuerdos definidos sobre exclusividad o futuro puede llevar a sentimientos de ansiedad e inseguridad.

Su miedo a ser envenenada

Hace pocos meses y también en su podcast, Tori Spelling contó que “odia el agua” y que no bebe ningún líquido servido por otro porque tiene pánico de que la envenenen. “No bebo agua. Y cuando digo que no bebo agua, es que no consumo ni una gota”, indicó la actriz de 52 años. Y agregó. “¡Nadie sabe cómo sigo viva! Soy como un cactus. Solo riéguenme de vez en cuando y de alguna manera sobrevivo. Pero le tengo aversión”.

Además, indicó que suele pensar que sus bebidas pueden estar envenenadas y explicó que cuando su exmarido, Dean McDermott, recientemente le entregó una conocida bebida gaseosa de origen inglés fabricada con agua mineral, jengibre, azúcar y limón, pensó que le había puesto “algo”. Tori contó luego que su exesposo le respondió: “Sos la madre de mis hijos. ¿Por qué querría envenenarte?“. Y ella le respondió: ”No es personal. Pienso esto sobre todo el mundo”.

Según explicó después, durante su niñez, su madre Candy le daba medicamentos mezclados con jarabe de bebida cola. “Yo le decía: ‘¿Qué pusiste aquí? ¿Qué me estás dando?’ Y ella decía siempre lo mismo: ‘¿Qué, crees que estoy tratando de envenenarte?’”.

“Esto se remonta a mi infancia”, continuó Spelling. “Este miedo loco e irracional a que otras personas me den líquidos... No bebo agua. No digo que tengo miedo al agua, simplemente me gusta decir que odio el agua. Le tengo alergia”.

“Puedo beberme una copa de vino en dos segundos, no hay problema. Pero tomo unos sorbos de agua y trago con cuidado, y de repente siento que tengo ganas de vomitar”, indicó.