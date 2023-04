Tomás Kirzner, sobre el abuso sexual que sufrió en su niñez: “Es un recuerdo que no está anestesiado, convivo con él”

escuchar

Tomás “Toto” Kirzner acaba de estrenar Votemos, la obra dirigida por Daniel Barone en la que comparte elenco con Agustina Cherri, Juan Gil Navarro, Muriel Santa Ana, Virginia Lago, Carlos Portaluppi, Gustavo Garzón y Alan Daicz. Su gran presente laboral -la pieza es una de las apuestas más fuertes de la cartelera porteña- es parte de un buen momento personal.

“El año pasado fue muy introspectivo, porque los mismos proyectos en los que participé me llevaron a estar en soledad. Me fui de viaje a Italia para grabar una película a principio de año, y después a grabar a Jerusalén. Y esos destinos me volaron la cabeza, el pueblito chiquito beduino a 40 kilómetros de Venecia y después Medio Oriente, que me conectó con la historia de mi familia paterna, que me interesaba mucho. Fueron experiencias muy emocionantes”, le contó el actor a Catalina Dlugi, en el ciclo radial Agarrate Catalina.

Pero más allá de su presente, el hijo de Adrián Suar y Araceli González no pudo evitar referirse a uno de los temas más comentados de las últimas semanas: la denuncia de Lucas Benvenuto por violación contra el conductor Jey Mammon. El joven, cuyo testimonio fue crucial para desbaratar dos redes de trata y una de pedofilia, aseguró que el conductor abusó sexualmente de él cuando tenía 14 años. La denuncia fue presentada en 2020, pero la Justicia estableció que el hecho estaba prescripto.

“ Es tan incierto cuando a uno le sale contarlo... Pero cuando lo hacés, es porque lo tenés que hacer. Cada uno lo transita como puede y lo cuenta a su manera, cuando puede, también. Es muy complicado ”, indicó “Toto”, sin nombrar a ninguno de los afectados.

Su voz no es una más. En octubre de 2021, el actor realizó una fuerte revelación en PH: Podemos Hablar, ante la consigna de a qué momento de su vida le gustaría volver. “No hay un momento concreto al que diga, ‘quiero volver acá’, hay varias cosas. Hay un Toto de siete años al que en determinada situación le hubiese dicho: ‘No hace falta ver a tu amigo hoy, lo podés ver otro día’. Le insistiría en que lo puede ver mañana o esperar unos días más”, comenzó relatando. Fue entonces cuando, visiblemente nervioso, reveló: “En dos oportunidades abusaron de mí”. Y agregó: “No sé ni cómo se dice ni como se anuncia. Mi familia lo sabe, por supuesto”.

“Toto” relató en aquella oportunidad que los abusos habían ocurrido varios años atrás. “Soy una persona muy ansiosa, todo lo quiero ahora y ya. Aquel día, con siete años, quería ir a la casa de mi amigo que vivía por zona norte como mi familia y yo. En el barrio estaba laburando una persona a la que yo no había visto tanto”, detalló y entonces explicó lo que había querido decir antes. Si hubiese podido, habría evitado aquella situación.

“Estaba empecinado con llegar a la casa de mi amigo cuando me lo encuentro a él, que lo tenía de vista por haberlo cruzado en un par de oportunidades. Estaba con un rastrillo del lado de la calle y me empezó a hablar. No sé por qué, pero en un momento sentí que se empezó a oscurecer todo y yo me quería ir. Me empecé a alejar, él lo empieza a notar y finalmente ocurre”, contó a corazón abierto. “No voy a entrar en detalles porque es horroroso”, aclaró.

Este hombre era alguien que trabajaba en el barrio. “Lo conocían en los lugares que yo frecuentaba. Me acuerdo de que me fui corriendo y llorando, no sabía a quién decirle. No lo vi más por un tiempo, pero después volvió. El lugar en donde vivía terminó siendo una pesadilla”, confesó. Y agregó: “Ocurrió una segunda vez y después nunca más”.

“Me acuerdo cuando hace un par de años atrás le cuento a mi familia y a mis amigos más cercanos de la infancia. Mis viejos ahí se unieron para decir: ‘¿Qué hacemos con esta situación?’”, explicó sobre el momento en que decidió decirle la verdad a sus padres.

Ahora, en diálogo con Dlugi, Kirzner aseguró que cuando decidió contar su experiencia, no lo hizo con el fin de que otras personas se sintieran identificadas y pudieran, también, hablar. “ La verdad es que no tengo la sensación de haber hecho nada groso al contarlo, pero eso no quiere decir que a otras personas no les haya ayudado. Entiendo que sí, porque me escribió mucha gente y agradezco esos mensajes. Pero no lo hice desde un lugar de ‘salvador’. Entiendo el agradecimiento por haber expuesto algo que lamentablemente es muy común ”, explicó.

Y agregó: “Es un espanto y da mucha vergüenza. Por eso, que te escriba alguien para decirte que está padeciendo el duelo, o que ya lo padeció, o que le acaba de ocurrir, o que le ocurrió hace un tiempo, es muy fuerte. Por eso, agradezco haber recibido esos mensajes, pero cuando lo contó no era consciente de que eso iba a pasar”.

El actor se refirió, además, a cómo sobrelleva hoy aquella experiencia: “ No es fácil dejarlo atrás. Depende del proceso de sanación de cada persona. Hoy está bien colocado ese recuerdo trágico. No está anestesiado, sino que convivo con él, pero lo cierto es que hoy me siento más cómodo conmigo mismo “.

