Tras dar el sí, Jorge Lanata y Elba Marcovecchio hablaron de la posibilidad de ser padres y contaron por qué no tienen pensado convivir

Minutos después de haber dado el sí en la capilla del haras El Dok de Exaltación de la Cruz, donde festejan su enlace junto a 150 invitados, Jorge Lanata y Elba Marcovecchio hablaron con la prensa sobre la posibilidad de volver a convertirse en padres y contaron por qué no tienen pensado convivir.

“Estoy feliz”, resumió la novia, que eligió para la ocasión un vestido blanco diseñado por Gino Bogani. “ Vi a todos nuestros amigos y familiares que están felices y eso me pone más feliz todavía ”, expresó, ante la atenta mirada de su flamante marido.

“No esperaba que me suceda esto. Yo ya tengo 61 años y ya no esperaba que ella apareciera. Apareció por casualidad y nos enganchamos mucho apenas nos vimos, y ya hace de esto dos años”, reveló, por su parte, el periodista.

Los novios posaron frente a los fotógrafos tras dar el sí Gerardo Viercovich

“ ¡Casarme en la tercera edad no es tan malo! En principio, decidí casarme porque nos encontramos, porque me encontré con ella y quiero que estemos juntos para siempre. Esto podría no haber pasado... Muchas veces no se trata de buscar, sino que uno encuentra, y eso es lo que nos pasó ”, resumió el conductor, en diálogo con Nelson Castro, en el programa El Corresponsal, de TN.

Después, el periodista explicó por qué decidió casarse por iglesia por primera vez. ”Creo en Dios, pero no soy un católico practicante, pero ella sí, y me pareció que era lindo comprometerme por Iglesia con ella, y fue lo que hicimos recién. El cura fue Guillermo Marcó, que fue vocero de Jorge Bergoglio durante mucho tiempo y es muy buena gente. Venimos de una ceremonia muy bonita y después hicimos el civil”, explicó.

“Casarte es un proyecto de vida”, retomó la palabra la abogada. Y continuó: “Es elegirse para el resto de la vida y por eso me emocionó la ceremonia. Lo dije en lo que escribí: Jorge apareció en mi vida y mi vida fue más feliz desde ese instante. Y eso es lo que quiero para el resto de mis días. Y para mí, uno se lo jura a Dios. Parece que no fuera abogada, pero para mí el casamiento es ante Dios”.

“ Fue muy lindo. Yo hacía mil años que no iba a una iglesia y realmente me gustó, me pareció conmovedor lo que el cura dijo, el entorno, lo que Elba dijo de mí. Fue realmente muy lindo ”, sumó el periodista.

El beso de los novios, junto a su libreta de familia Gerardo Viercovich

Luego, los dos contaron cómo tomaron sus hijos la noticia del casamiento. “Los míos, Valentino y Allegra, estaban felices. Valentino quería participar y fue el que le entregó los anillos a Jorge. Allegra es un poco más tímida, le dio vergüenza entregarlos, pero ellos están felices porque lo aman. Obviamente, también son católicos y que esto haya sucedido en la Iglesia tiene para ellos el significado de que es para toda la vida”, señaló Marcovecchio.

“Tengo dos hijas, Bárbara de 32, que está muy bien con esto, y Lola que hoy saltaba, estaba alegre, está por ahí divina. ¡La tendrían que ver! Tiene 17, pero hoy parece de 30. Me abrazaba todo el tiempo... ¡Es tan linda Lola! ¡Tan querible! Ella fue la primera persona de mi familia a la que le conté que quería casarme, y estaba recontenta. Vino con la madre. Está Sara Stewart Brown acá”, explicó Lanata.

Lola Lanata junto a su madre, Sarah Stewart Brown Gerardo Viercovich

Sobre la posibilidad de convertirse nuevamente en padres, los dos estuvieron de acuerdo: “No lo sabemos. Lo dejamos con puntos suspensivos”. También adelantaron cómo continuarán sus vidas tras el festejo: “ A nosotros nos funciona vivir en el mismo edificio, pero no en el mismo departamento. Está bueno, porque hay días en los que ella está todo el tiempo conmigo, otros días no, va y viene.. . No hay nada establecido. Estamos siempre juntos cuando nos vamos de vacaciones, por ejemplo en José Ignacio estuvimos tres meses juntos todo el tiempo. Yo creo que va a seguir así; me parece que está bueno que ella pueda correrse en pijama hasta mi casa o yo hacia la de ella”.