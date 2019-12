Tras dar el sí, Alberto Cormillot confesó que le gustaría volver a ser padre

El nutricionista se casó con Estefanía Pasquini, de 33 años Fuente: LA NACION - Crédito: Gerardo Viercovich

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de diciembre de 2019 • 12:22

Él tiene 81, ella 33. Sin embargo, la diferencia de edad no fue un impedimento para que Alberto Cormillot vuelva a apostar al amor. Ayer domingo, cerca de las 14, en un salón de Villa Devoto, el nutricionista se casó con su colega Estefanía Pasquini frente a la mirada de sus familiares y amigos más íntimos.

Muy bajo perfil, la pareja prefirió mantener la intimidad de la fiesta lejos de los flashes, aunque se filtraron varias fotos de la gran ceremonia. "Pedí que no haya fotos, ni celulares. Se filtró la dirección y cuando llegué estaban los fotógrafos. Me acerqué y les expliqué por qué lo quería hacer íntimo. Después consiguieron una escalera y filmaron desde arriba. Hicieron su trabajo. Tampoco me voy a enojar", relató el recién casado desde un móvil, en Los ángeles de la mañana.

En cuanto a los motivos por los cuales decidió contraer matrimonio a esta altura de la vida, Cormillot reflexionó: "Hay un concepto muy fuerte que es el viejismo. Aquellos de más de 60 pareciera que no tienen derecho a tener pareja o a vivir lo mismo que los más jóvenes. No hay diferencia entre los que se casan a los 30 y los de mi edad. No hay diferencia entre una persona que encontró una compañera y decidió compartir la vida", aclaró convincente.

Tras asegurar que, a pesar de la edad, no hay diferencias en el amor, el nutricionista de Cuestión de peso confesó que le encantaría volver a ser padre. "Están todos los temas hablados: el sexo, la maternidad. Si aparece un bebé, sería una muy buena noticia", expresó frente al asombro de todo el panel de LAM.

Muy enamorado y emocionado por esta nueva oportunidad, Cormillot recordó cómo conoció a su mujer. "Nos conocíamos del trabajo, compartimos mucho desde hace muchos años. Antes yo era el director de la carrera de nutrición y ella mi alumna, hasta le entregué el diploma", lanzó, entre risas. Aunque aseguró que por ese entonces Estefanía era una alumna más, de hecho confesó tener un vago recuerdo de ella: "Después trabajamos juntos (ella trabajaba en su clínica) pero yo estaba en pareja. Siempre tuvimos un vinculo de cercanía y afecto pero después eso cambio", expresó luego de dar el sí.

Por último, el profesional aclaró que por el momento no se irán de luna de miel debido a sus compromisos laborales. "Hace poco hicimos un viaje a Las Vegas por trabajo, un congreso muy importante, y recién venimos. En febrero nos iremos de vacaciones", concluyó.