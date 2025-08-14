Estefanía Pasquini contradijo a Alberto Cormillot y reveló detalles de su intimidad de pareja

Alberto Cormillot, quien sorprendió al debutar en el circo a los 86 años, volvió a generar repercusión al hablar de su vida íntima pasada la octava década de vida. El reconocido especialista aseguró que sigue sexualmente activo y causó revuelo con sus declaraciones al respecto. De todas formas, sus dichos sobre su intimidad fueron cuestionados por Estefanía Pasquini, su actual pareja, quien contradijo algunos de los datos compartidos.

El nutricionista, que se prepara para celebrar un nuevo cumpleaños el próximo 31 de agosto, habló sobre su vida sexual y cómo la edad no afectó su actividad junto a su esposa, con quien tiene a Emilio, su hijo de tres años. Sobre eso, aprovechó para cuestionar los prejuicios que suelen existir sobre la sexualidad en la adultez. “Mi papá murió a los 95 y tuvo vida sexual hasta que falleció”, destacó, poniendo como ejemplo que la intimidad puede mantenerse activa durante toda la vida.

Estefanía Pasquini rompió el silencio sobre la intimidad con Cormillot y sorprendió a todos (Captura: eltrece)

Respecto a la frecuencia con la que mantiene relaciones con Estefanía Pasquini, Cormillot reveló: “Más de una vez por semana, seguro. A veces dos, tres veces. No todos los días, depende del estado de ánimo y del momento. Pero sí, mucho más de una vez por semana”. Además, sobre hasta qué edad se imagina teniendo sexo, aseguró: “Hasta que me dé el cuerpo, me imagino siendo como mi papá”. También reflexionó sobre la sexualidad en la adultez: “Seguramente hay un porcentaje significativo de hombres (mayores de 80 años) que siguen teniendo sexo, de distintas formas. No necesitás una erección completa para tener sexo. Hay muchas maneras de estar en pareja y satisfacerse mutuamente”.

En esa misma línea, Cormillot destacó que su enfoque es dejar que su cuerpo marque los límites y no imponerse barreras innecesarias. En cuanto a la regularidad de su vida sexual, explicó que todavía mantiene un deseo muy similar al de antes, con apenas una leve disminución: “Depende. Pero todavía tengo deseo, casi como antes. Tal vez un 10% menos. Nada más. Lo importante es que funciona”.

Estefanía Pasquini rompió el silencio sobre el tema

Luego de las declaraciones de su esposo, Estefanía Pasquini salió a aclarar algunos puntos sobre su vida íntima. La panelista de Cuestión de Peso (eltrece) negó que las relaciones sexuales con Cormillot se den dos o tres veces por semana, tal como él había asegurado, y sostuvo: “Mintió porque, en realidad, es cada vez que podemos”. Además, contó cómo logran mantener la intimidad cuando están en casa, siempre con humor: “Le decimos al chiquito ‘vamos abajo a buscar unas cosas, ya venimos’. Así que estuvo muy humilde. Él es así”.

Estefanía negó la frecuencia que había dicho Cormillot sobre sus relaciones

A pesar de las diferencias sobre la frecuencia, Pasquini coincidió con Cormillot en que las ideas preconcebidas sobre la sexualidad en la adultez son un prejuicio instalado en la sociedad. “Yo creo que este sesgo lo tiene la gente que por ahí anda con un matrimonio que ya está viejo, acabado, que no se aguantan entre los dos y, bueno, lo que menos piensan es en tener relaciones o qué sé yo, qué les pasará”, explicó para subrayar que la edad no debería ser un límite para la intimidad.

Por último, la nutricionista destacó la energía que mantiene a Alberto activo y cómo esto influye en su vida sexual. Al respecto de eso, afirmó: “Yo pienso en Alberto y el otro día que dijeron que cumplía 87, yo dije ‘cualquiera se mandaron’ pero es porque no lo relaciono… Obviamente que mi abuela, que más o menos tiene la edad de él, es una persona que ni imagino si tiene relaciones, porque ya sé que no”. Y concluyó con una reflexión sobre la actividad de su esposo: “Pero no estamos hablando de una persona de edad, como lo que puede ser cualquiera. Si él está en un circo, ¿Cómo no va a tener relaciones?”.