El actor le dedicó un mensaje a su familia en el día de su cumpleaños

Primero, un gesto de Tini Stoessel en una conferencia de prensa derivó en un alud de comentarios en las redes. Y cuando las aguas parecían haberse aquietado una denuncia por abuso ante la justicia rionegrina volvió a ubicar a Axel en el centro de la tormenta. Por eso, el último tramo de 2019 no fue nada sencillo para el cantante, que decidió mantenerse en silencio y utilizar las redes solo para promocionar sus espectáculos y agradecer luego a su público por haberlo acompañado en sus shows.

Este jueves, el autor de "Amo" decidió volver a darle a su cuenta de Instagram el uso que solía darle tiempo atrás: el de plataforma para compartir situaciones de su vida cotidiana. El cantante aprovechó el Año Nuevo y su cumpleaños para volver a la escena y darles un mensaje a sus seguidores. Con sus palabras parece decir mucho sobre los agitados días que atraviesa.

"Ellos son lo mejor del 2019, la mejor manera de arrancar el 2020 y mi regalo de cumpleaños perfecto: mi familia. Juntos y más fortalecidos que nunca, porque por y para ellos todo, y porque su amor es mi motor de cada día", escribió el cantante en su cuenta de Twitter, junto a una fotografía en blanco y negro de su mano junto a la de su mujer Delfina Lauría y sus tres hijos, Aurelia, Águeda y Fermín.

"¡Gracias siempre por su cariño, por su apoyo, y por todos sus mensajes y regalos en mi cumpleaños! ¡Ayer la pasé increíble y con la mejor compañía! ¡En esta foto faltaron sus miles de manos que se que nos acompañan siempre!", finalizó su posteo, que fue replicado en Twitter.

Estos dos mensajes fueron los primeros sobre cuestiones personales desde que trascendió la denuncia de la mujer de Río Negro, que lo acusó de haber abusado sexualmente de ella en 2017. En el medio ocurrió algo importante: el 23 de diciembre la Justicia decidió archivar la causa "hasta tanto surjan nuevas evidencias que permitan fortalecer la investigación".

Ese mismo día, el abogado José D'Antona le confirmaba a LA NACION que había sido presentada otra denuncia en contra del cantante por abuso sexual simple. "No queremos que nos pase lo mismo que con la denuncia que se hizo en Río Negro, que a los 20 minutos de presentada se filtró la información. Eso no debería haber sucedido, porque además no queremos revictimizar a la víctima ni exponerla a potenciales represalias", dijo.